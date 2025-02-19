Трамп оценил встречу делегаций России и США в Эр-Рияде

Президент Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры представителей России и США, прошедшие 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, после той встречи, он «гораздо больше уверен» в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет Би-би-си.

«Россия хочет что-то сделать, она хочет остановить дикое варварство. Солдаты гибнут тысячами еженедельно, это просто нелепо», — заявил Трамп журналистам, вновь отметив, что при нем война бы не началась.

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В то же время Трамп заявил, что его разочаровала позиция Украины по встрече делегаций России и США. Ранее президент Владимир Зеленский пообещал не признать результаты переговоров.

«Я очень разочарован. Я слышал, что они расстроены тем, что им не досталось места [за столом переговоров]. Так вот, у них на это было три года и еще много лет до этого», — сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что Вашингтон не возражает против возможной отправки миротворцев из стран Евросоюза в Украину для контроля за соблюдением режима прекращения огня. «Если они хотят это сделать, то это здорово. Нам не придется размещать там войска, потому что мы находимся очень далеко», — отметил Трамп.

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Ранее NBC News со ссылкой на четырех представителей западной разведки и двух представителей Конгресса США сообщил, что Владимир Путин не заинтересован «в реальном мирном соглашении». По словам другого анонимного источника, Путин уверен, что российские военные побеждают на поле боя, а потери, которые несет армия России, не заставят его прекратить войну.

Источники считают, что Путин мог бы согласиться на прекращение огня и мирное соглашение, чтобы дать российской армии время на восстановление. Однако официальные лица Европы и США скептически относятся к тому, что Путин пойдет на компромисс и заключит прочный мир.