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Мир

Российские власти перестали называть сирийских повстанцев террористами

18:42 08.12.2024

После падения режима Башара Асада Министерство иностранных дел России перестало называть сирийских повстанцев террористами. МИД в официальном сообщении назвал противников Асада «оппозицией». На изменение позиции российских властей обратило внимание «Агентство».

Еще накануне, 7 декабря, глава ведомства Сергей Лавров говорил, что Россия в Сирии помогает бороться с террористическими формированиями. «Наши ВКС, которые базируются в городе Хмеймим, помогают сирийской армии ликвидировать наступление террористов», — говорилось в сообщении министра. При этом он апеллировал к ООН и США, которые, по его словам, тоже считают организаторов «явно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил», группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», — террористами.

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Сегодня, 8 декабря, МИД рассказал о переговорах Асада с «рядом участников вооруженного конфликта», после которых сирийский президент принял решение оставить президентский пост и покинул страну. МИД обратился «ко всем вовлеченным сторонам» с призывом «отказаться от насилия и решать вопросы политическим путем». «В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции», — сообщил МИД.

Изменения произошли и в работе российских центральных телеканалов, пишет «Агентство». В утренних выпусках 8 декабря они сообщали, что Дамаск захватили «террористы» и «боевики». Однако уже в выпуске новостей на «России-1» за 11:00 телеканал не использовал эти слова, обратили внимание журналисты.

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Повстанцы захватили столицу Сирии, Дамаск, утром 8 декабря. Асад покинул страну, сообщали информационные агентства. Источники Reuters предположили, что он мог погибнуть в пассажирском самолете, который вылетел ночью из столичного аэропорта и исчез с радаров.

К вечеру 8 декабря появились свидетельства мародерства в президентском дворце Асада. На фото видно, как люди свободно заходят в комнаты резиденции, выносят мебель и детали убранства комнат. На видео, которое показывает, вероятно, гараж Асада, демонстрируются десятки люксовых автомашин.

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