Сколько стоит лишиться ног? 

Пока ВС РФ успешно наступают в Донбассе, воюющих в Украине российских солдат и офицеров беспокоят деньги. Конкретно — изменения в порядке выплат за ранения. Столкновение товарно-денежных отношений и идеологии — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

Самой обсуждаемой темой минувшей недели в Z-пространстве стала дифференциация выплат за ранения военных «в зоне СВО». Если раньше за любое ранение вне зависимости от его тяжести солдат или офицер получал три миллиона рублей, то теперь за легкие ранения будут давать лишь один миллион (и 100 тысяч за «иные»), а три миллиона получат лишь тяжело раненые. Более того, если ранение будет настолько тяжелым, что приведет к инвалидности, то раненому доплатят еще один миллион — указ об этом Путин подписал 14 ноября.

И вроде звучит совершенно разумно: почему надо платить человеку, получившему легкую контузию, столько же, сколько военному, потерявшему обе ноги? Логично же — платить в зависимости от тяжести ранения. Так могут думать гражданские, и, вполне возможно, так думали и авторы новой идеи. Но, как пишут военные каналы, есть нюанс. Они резонно полагают, что в целях экономии военно-врачебные комиссии, которые и так с большой неохотой выдают раненым необходимые справки, теперь будут определять как «легко раненых» сразу всех. Или же брать откаты за признание раненого «тяжелым».

«С учётом работы наших военных врачей и занижении тяжести ранений на ВВК раньше, сейчас это ещё больше усугубится и приведет к большей коррупции на местах», — пишет канал «Мертвые головы» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). С ним совершенно согласен крупнейший военный канал «Рыбарь»: «Дифференциация ранений может привести (и обязательно приведет) к простору по двоякому толкованию тех или иных случаев нанесения вреда здоровью (увы, проблем в сфере военной медицины хватает). Достаточно вспомнить, насколько сейчас не любят считать контузии и психологические травмы “серьезным препятствием” для продолжения выполнения задач».

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Можно сказать, что в этих двух цитатах солидарное мнение всех военных и околовоенных каналов. Резюмирует же автор канала «Филолог в засаде»: «По факту вместо экономии средств за счёт улучшения качества организации и обеспечения боевой работы и, соответственно, сокращения потерь, включая санитарные, решили экономить на людях. Отличный план. Надёжный». А известный оператор БПЛА «Моисей» мрачно шутит: «Теперь ждем указ о дифференциации единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от обстоятельств гибели и степени сохранности тела….».

Z-каналы регулярно чем-то недовольны и ноют буквально с первых дней войны, перечисляя нерешаемые проблемы, от фронтовой логистики до «избыточных потерь». Почему именно на недовольство новыми правилами выплат стоит обратить внимание? Ответ простой: большие деньги — это хребет войны. Это буквально единственное, что держит всю воюющую армию. Та самая главная объединяющая «скрепа» и «традиционная ценность». Как в песне певицы Инстасамки, российская армия сегодня живет по принципу «за деньги — да!».

Разговоры и обсуждения именно денежных вопросов начались не сегодня. С момента, когда государство стало повышать выплаты новым контрактникам, в Z-пространстве и вокруг начались обсуждения «правильно ли, что люди идут воевать за деньги, а не за идею»? Ведь если единственный аргумент — это зарплата, значит, не воодушевляют участников лозунги про «русский мир», про «защиту населения Донбасса»? Не верят они в то, что «кровавая НАТА» у ворот, а Родина нуждается в немедленной защите? Короткий ответ на эти вопросы простой: нет, не верят. Лозунги на хлеб не намажешь, и пропагандой набранные кредиты не выплатишь.

И чем больше становятся выплаты новым контрактникам, тем острее встает в воюющей армии денежный вопрос. Это проявляется и в банальной зависти: те, кто пришел воевать раньше, без особой радости смотрят на тех, кто подождал повышения выплат и получил намного больше. Проявляется и в криминале: историй о том, как командиры вымогают деньги под угрозой «обнуления» (то есть на новоязе войны «убийства») или отправки «в шторма» — море.

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Наверняка вы слышали выражение «посадить на яму», то есть за провинность в буквальном смысле слова бросить военного на дно ямы — как замены тюремной камеры. Иногда в ямах надо «платить за постой», то есть отдавать командиру деньги «за аренду помещения». Самый яркий пример того, какие масштабы могут принимать подобные истории, вскрылся как раз на прошлой неделе, когда стали известны обстоятельства ареста военного под позывным «Белый» — командира, которого считали одним из лучших и у которого в штурмовых подразделениях были самые низкие потери. О том, что «Белый» арестован, в Z-пространстве знали давно, а вот причину никто не называл.

Первым обстоятельства дела «Белого» опубликовал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». После рядовой драки в часть 46200, которой руководил «Белый», приехала проверка. Часть пришлось брать штурмом, потому что военные «отказывались пускать ревизоров», а когда проверяющие все же оказались внутри, в части «были обнаружены самые настоящие заложники», которых командиры «били, унижали» и «месяцами получали миллионы рублей с их карт. <…> На момент проверки в собачьих вольерах были обнаружены 17 военнослужащих части».

Позднее информацию «ВЧК-ОГПУ» подтвердила «Медиазона».

Идет ли речь о чем-то из ряда вон выходящем? Нет. Более того, в Z-пространстве уже несколько раз появлялись истории о том, что у вернувшихся с войны «ветеранов» отбирали карты и забирали начисляемые выплаты, в том числе компенсации за ранения. Как говорится, «люди — это новая нефть». Особенно если военные.

Здесь же кроется ответ и на другой важный вопрос, которым задаются регулярно сами Z-авторы: почему не действует идеология? Почему страна не сплотилась? Почему нет никакого особенного уважения к «ветеранам СВО», а очень даже наоборот: в ближайшем будущем отчетливо просматривается — «мы вас туда не посылали»? И тут ответ будет простым: дело опять-таки в деньгах.

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Для подавляющего числа россиян воюющие в Украине — наемники, которые пошли зарабатывать деньги. Когда в каждом городе почти на любой улице висят плакаты, обещающие миллионы за службу, — как можно прийти к другому выводу? Особенно если суммы повышаются чуть ли не каждый месяц. А раз они за деньги воюют, то чего о них думать. И тем более чего их жалеть или уважать — это их выбор.

С тем что армия воюет за деньги, а не за идею, согласны и сами Z-авторы. Вот, например, канал Никиты Третьякова комментирует ту самую новость про «дифференциацию выплат» так: «Опасения оправдались — государство отказалось от части обязательств. Прикрываясь якобы жалобами бойцов, оно резко ухудшило финансовые условия и правила военной жизни для сотен тысяч фронтовиков, которых привлекло на службу в первую очередь финансовыми выгодами». Третьяков не просто автор телеграм-канала, а мобилизованный десантник, военкор, волонтер и сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе.

И военные, которых привлекли финансовыми выгодами, кажется, начинают задавать вопросы. Пока себе, пока аккуратно, но у многих, я уверен, появляется ощущение «казна пустеет, милорд». И резонные вопросы о будущем, когда деньги не на войну, а на военных вдруг если не закончатся совсем, то уменьшаться. Тогда что? Ведь если «за деньги — да», то без денег ведь «нет»?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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