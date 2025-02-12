СМИ: спецпосланник Трампа встретился с Путиным

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который улетая забрал с собой освобожденного Россией американца Марка Фогеля. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити.

Он рассказал, что встреча Уиткоффа и Путина продлилась три с половиной часа, но не раскрыл больше никаких подробностей. При этом официальные российские и американские представители ничего не сообщали о встрече и никак не комментировали сообщения о ней в СМИ.

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Вместе с Уиткоффом из Москвы в США улетел американский гражданин Марк Фогель, который в 2022 году был приговорен российским судом к 14 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Годом раньше Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево с несколькими граммами марихуаны, которую, по словам американца, ему прописал врач после серьезной операции на спине.

Сам Фогель на встрече с Трампом рассказал, что его помиловал лично Владимир Путин. В свою очередь, президент США назвал освобождение американцы «жестом доброй воли» со стороны Москвы. Он также сообщил, что 12 февраля Россия освободит еще одного американского гражданина, но не назвал его имени. При этом Трамп отметил, что освобождение американцев — еще один шаг к завершению конфликта в Украине.

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Позже Госдепартамент США опубликовал заявление своего главы Марка Рубио, в котором тот сообщил, что администрация Трампа намерена добиваться освобождения всех американских граждан, оказавшихся в заключении в России.