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Мир

Стала известна цель прилета джета Трампа в Москву

21:50 11.02.2025

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Марк Уиткофф прилетел в Москву, чтобы забрать осужденного российским судом американца Марка Фогеля. Об этом в соцсети Х сообщил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Частный джет, на котором раньше летал Трамп, приземлился во «Внуково» несколько часов назад. Летом 2022 года в Москве Фогеля приговорили к 14 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.

Уолтц опубликовал скриншот заявления Белого дома, в котором говорится, что Трамп и его советники сумели договориться об «обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту в Украине». Согласно заявлению, Уиткофф улетел на самолете вместе с Фогелем и тот «воссоединится со своей семьей и близкими благодаря президенту Трампу».

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Частный джет Gulfstream G650ER приземлился в московском аэропорту сегодня утром. Самолет использовался Уиткоффом как спецпредставителем президента США на Ближнем востоке, а ранее Трампом — во время поездок по США в 2021 году и на открытие в Париже собора Нотр-Дам де Пари в 2024-м.

В Росавиации заявили, что в Россию прилетел «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что у него «нет никакой информации» о возможном визите Утикоффа в Москву и «никаких контактов не планируется».

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Фогель был преподавателем московской англо-американской школы и бывшим сотрудником американского посольства. В августе 2021 года его задержали в аэропорту «Шереметьево». Силовики предъявили гражданину США обвинение в «контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (статьи 229.1 и 228 УК).

В школе, которая управляется посольствами США, Великобритании и Канады, полиция провела серию обысков. В июне 2022 года Химкинский суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.

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