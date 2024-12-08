Повстанцы захватили власть в Сирии

К утру 8 декабря повстанцы захватили столицу Сирии Дамаск, президент Башар Асад скрылся из города в неизвестном направлении, правительство объявило о готовности передать власть любому руководству, выбранному сирийским народом, сообщило Reuters.

Командование сирийской армии объявило подчиненным, что режим Асада прекратил свое существование, рассказал агентству офицер проправительственных войск.

Единое командование оппозиции рассказало, что подчиняющиеся ему отряды заняли Дамаск без сопротивления. Повстанцы заняли президентский дворец, здания военных ведомств и телерадиоцентра, а также освободили заключенных из главной городской тюрьмы.

«Мы вместе с сирийским народом празднуем освобождение наших заключенных, сбрасываем с них оковы и объявляем об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Сейдная», — выступили с обращением представители повстанцев.

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В Дамаске и других городах, в том числе Тартусе, где расположена российская военная база, сносят памятники отцу Асада Хафезу.

Судьбу присутствия российских военных в Сирии должно будет решать новое руководство страны, заявил премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали.

Действующий президент покинул столицу страны на самолете, сообщили источники Reuters. За сутки до этого телеканал CNN рассказывал со ссылкой на очевидцев, что Асада вместе с личной охраной уже несколько дней не видели в его резиденции.

Источники Reuters сообщили, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Один из самолетов авиакомпании Syrian Air ночью вылетел из Дамаска и пропал с радаров — пилот мог отключить транспондер, либо пассажирский лайнер был сбит. Вечером 8 декабря стало известно, что Асад с семьей прибыл в Москву, а Россия официально предоставила ему убежище.

Последний коммерческий рейс из Дамаска ночью с 7 на 8 декабря должен был вылететь в российскую столицу, но не состоялся, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково. Рейс Syrian Air был запланирован на 8:30 по московскому времени и оставался последним неотмененным на табло аэровокзала Дамаска, но под утро аэропорт сирийской столицы прекратил работу, а сотрудники были эвакуированы.

Российские власти потратили на кампанию в Сирии несколько сотен миллиардов рублей, подсчитали независимые аналитики.

Обновлено в 21:07. Добавлена информация о том, что Асад прибыл в Москву.