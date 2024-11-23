Стриптизерши рассказали о своей работе

Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях

Работа стриптизершей окружена табу и стереотипами — люди до сих пор принимают эту индустрию за бордели XXI века. Но на самом деле с виду «доступные» и «легкомысленные» женщины не относятся к своей работе как к продаже своего тела: для них танец и флирт — это просто работа или форма искусства. Проблема в том, что большинство мужчин воспринимает их иначе, сексуализируя и превращая их в объект персональных желаний. Это приносит индустрии деньги, но разрушает личные отношения самих стриптезерш. «Холод» рассказывает, как мужчины готовы тратить деньги, чтобы открыться незнакомкам, но не готовы принять правду от своих сексуальных партнерш.

Атмосфера в современных стриптиз-клубах токсична. Они все еще привязаны к строго традиционным гендерным ролям: женщина должна быть конвенционально красивой, а мужчина за деньги получает иллюзию контроля над ней. Тем не менее некоторые стриптизерши считают, что такая патриархальная система помогает в первую очередь именно женщинам, ведь они могут зарабатывать на желаниях мужчин в относительно безопасной атмосфере и это не должно заканчиваться сексом.

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Многие стриптезерши называют себя феминистками, и часть из них считает, что мужчины-клиенты больше поддерживают права женщин, чем те, кто вообще не ходит в стрип-клубы. По мнению части стриптезерш, феминизм подразумевает поддержку женщин в их выборе, а секс-индустрия — одна из немногих отраслей, где труд женщин пользуется наибольшим спросом. Большинство посетителей клубов воспринимают стриптезерш как танцовщиц и работников, относятся к ним уважительно, соблюдая правила.

Проблемы у стриптезерш зачастую возникают не с посетителями, а с собственными партнерами. Они жалуются, что найти достойного мужчину, который бы уважал их и спокойно, без ревности относился к их способу заработка, крайне сложно. Значительная часть отношений, которые возникают у женщин этой профессии, разваливаются из-за ревности и собственнического отношения мужчин. Однако есть и те, кому удается преодолеть трудности.

«Мой парень смотрел на меня глазами клиента»

Стриптизерша Эди Монтана поделилась историей своих отношений: ее бывший парень был не против ее работы и даже называл себя «феминистом». Он говорил, что строить отношения со стриптизершей — «это круто».

Однако позже начались проблемы: молодой человек осознал, что реальные отношения со стриптизершей не похожи на его фантазии. Поначалу он испытывал эйфорию от того, что встречается с сексуально раскрепощенной женщиной, но спустя некоторое время у него начались приступы ревности и злости.

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Монтана вспоминает, что пыталась ввести партнера в свой круг общения, знакомила его со своими коллегами и приглашала на мероприятия по дестигматизации своей профессии. Но он не интересовался ничем, что она предлагала. Вместо этого он прислушивался к своим друзьям, которые критиковали его за выбор девушки с такой работой.

После года отношений Монтана поняла, что ее парень видел в ней не равного партнера, а свою собственность — «трофей, который можно поставить на полку». Их восприятие стриптиза сильно расходилось: для Монтаны танец был способом показать свою женственность и заработать себе на жизнь, тогда как ее мужчина не мог поверить, что она может демонстрировать свою сексуальность другим людям, гордиться ею и при этом оставаться верной ему.

«Мой парень смотрел на меня глазами клиента», — осознала Монтана.

Фото: Rita Franca / NurPhoto via Getty Images

Она считает, что многие мужчины в стриптиз-клубах принимают персональное внимание стриптизерш за искренние чувства. Те просто делают свою работу, а клиенты воспринимают это как настоящий флирт и влюбленность. Именно на это и «клюют» многие мужчины, которые не понимают, что окружить человека заботой и вниманием — это и есть обязанности стриптизерши.

«Если стюардесса улыбается вам, когда спрашивает, хотите ли вы апельсиновый сок, вы думаете, что вы ей действительно нравитесь? Или вы думаете, что она улыбается, потому что это ее работа — улыбаться? То же самое и со стриптизом. Мы не снимаем одежду и не ведем себя соблазнительно, потому что влюбились в наших клиентов. Мы делаем это, потому что это наша работа», — объясняет Монтана.

В конце концов Монтана рассталась со своим партнером. Он ревновал и боялся конкуренции, хотя для этого и не было повода. Монтана заметила один парадокс: чем больше она работала стриптизершей, тем меньше ее привлекали другие мужчины. Поэтому переживать ее партнеру, как она говорит, не стоило, несмотря на то что в стриптиз-клубы приходят совершенно разные мужчины, в том числе привлекательные и богатые.

«Какому нормальному парню понравится твоя работа?»

Отношения Эди Монтаны с ее бывшим партнером — обычный сценарий для работниц секс-индустрии. Похожую историю рассказала и стриптизерша Эрин Тейлор. Ее бывший молодой человек Эрик поначалу восхищался ее профессией и говорил, что уже встречался с танцовщицами в прошлом. Однако спустя какое-то время он изменил свое мнение и стал внушать девушке чувство вины за то, кем она работает.

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Тейлор вспоминает, как однажды Эрик напился и позвонил ей 15 раз за ночь во время работы. Когда она взяла трубку, Эрик начал ей говорить, что она живет неправильно: ночью она должна быть рядом со своим любимым человеком, а не «танцевать на старых отвратительных мужиках за деньги». Он ставил ей в пример девушек своих друзей.

«Какому нормальному парню понравится твоя работа? Развлекайся, отсасывая член сегодня вечером», — сказал Эрик.

Тейлор говорит, что убедилась на своем опыте, что отношения с сексуально раскрепощенными женщинами вскрывают в мужчинах все их комплексы. Ее бывшие партнеры принижали ее за то, что она работает в таком «грязном месте вроде стрип-клуба», но сами не стыдились посещать эти клубы и отдыхать там. Она сравнила этих мужчин с теми, кто смотрит порно, но стыдит порнозвезд за съемки в фильмах для взрослых.

«Каждый парень хочет встречаться с горячей стриптизершей. Каждый парень хочет сделать ее своей и только своей. Но как только он получает ее, у него нет выбора, кроме как столкнуться со своей неуверенностью. И обычно эта неуверенность настолько заметна, что он не может смириться с мыслью о том, что “его” женщина занимается тем, чем занимается», — говорит Тейлор.

Тейлор уверена, что многие ее мужчины не видели разницы между фантазией и реальностью. Они просто не были готовы принять реальность и справиться с неуверенностью в себе. Монтана дополняет: мужчины видят в стриптизе только «обнаженную грудь, выставленную напоказ незнакомцам», тогда как для стриптизерш это танец, искусство и обычная работа, которая дает финансовую независимость.

Ревность проходит

Некоторым партнерам стриптезерш все же удается преодолеть ревность и комплексы. Один из таких мужчин, пожелавший остаться анонимным, рассказывал, что ревность ушла только со временем: ему помогло осознание того, что его девушка стриптизом зарабатывает на жизнь, а не ищет себе других партнеров. Также помогли и правила, которые девушка должна была соблюдать: нельзя давать клиентам свои контакты и называть им свое настоящее имя.

«Помните, что то, что они говорят на работе, это часть работы — как у актера, читающего реплики. То, кем она кажется в клубе, не обязательно является ею на самом деле: она просто пытается получить чаевые», — сказал партнер одной из стриптизерш.

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Мужчины, которым удалось сохранить отношения с женщиной, работающей в стриптизе, и справиться с ревностью, отмечают, что восприятие профессии своих девушек в качестве профессии было тем, что помогло им в конечном счете преодолеть проблемы. Понимание, что флирт с клиентами и танцы — это не более чем игра и работа, необходимая для заработка, помогло им переосмыслить всю сферу стриптиза. Партнеры стриптезерш отмечали, что их отношения помогли им взглянуть на эту индустрию под другим углом и отказаться от грязных и унизительных стереотипов.

«Да, мое восприятие их кардинально изменилось. Я перешел от восприятия всего этого бизнеса как грязной, почти бордельной культуры к просто еще одному виду шоуменства — подобно актеру в пьесе», — говорил один из партнеров стриптизерш.

Еще один партнер отмечал, что потерял предрассудки и стал видеть в стриптизершах обычных людей, которые просто делают свою работу.

Табу и маскулинность

Табуированность темы стриптиза и отношений со стриптезершами называют одной из главных причин привлекательности подобных отношений: многие мужчины прямо говорят, что мечтают о таком. Психология объясняет это желание так называемым «эффектом запретного плода»: все, что кажется недоступным и запретным, в результате становится более желанным. Это вдвойне применимо к самой по себе табуированной сфере секса: запреты лишь больше возбуждают и волнуют.

Однако реализация этой фантазии зачастую приводит к слому надуманных представлений об отношениях, собственничеству со стороны мужчины и в конечном счете — разрыву отношений. Коллеги Эди Монтаны рассказывали, что не раз проходили через подобное, когда их партнеры на словах поддерживали их выбор профессии, но на деле так и не смогли принять его.

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Исследования социолога Рэйвин Коннелл показывают, что секс с женщиной — один из способов, который помогает мужчинам укрепиться в «гегемонной маскулинности», то есть в образе стереотипного «настоящего мужчины». Этот образ может подкрепляться и «потреблением гетеросексуальных развлечений». Коннел вместе с коллегами считают, что поход в стриптиз-клуб помогает мужчинам воплощать в жизнь «нормативные» гендерные роли.

Антрополог Кэтрин Франк опубликовала результаты исследования, в котором она попыталась разобраться в социальных причинах привлекательности стриптиз-клубов для мужчин. Она пришла к выводу, что в таких местах мужчины не всегда ищут секс: большинство из них идут туда ради общения, расслабления и отдыха от рутины. Некоторые постоянные клиенты даже признавались, что им надоедали обнаженные танцы и они хотели просто поговорить с танцовщицами.

Фото: Peter Charlesworth / LightRocket via Getty Images

Мужчины, которых Франк опрашивала в рамках своего исследования, говорили, что воспринимают разговор со стриптизершей как некую форму психотерапии. Эрин Тейлор подтвердила, что в ее практике было много клиентов, которые снимали приватную комнату в клубе, чтобы просто поговорить, а иногда и поплакать. Однажды она успокаивала 50-летнего посетителя, который целый час рыдал у нее на коленях из-за того, что его жена изменила ему с ее лучшей подругой.

«Представьте себе голого, неэтичного и пьяного терапевта с длинными наращенными волосами и накладными ресницами — это была я», — рассказывает Эрин Тейлор.

Общение со стриптизершами дается многим мужчинам проще, чем общение с женщинами в повседневной жизни. Опрошенные Франк мужчины признавались, что им бывает тяжело поддерживать контакт с девушками из-за ожиданий, которые на них накладывает их гендерная роль. Даже обычное знакомство с девушкой в баре требует от мужчины определенного поведения, тогда как в стриптиз-клубе он получит внимание от женщины без особых усилий.

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Клиенты клубов чувствуют себя более привлекательными, когда ими могут интересоваться такие красивые женщины, как стриптизерши. Франк объясняет, что в обычной жизни такие сексуальные женщины вряд ли бы заговорили с этими мужчинами, а в стриптиз-клубах они оказываются на равных. Эта иллюзия, пишет Франк, повышает самооценку клиентов стриптиз-клубов, поскольку мужчины общаются с женщинами без страха быть отвергнутыми.

Мужчины могут сбегать от того, что Франк называет «стоической маскулинностью» — это усваиваемые мужчинами нормы, по которым им нельзя показывать слабости или быть чрезмерно эмоциональными. Один из клиентов признавался, что со своими друзьями или коллегами-мужчинами он может поговорить про спорт, женщин или работу, но по-настоящему открыться бывает сложно. Именно ради эмоционально насыщенного общения мужчины идут в стриптиз-клубы, где женщины готовы их выслушать, пусть даже и за деньги.

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