Главный союзник Запада на Ближнем Востоке

Менее полувека назад Иран был прозападной страной и главным союзником Великобритании и США на Ближнем Востоке. Иранские женщины могли не носить хиджабы, а на улицах Тегерана нередко можно было заметить девушек в мини-юбках. С 1960-х годов население Ирана становилось все более образованным и светским благодаря реформам шаха, однако реформы нравились далеко не всем — период модернизации закончился с победой Исламской революции в 1979 году. Прозападный шах бежал из страны, а к власти пришли шиитские проповедники, мечтавшие о возвращении к традициям ислама. Женщин лишили многих прав, Иран отвернулся от Запада и стал держать курс на тотальную исламизацию, с чем и живет до сих пор. Как выглядел светский Иран — в фотоистории «Холода».

Ключевыми фигурами истории Ирана XX века являются два совершенно разных человека: шах (иранский монарх) Мохаммед Реза Пехлеви и его самый ярый критик, аятолла Рухолла Хомейни. Шах любил Запад и хотел сделать из Ирана светскую страну, тогда как Хомейни называл США «великим Сатаной» и провозглашал главенство ценностей ислама. Хомейни возглавил Исламскую революцию 1979 года, в результате которой правлению прозападного иранского монарха пришел конец.





Шах Мохаммед Реза Пехлеви со своей семьей, 1972 год. Фото: Akg-images / Hugues Vassal / Scanpix

Пехлеви правил в Иране почти 40 лет. За это время он успел дать женщинам право голоса и ввести в стране обязательное среднее образование. Тем не менее Иран все еще был далек от ценностей Запада: Пехлеви был диктатором и не допускал никакого инакомыслия. Официально по политическим статьям были осуждены три с половиной тысячи иранцев, но оппозиция утверждает, что в заключении содержались до 125 тысяч политзаключенных. Иранская тайная полиция жестоко пытала их.

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В 1963 году шах Пехлеви объявил о начале «белой революции» — это реформы в основных сферах жизни, которые должны были спасти Иран от бедности и приблизить страну к Западу. Некоторые историки считают, что на реформы шаха уговорили власти США. Революцию назвали «белой», потому что ее хотели провести мирно и бескровно. Вопрос о предстоящих реформах был вынесен на референдум: по официальным данным, 99,9% голосующих одобрили реформы, хотя порядок проведения референдума вызывал сомнения, а часть оппозиции его и вовсе бойкотировала.

Школьники в иранской деревне, 1960 год. Фото: Paul Almasy / Corbis / VCG via Getty Images

Центральной частью Белой революции стала аграрная реформа: власти изъяли землю у крупных землевладельцев и перераспределили ее среди крестьян. Власти также утвердили выплату работникам доли от прибыли промышленных предприятий, где они заняты. Кроме того, иранцы получили право на социальную страховку и бесплатное среднее образование, доступность обучения для девочек выросла в разы — раньше совместные классы были редкостью.

Тегеран, 1956 год. Фото: Mario De Biasi / Mondadori via Getty Images

Белая революция подарила женщинам политическую свободу. Шах разрешил им голосовать на выборах и баллотироваться на политические должности, чем они и воспользовались: к 1978 году среди 268 депутатов в иранском парламенте было 22 женщины. После начала Белой революции в Иране ввели еще несколько прогрессивных законов: теперь женщины получили право на развод, а возраст вступления в брак для девушек подняли с 15 до 18 лет.

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Отец Пехлеви еще в 1936 году запретил хиджабы в надежде, что иранское общество станет более светским. При Пехлеви этот запрет смягчили и женщинам дали право выбора. Многие предпочитали одеваться по лекалам западной моды: на улицах Тегерана можно было встретить девушек в обтягивающих джинсах, мини-юбках и топах с короткими рукавами. Молодое поколение легко восприняло отсутствие необходимости носить хиджаб, но старшие женщины чувствовали себя уязвимо: именно на это чувство будут давить в будущем религиозные деятели, которые возглавят Исламскую революцию.

Марш в поддержку избирательных прав женщин в Иране, 1953 год. Фото: Daily Herald Archive / National Science & Media Museum / SSPL via Getty Images

Часть исламского духовенства не приняла Белую революцию. Мусульмане-шииты критиковали либеральные законы о свободе женщин, так как это противоречило ценностям их религии. Конфликт интересов пошел дальше «женского вопроса»: реформы Пехлеви лишали духовенство привычного влияния, ведь теперь школы и суды становились более светскими. В частности, недоволен был будущий глава исламского Ирана — аятолла Рухолла Хомейни. В своей публичной речи он называл Пехлеви «жалким человеком» и раскритиковал его реформы. За свои оппозиционные взгляды он поплатился арестом, а позже — изгнанием из Ирана на 14 лет.

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Постепенно иранский народ начал уставать от правления Пехлеви. Белая революция пыталась вести экономические преобразования, но на деле лишь усилила разрыв между богатыми и бедными. Земельная реформа принесла пользу в основном и так зажиточным крестьянам. Те крестьяне, кто не получил свой кусок земли, были вынуждены уезжать в город, где из-за недостаточной квалификации они не могли найти хороший заработок. После 1974 года уровень инфляции колебался в диапазоне 35–50%, что привело к резкому снижению доходов населения.

Тегеран, 1956 год. Фото: Mario De Biasi / Mondadori Portfolio via Getty Images

Режим Пехлеви не мог обеспечить демократические свободы, хотя и декларировал приверженность западным ценностям. Тайная полиция шаха — САВАК — жестоко расправлялась с политическими оппонентами главы Ирана. Его агенты проникали в левые и мусульманские партизанские группировки, выступавшие против шаха. Членов таких сообществ пытали до смерти или расстреливали.

Жизнь по исламским традициям

В 1977 году президент США Джимми Картер приехал с официальным визитом в Иран. На встрече делегаций он поднял тост за шаха Пехлеви и назвал его государство «островком стабильности в одном из самых неспокойных регионов мира». Но уже в начале 1978 года Иран охватили антиправительственные протесты. Некоторые из них подавляли с особой жестокостью, что вызывало только еще больше озлобления у иранцев.

Девушки у стойки библиотеки профессионально-технического училища в Тегеране, 1948 год. Фото: Omnia / Three Lions / Hulton Archive / Getty Images

В январе 1978 года в священном городе Кум разогнали крупную антиправительственную демонстрацию студентов. Несколько протестующих погибли, и волнения охватили остальной Иран. Через год шах сбежал в Египет, а Хомейни вернулся в Иран. 1 апреля 1979 года Иран был объявлен исламской республикой.

Рухолла Хомейни оставался ключевой фигурой оппозиции даже после высылки из страны в 1964 году. Он воспользовался недовольством иранского народа, который жил бедно и чувствовал себя уязвимо из-за антиисламских реформ. Хомейни настаивал на том, что Иран страдает из-за прозападной политики шаха: страна потеряла свою национальную идентичность и должна вернуться к исламским традициям, которые ей ближе западных. Это нашло отклик у народа.

Улица Королевы Елизаветы, Тегеран 1970 год. Фото: Roger Wood / Corbis / VCG via Getty Images

Постреволюционная конституция на бумаге гарантировала женщинам права «в соответствии с исламскими критериями». У женщин не отняли возможность голосовать и баллотироваться в парламент, но государство стало строже регламентировать их личную жизнь. Теперь женщины не могли разводиться, а возраст вступления в брак был снижен до девяти лет — в исламском праве это считается возрастом наступления совершеннолетия у девочек. Возраст вступления в брак для мужчин тоже был снижен — до 15 лет (хотя некоторые исламские проповедники считают, что мальчики достигают совершеннолетия с 12 лет, а девочки — с 9 лет).

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Спустя месяц после победы революции новый глава Ирана Рухолла Хомейни объявил, что женщины обязаны носить хиджаб на рабочих местах. На следующий день, который символично выпал на 8 марта, 15 тысяч женщин собрались у офиса премьер-министра в Тегеране в знак протеста против обязательного ношения хиджаба. Позже Хомейни назовет женщин-протестующих «извращенками и противниками революции».

Женщины покупают одежду на улице в Тегеране, 1978 год. Фото: Alain MINGAM / Gamma-Rapho via Getty Images

Многих иранских женщин уволили после участия в протестах: среди них были медсестры, врачи, учителя и другие специалистки, которые получили высшее образование при шахе. Девушек, которые отказывались носить хиджаб, стали отчислять из университетов из-за «ненадлежащего дресс-кода». Других стали преследовать из-за политического прошлого их родственников-мужчин. Например, дочерям бывших членов дореволюционной армии запрещали получать высшее образование или устраиваться на государственные должности.

В 1983 году в Иране приняли Исламский уголовный кодекс, который впервые ввел реальное наказание за отказ от ношения хиджаба. Женщину могли избить плетью, если она появится без него в общественном месте. По закону нарушительницам могли нанести до 74 ударов плетью. В 1996 году эту статью пересмотрели и заменили физическое наказание тюремным заключением и штрафами.

Улица Фирдауси в Тегеране, 1967 год. Фото: Paul Popper/ Popperfoto via Getty Images

Исламское правительство узаконило официальное разделение полов. Например, мужчины и женщины не могли сидеть рядом в общественном транспорте: женщинам отводилось место в задней части автобуса, куда не допускали мужчин. Если происходила какая-либо судебная тяжба, то суд вполне законно имел право больше доверять словам мужчины, нежели показаниям женщины.

Марш за права женщин и против ношения паранджи, Тегеран, 10 марта 1979 года. Фото: Bettmann / Getty Images

В 2022 году в Иране прошли массовые протесты под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода». Митинги начались после гибели 22-летней курдской девушки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Тогда женщины в качестве протеста стали публично снимать платки и отрезать себе волосы. Протесты продолжались около трех месяцев. За это время в столкновениях с полицией погибли более 500 человек и не менее сотни были приговорены к смертной казни.

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