EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти

При Путине уничтожили секспросвет и довели страну до эпидемии. Хотя когда-то у нас было преимущество в борьбе с вирусом
6 минут чтения 05.12.2024
Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти

В России вышла книга «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» Ирины Ролдугиной и Катерины Сувериной. В ней исследовательницы объясняют, почему, несмотря на большую фору в борьбе с ВИЧ, Россия сегодня находится среди лидеров по распространению вируса. Специально для «Холода» Ирина Ролдугина написала колонку о том, почему в позднем Советском Союзе ВИЧ волновал всех и, как ни парадоксально это кажется в России в 2024 году, объединял людей против цензуры, неповоротливости системы здравоохранения и ханжества властей.

В 2022 году Россия заняла первое место в Европе по числу вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Некоторые эксперты считают, что реальная ситуация еще хуже, чем представленная в официальной статистике. Это не кажется удивительным: при Владимире Путине в стране исчезло сексуальное просвещение, в том числе обучение защите от ВИЧ, а государство тратит на войну больше, чем на здравоохранение и социальную сферу вместе взятые. Консервативная цензура и примитивная риторика о «традиционной семье» замещают дискуссию об опасностях, с которыми сталкивается сексуально активный или наркозависимый человек в XXI веке.

Сексуальное просвещение действительно исчезло?

В 2012 году в России были внесены поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещающие «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет. Это сделало уроки сексуального воспитания потенциально опасными для учителей, которые, несмотря на официальное отсутствие секспросвета в школах страны, иногда ведут их по личной инициативе. Экс-министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что сексуальным просвещением подростков должны заниматься родители.

Но так было не всегда. В 1980-е годы советское общество было значительно более открытым к обсуждению сексуальности, а также критически настроенным по отношению к власти и ее успокоительной риторике, связывающей ВИЧ с «гомосексуалистами, наркоманами и проститутками», которых в «здоровом социалистическом обществе» нет. 

Конспирология, которую КГБ распространял в СССР и за границей, настаивая на связи между возникновением вируса и секретными экспериментами Пентагона, не просто не прижилась среди советских граждан, а вызывала раздражение и только усиливала недоверие к официальным источникам. 

В культовом исследовании о позднесоветской эпохе «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак подробно описывает выхолащивание официального советского дискурса, которое не воспринималось и не осознавалось властями как опасность, потому что граждане прекрасно адаптировались к воспроизводству ритуалов и внешне система казалась устойчивой.

Как о ВИЧ говорили в СССР

Сначала советская пресса, за исключением узкомедицинской и недоступной обывателю, о ВИЧ не писала: официально вируса в СССР не было. В действительности же в 1984 году в научно-исследовательском институте вирусологии в Москве были подтверждены два случая ВИЧ у советских граждан — 12-летней девочки и взрослого мужчины. Причем девочка, как утверждали специалисты, заразилась вирусом во время переливания крови в советской больнице. 

Об этом советские граждане так и не узнали, а официально первым ВИЧ-положительным пациентом в стране стал мужчина, который рассказал врачам о гомосексуальных контактах. В 1988 году его история была опубликована в журнале «Терапевтический архив»: в ней пациент описан как мужчина «с обесцвеченными волосами и чрезмерным использованием косметики». Уголовная статья за мужеложство просуществовала до 1993 года, и такой больной как нельзя лучше официально репрезентировал ВИЧ в СССР — вирус, опасный лишь для накрашенных маргиналов.  

Фрагмент брошюры-памятки про СПИД, отправленной на утверждение П. Бургасову, главному санитарному врачу в СССР, в 1986 году
Фрагмент брошюры-памятки, отправленной на утверждение П. Бургасову, главному санитарному врачу в СССР, в 1986 году

Однако с 1985 года монополия власти на информацию начала разрушаться. Контроль над прессой стал ослабевать с приходом на должность генсека Михаила Горбачева, который провозгласил политику гласности и перестройку. Официально советская цензура исчезнет лишь в 1991 году, накануне распада СССР. Но еще в 1980-е годы журналисты и эксперты находили возможности распространять важную информацию, например, публикуя письма обеспокоенных людей. Влиятельные медики старшего поколения, такие как главный санитарный врач СССР Петр Бургасов и министр здравоохранения СССР Евгений Чазов, продолжали настаивать, что для обычных советских граждан опасность минимальна, но им, судя по этим свидетельствам, никто не верил.

Ветераны Великой Отечественной войны, как они представлялись в письмах, молодые мамы, учителя, пенсионеры, воспитатели видели в ВИЧ общую угрозу вне зависимости от возраста, образования или уровня доходов. 

Вырезка про ВИЧ из газеты «Советская Молодежь»
Вырезка из газеты «Советская Молодежь», 27 мая 1987 года

Вот выдержки из писем, в которых очевиден и кризис доверия к власти, и восприятие вируса как опасности, от которой невозможно отгородиться. Люди требовали предоставить честную информацию о вирусе и медицинскую помощь. В одном из писем, направленных в Президиум Верховного Совета СССР, жительница Ленинграда в августе 1987 году пишет:

Меня и моих знакомых очень тревожит олимпийское спокойствие [властей], мы боимся попасть в больницу только потому, чтобы там не захватить этот вирус, ведь шприцов одноразового действия у нас нет!

В письме, отправленном в Минздрав СССР, проблема доверия к советской власти описана с обезоруживающей непосредственностью:

Пока у нас мало больных СПИДом, чувствуется та самая обычная наша успокоенность и самоуверенность. Вначале молчали, потом дают ту информацию, которая приводит в восторг от наших успехов и в гнев от того, что делается на Западе. <…> Потом доходит, что информация неполная, потом — хитрая.

75-летний пенсионер Анатолий Макаренко из поселка Редкино Калининской (ныне Тверской) области пишет в редакцию газеты «Известия» в 1987 году:

Надо сказать, что в свое время мы увлекались сообщениями о распространении за рубежом таких пороков, как алкоголизм, наркомания, проституция и коррупция. И казалось, мы-то сами избавились от всего этого. У нас сплошная благодать. Ну а что скрывалось за этой благодатью, теперь уже всем известно. А что же делается, чтобы преградить распространение этого ужасного заболевания? Прямо скажу, причем с полным основанием, что если что-то и делается, то это полумера. Если опросить наше население, то гарантирую, что значительный процент или совсем не слышал о СПИД[е] или совершенно недостоверно информирован о коварности этого заболевания. Надо больше писать во всех газетах и журналах об этом. <…> Отпечатать столько листовок, чтобы опускать в каждый почтовый ящик. Эти затраты будут ничтожно малы по сравнению с расходами по борьбе с уже распространившимся заболеванием. Нужно обязать каждого врача, фельдшера, студентов старших курсов, чтобы каждый из них прочитал в доступной форме лекцию среди населения. 

В письме Евгению Чазову, министру здравоохранения СССР, председатель студенческого совета Карагандинского государственного медицинского института Назимова пишет в конце 1987 года:

Замалчивание действительности к хорошему не приведет. Почему мы лучше знаем, что делается за рубежом, а не у нас? Замалчивали в свое время проблему наркомании и проституции. И что же? Все равно пришлось говорить. <…> Санитарно-просветительская литература о СПИДе (плакаты, брошюры, памятки) должны быть во всех общественных местах: гостиницах, общежитиях, кинотеатрах, парикмахерских, банях. <…> В школах, начиная с 7 класса, ввести уроки по изучению СПИДа. <…> Молодежь должна быть прекрасно осведомлена об этом заболевании, и, таким образом, хоть как-то защититься от него.

Безусловно, консервативная и репрессивная риторика в письмах советских граждан тоже видна: люди предлагают создавать для ВИЧ-положительных людей колонии, «на границах ставить кордоны, как в Средние века перед чумой или холерой», «в глухой тайге организовать лагеря типа лепрозория», а также ввести уголовную ответственность за проституцию и изолировать наркопотребителей. 

Но одновременно раздавались голоса тех, кто иронически реагировал на неуклюжие попытки успокоить население универсальной отсылкой к соблюдению нравственности: «Многие центральные газеты, говоря о СПИДе, акцентируют свое внимание на повышенной опасности заражения СПИДом людей, ведущих безнравственный образ жизни. Как же нам, нравственным людям, не заразиться? Шприцев одноразового использования нет, все медицинские инструменты стерилизуются плохо».

ВИЧ в США

История восприятия ВИЧ в позднем СССР уникальна, и она радикально отличается от того, как к вирусу относились в американском обществе. В США, главном оппоненте СССР в холодной войне, к 1985 году от СПИДа умерли уже тысячи человек, а президент Рональд Рейган впервые публично упомянул ВИЧ, назвав борьбу с вирусом топ-приоритетом его администрации. И все равно первые годы распространения вируса исследователи характеризовали его как «недемократическую эпидемию», которая якобы затрагивала лишь некоторые группы населения (наркопотребители, гомосексуалы), но не популяцию в целом.

Группа активистов по борьбе со СПИДом ACT UP проводит акцию протеста у штаб-квартиры Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)
Группа активистов по борьбе со СПИДом ACT UP проводит акцию протеста у штаб-квартиры Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), Роквилл, 1988 год. Фото: Catherine McGann / Getty Images

Годы пришлось потратить активистам и специалистам, чтобы убедить американское общество в том, что ВИЧ угрожает всем, — ведь первыми видимыми ее жертвами стали гомосексуальные мужчины и представители цветных расовых групп. Благополучные белые американцы среднего класса сначала не видели для себя опасности. Американское капиталистическое общество с четко очерченными классовыми и расовыми барьерами и отсутствием системы доступного и всеобщего здравоохранения оказалось разделено вирусом, который многие граждане тогда восприняли даже не столько как «болезнь», а как наказание за «грех».

ВИЧ превратился в историю, в которой каждый сам по себе

Зимой 1987 года запрет на обсуждение ВИЧ в советской прессе был снят. Членов Политбюро брифовали по проблеме ВИЧ высокопоставленные вирусологи. Они убеждали власти в том, что этой темой нужно заниматься всерьез. Уже к лету того года советские власти приняли указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД», который дал медикам по всей стране возможность и ресурсы начать системную работу. 

Ее эффективность оценить сложно, потому что финансирование на лабораторное оборудование и системы тестирования было ничтожным, а мощности советской промышленности драматически падали. И хотя СПИД-центры появлялись во многих городах, к концу существования СССР, когда в страну приезжали иностранные эксперты, вооруженные передовыми технологиями и готовые делиться ресурсами, тема ВИЧ ушла с авансцены общественного внимания. 

Происходили вещи, как тогда казалось, поважнее: СССР исчез с карт, а большинство граждан провалились в экономическую и экзистенциальную яму. Социализм умер, капитализм болезненно и ярко заполнял общественное пространство. ВИЧ превратился в историю, в которой каждый сам по себе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:редакция «Холода»
Фото:Scott Peterson / Getty Images

Посмотрите другие материалы

Что случилось с «Хэппи Милом»
Мир
Что случилось с «Хэппи Милом»
История культового набора из «Макдоналдса», который изменил детство миллионов людей по всему миру
12 минут чтения
Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Общество
Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Чиновники винят во всем новые «группы смерти», но на деле все гораздо сложнее. Что вынуждает детей кидаться на своих сверстников?
18 минут чтения
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Интернет и мемы
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Разбираем со специалистами вирусные видео
27 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.