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Мир

Трамп призвал Путина немедленно прекратить войну и начать переговоры

13:39 08.12.2024

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина «немедленно прекратить огонь» и начать переговоры с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский «хотел бы заключить сделку и остановить безумие», сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Избранный американский президент написал, что Украина потеряла 400 тысяч военных и «гораздо больше» мирных жителей. «Слишком много жизней тратится впустую, слишком много семей разрушается», и если война будет продолжаться, она может «превратиться во что-то гораздо большее и гораздо худшее», предположил Трамп.

По его словам, Россия потеряла около 600 тысяч солдат на «войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно». Россия сейчас ослабела из-за войны и «плохой экономики», добавил избранный президент США. «Я хорошо знаю Владимира. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — написал Трамп.

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Трамп написал свой пост вскоре после завершения переговоров с Зеленским в Париже, где они присутствовали на церемонии открытия собора Нотр-Дам де Пари после пятилетней реставрации.

«Кажется, мир сейчас немного сходит с ума, и мы поговорим об этом», — заявил Трамп журналистам перед разговором с украинским президентом. Сообщившая об этом газета Le Monde отметила, что в окружении избранного американского президента в его первой зарубежной поездке «не было ни одного эксперта по Украине».

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Зеленский назвал встречу «продуктивной» и сообщил, что речь шла о «справедливом мире для Украины». «Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Благодарю его за это. Мы все хотим завершить войну как можно скорее», — написал Зеленский у себя в соцсетях.

Издание Axios сообщило, что встречу организовал президент Франции Эммануэль Макрон, который «несколько дней пытался убедить Трампа». Разговор с Зеленским продлился 45 минут, уточнил источник издания.

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