Путин поговорил с Трампом и пригласил его в Москву

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным утром в среду, 12 февраля, сообщила CNN со ссылкой на источник. Факт звонка подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Путин пригласил собеседника в Москву. Трамп 8 февраля заявил, что уже говорил с Путиным о прекращении войны в Украине.

Трамп в своей социальной сети Truth написал, что 12 февраля обсуждал с Путиным «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы». По словам американского президента, они с Путиным «договорились работать вместе, очень тесно», а также посетить «страны друг друга».

Трамп заявил, что «прямо сейчас» собирается звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам президента США, он договорился с Путиным, что «наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам».

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В мирных переговорах с американской стороны будут участвовать государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель президента Стив Уиткофф, написал Трамп.

Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа, сообщило ТАСС. Госинформагентство подтвердило, что Путин и Трамп договорились об организации личной встречи, а также «обсудили обмен граждан РФ и США».

Телефонный разговор американского президента с Путиным стал первым публично известным разговором и состоялся только после того, как Россия освободила находящегося в заключении американца, обратила внимание CNN.

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Представители администрации Трампа в разговоре с журналистами выразили надежду, что состоявшийся обмен может послужить «толчком к возобновлению усилий по прекращению конфликта в Украине». Предыдущий американский президент Джо Байден «не разговаривал со своим российским коллегой почти три года», обратила внимание CNN.

Спецпредставитель президента США Уиткофф накануне прилетел в Москву и вернулся в Вашингтон с американским учителем Марком Фогелем, арестованным более трех лет назад по обвинению в торговле наркотиками. Спустя сутки стало известно, что США собираются взамен передать осужденного за отмывание девяти миллиардов долларов россиянина Александра Винника.