EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: спецпосланник Трампа встретился с Путиным

11:15 12.02.2025

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который улетая забрал с собой освобожденного Россией американца Марка Фогеля. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити.

Он рассказал, что встреча Уиткоффа и Путина продлилась три с половиной часа, но не раскрыл больше никаких подробностей. При этом официальные российские и американские представители ничего не сообщали о встрече и никак не комментировали сообщения о ней в СМИ.

Мы отдали бабушку в дом престарелых
Мы отдали бабушку в дом престарелых
У нее обострилась деменция и начались психозы. Мы ее очень любим, но так было лучше для всей семьи
Общество8 минут чтения

Вместе с Уиткоффом из Москвы в США улетел американский гражданин Марк Фогель, который в 2022 году был приговорен российским судом к 14 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Годом раньше Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево с несколькими граммами марихуаны, которую, по словам американца, ему прописал врач после серьезной операции на спине.

Сам Фогель на встрече с Трампом рассказал, что его помиловал лично Владимир Путин. В свою очередь, президент США назвал освобождение американцы «жестом доброй воли» со стороны Москвы. Он также сообщил, что 12 февраля Россия освободит еще одного американского гражданина, но не назвал его имени. При этом Трамп отметил, что освобождение американцев — еще один шаг к завершению конфликта в Украине.

Власти Узбекистана сносят советское наследие
Власти Узбекистана сносят советское наследие
Все ради туристов и денег. Этим недовольны местные жители и даже ООН
Мир11 минут чтения

Позже Госдепартамент США опубликовал заявление своего главы Марка Рубио, в котором тот сообщил, что администрация Трампа намерена добиваться освобождения всех американских граждан, оказавшихся в заключении в России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования