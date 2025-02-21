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Мир

Спецпосланник Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

15:47 21.02.2025

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о своих дружеских отношениях с Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на мероприятии в Майами, которое организовал Институт инвестиционных инициатив будущего Саудовской Аравии. На выступление Уиткоффа обратило внимание «Агентство».

Разговаривая с одним из модераторов инвестиционного форума, спецпосланник Трампа назвал «отличным» свой состоявшийся 11 февраля визит в Москву. «Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая и укрепляя дружбу с ним», — сказал Уиткофф. По его словам, это общение позволило «посадить в самолет» освобожденного из российской тюрьмы американского гражданина Марка Фогеля.

Уиткофф участвовал в переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде несколько дней назад.

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11 февраля Уиткофф увез из Москвы учителя Фогеля, которого три года назад приговорили к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков. Во время своего визита в Москву представитель Трампа общался с Путиным три с половиной часа, рассказал ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити.

До выступления Уиткоффа на инвестиционном форуме в Майами ни одна из сторон не подтверждала факт встречи спецпосланника Трампа с Путиным, пишет «Агентство». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что ему «нечего сказать по этой теме», а госсекретарь США Марко Рубио отказывался от комментариев.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит Уиткоффа, объяснял, что «для эффективной дипломатии» российские власти «предпочли соблюдать договоренности о конфиденциальности».

Вскоре после визита Уиткоффа в Москву и обмена заключенными Трамп и Путин провели телефонный разговор.

67-летний Уиткофф — девелопер, который помогал Трампу с его бизнес-проектами и избирательными кампаниями. В день инаугурации 20 января Трамп назначил Уиткоффа спецпосланником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

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