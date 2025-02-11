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Общество

СМИ: в Москве приземлился джет Трампа

16:05 11.02.2025

В московском аэропорту «Внуково» приземлился частный самолет из Вашингтона. «Важные истории» и «Агентство» обнаружили, что этот джет связан со спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем востоке Стивеном Уиткоффом. Также издания обратили внимание, что ранее на этом самолете по США и за границу летал и сам Трамп.

Джет Gulfstream G650ER сел во «Внуково» в 10:20 по московскому времени. «Важные истории» отмечают, что сервис по отслеживанию самолетов Flightradar скрыл все данные об этом рейсе, однако в ADSBexchange изданию удалось обнаружить номер борта N103WG.

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Журналистам удалось выяснить, что этим джетом владеет компания, контактный адрес которой совпадает с адресом дома, принадлежащего одной из фирм группы компаний Стивена Уиткоффа THE Witkoff GROUP.

Этим самолетом ранее пользовался и сам Трамп. В 2021 году он летал на нем в Орландо и Техас, а в декабре 2024 года — в Париж на открытие собора Нотр-Дам де Пари. The Times и Politico также писали, что Трамп пользуется самолетом серии Gulfstream G6, отмечает «Агентство».

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам, что у Кремля «нет никакой информации» о возможном визите Утикоффа в Москву и «никаких контактов не планируется». При этом Песков уточнил, что контакты между двумя странами стали интенсивнее «по мере того, как администрация (нового президента США) налаживает свою деятельность в Вашингтоне».

В Росавиации назвали прибытие в Москву самолета из Вашингтона «разовым техническим рейсом в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия».

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