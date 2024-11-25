Как он может смотреть в глаза вдовам

В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье

Антивоенные россияне давно привыкли к лжи власти, к ее цинизму и отношению к гражданам как к расходному материалу. Z-сообщество тоже к этому привыкло, но все еще способно удивляться. О негодовании провоенных блогеров и о том, как на месте главного голоса власти они обнаружили лжеца, — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

Много сказано и написано о том, что россиян на войну заманивают в первую очередь огромными деньгами и льготами. На днях журналист Дмитрий Колезев опубликовал фотографию рекламного билборда из Екатеринбурга, на котором новым контрактникам обещают «разовую выплату от 2,1 миллиона рублей» и «ежемесячную выплату от 210 тысяч рублей». Кроме того, в тот же день стало известно, что Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для тех, кто подписал контракты после 1 декабря 2024 года. Чем, кстати, вызвал ярость у уже воюющих военных, которым никто долги прощать не собирается и которые очень часто воюют «за свои».

Об этой вопиющей несправедливости написало много Z-каналов, но точнее всех сформулировал общее негодование воевавший автор канала «Тупи4ок дизайнера»: «А долго будут водить хуем по губам тем, кто добровольно, без выплат, без подъемных вписался за страну и дал время постирать штаны, в которые себе жидко насрало военное руководство в 22 году?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.)

Но это про деньги, а про них я довольно подробно писал в прошлой колонке. Сегодня же хочется поговорить о другом. Об обмане и цинизме.

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Недостаточно пообещать гражданскому много денег, чтобы он пошел рисковать жизнью. Государство голосами своих официальных представителей обещает контрактникам, что их всему научат и все — в значении все необходимое снаряжение — выдадут на месте. Не говорят, правда, зачастую новым контрактникам о том, что контракты, которые они подписывают, по сути бессрочные. И на ту, и на другую тему Z-каналы не только написали уже километры текстов — на обе из них есть уже и очень популярные мемы.

Так вот, про «всему научат».

«Сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно», — заявил в интервью РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так Песков комментировал очередные слухи о возможной новой волне мобилизации.

Наверное, если задаться вопросом, кто главный лжец Российской Федерации, то, удивительным образом, ответом будет не Путин, а именно Дмитрий Песков. Просто в силу профессии Песков с журналистами общается чаще и, соответственно, врет в ежедневном режиме с небольшим перерывом на отпуск. Вот и, говоря о «курсах обучения», которые якобы проходят контрактники, Песков, конечно, соврал. И ложь эту легко проиллюстрировать двумя историями, о которых на минувшей неделе написали крупные Z-каналы.

«Горыныч» рассказал читателям о гибели администратора провоенного канала «Русская Хтонь Z»: «Абсолютно бессмысленная смерть. Лампасы, которые по закону обязаны держать на обучении минимум 2 недели на полигоне, спустя 5 дней, даже не переведя в боевую часть по бумагам, отправили парней на задание в районе Петровки, Торецкое направление. Группа была встречена сильнейшим дроновым противодействием, и минометным обстрелом. 4/10 человек 300, остальные предварительно 200, включая нашего Друга».

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От подписания контракта до смерти — пять дней.

Или вот другая история, опубликованная военным экспертом Владиславом Шурыгиным в его канале «Рамзай»:

«В Мытищах на воинском мемориальном кладбище был похоронен рядовой Илья Титоренко. Посмертно он был награждён Орденом Мужества за подвиг, который совершил в своём первом бою, который оказался для него последним. <…> Один из главных [вопросов], как так вышло, что человек, ни дня не служивший в армии раньше, подписал контракт 14 октября 2024 года и погиб в своём первом же бою 26 октября — через ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ, из которых три дня он провёл в переездах?»

И таких историй бесчисленное множество. Далеко не все они так же подробно освещаются в военных каналах, но тот факт, что новые контрактники нередко гибнут в течение первых 30 дней службы, — это норма.

Говорят ли эти примеры о том, что пришедших «освобождать народ Донбасса» за бешеные миллионы готовят должным образом воевать? Вопрос риторический. Государству очень нужны люди на войне, и, чтобы обеспечить их поток, оно готово не только платить, но и врать. Врать подло и цинично, обрекая своих граждан на быструю и зачастую болезненную смерть.

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Но я человек, в принципе настроенный против войны и считающий вторжение в Украину страшнейшим преступлением. Неудивительно, что я пишу об обмане и цинизме. Удивительно другое. Об этом же пишут и Z-авторы, которые на третий год войны неожиданно обнаружили, что пресс-секретарь Главнокомандующего говорит неправду:

«Стыдно слушать господина Пескова. Вот это вот особенно: Господин Песков, очевидно, не в курсе, что говорить о том, что новых контрактников “тщательно готовят” — это распространять не что иное как фейк. <…> Понятно, что господину Пескову некогда изучать вопрос. Да и как его изучишь, если МО [Министерство обороны] чуть не чемпион по фейкам о МО. Но ведь есть и другие источники информации! Например, соцсети, в которых уже десятки, если не сотни историй, подобных этой, в которой рассказывается о человеке 48 лет, ни дня не служившем в армии раньше, который погиб в своем первом бою <…> Где там “тщательная подготовка”?»

Как же после таких историй господин Песков может говорить то, что он говорит? Как он сможет смотреть в глаза вдовам, матерям и детям тех людей, о которых он с удовлетворением вещает, которые сотнями ежедневно подписывают контракты и которых через две недели посылают без подготовки в неподготовленные и необеспеченные ничем «мясные» штурмы — бессмысленные и беспощадные?»

Это текст довольно заметного и очень провоенного Z-канала Verum Regnum. И на заданные автором вопросы, кстати, есть простой ответ: господин Песков, если понадобится, в лицо вдовам, матерям и детям погибших «на СВО» будет спокойно смотреть, может быть, даже с легкой улыбкой. И говорить то, что он говорит, Песков непременно продолжит. Тем же уверенным голосом, которым 17 февраля 2022 года он назвал «очередным фейком» данные о нападении России на Украину.

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