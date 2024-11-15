Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов

Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает

42-летняя Алина Сергеева из Петербурга обожает преподавать и могла бы часами готовиться к каждому занятию, но необходимость кормить себя и дочь вынуждает ее очень много работать, от чего у нее практически не остается свободного времени. Несмотря на то что бывший муж платит алименты на дочь, а доход Сергеевой для Петербурга выше среднего, она не может закрыть кредит и думает, что это у нее уже никогда не получится. «Холод» рассказывает о жизни, доходах и расходах Алины Сергеевой в рубрике «Потрачено».



Имя и фамилия героини изменены. Информация о заработке и тратах описана с ее слов.

Имя, фамилия: Алина Сергеева

Возраст: 42 года

Город: Санкт-Петербург

С кем живу: дочка, 15 лет; три шиншиллы

Должность и сфера: учитель в двух школах, репетитор

Доходы: зарплата около 90000–92000 рублей, подработка репетитором — от 16000 до 48000 рублей в месяц, алименты от бывшего мужа около 200000 рублей в год (примерно 16666 в месяц)

Жилье

Мы с дочкой живем в арендованной квартире в Петроградском районе (исторический центр Петербурга), за которую платим 33000 рублей в месяц за аренду, и еще где-то 7000–9000 рублей уходит на коммуналку (в зависимости от сезона). То есть вместе выходит 40000–42000 рублей в месяц.

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Квартира старая и довольно большая, в ней три комнаты, но одна из них закрыта хозяином. В квартире старый ремонт, а душ установлен прямо на кухне. Из-за этого аренда относительно невысокая для этого района, но мне как раз наоборот все очень нравится: и старый паркет, который скрипит, и отсутствие натяжных потолков, которые стремится установить хозяин квартиры.

Своей недвижимости у меня нет.

Стиль жизни

Я работаю в двух школах одновременно: обе школы очень хорошие и мне очень нравится там работать. В одной школе у меня 10 или 11 часов учебной нагрузки в неделю, там я зарабатываю около 40000 рублей в месяц, а во второй — 13 часов в неделю, и там я получаю около 50000 рублей в месяц. Каждый месяц суммы незначительно меняются из-за праздников или если кого-то подменяешь, но в целом выходит 90000–92000 рублей в месяц.

132000 рублей составляют ежемесячные доходы Алины Сергеевной

Я очень люблю свою работу, всегда готова брать дополнительные уроки или выходить на замену, если мне предлагают. В одной из школ у меня есть классное руководство. При этом в последнюю очередь меня волнует, сколько мне за это все платят.

Еще я веду частные уроки как репетитор. Это очень нестабильный заработок, потому что ученики то болеют, то отменяют или переносят занятия. Бывает, что в неделю удается заработать 12000 рублей, а бывает — 4000. А летом вообще никакого репетиторства нет, так что три месяца в году я живу без дополнительного заработка.

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В этом году в обеих школах мне составили расписание так, что у меня есть выходной посреди недели. Еще я всегда стараюсь отдыхать по воскресеньям: не ставлю на эти дни частные уроки, максимум — могу проверять тетради. Такое расписание мне нравится: можно более или менее полноценно отдохнуть.



За летние месяцы мне платят в начале июня одну выплату — и зарплату, и отпускные сразу: в этом году вышло 334000 рублей (то есть по 111334 рубля в месяц). И этого мне с дочкой на лето не хватило — в августе пришлось тратить деньги с кредитных карт.

У меня две кредитки: на одной из них мне удается пользоваться беспроцентным лимитом, а на второй висит долг 270000 рублей, который, как мне кажется, я никогда не закрою. Вношу там минимальный платеж 10000 рублей в месяц, шесть из которых можно тратить. То есть по 4000 рублей в месяц я отдаю банку — или 48000 рублей в год. Я с этим просто смирилась.

Мой бывший муж, отец дочки, выплачивает алименты одним платежом: около 200000 рублей в конце года. С этих денег, которые он дает, я обычно закидываю около 70000–80000 рублей на кредитку.



Выходные и праздники я привыкла проводить с друзьями: мы гуляем, встречаемся на природе или друг у друга в гостях, играем в настольные игры. Летом любим играть в петанк (игра, в которой используются металлические шары, и их нужно добросить как можно ближе к цели. — Прим.«Холода»), в холодное время года играем в настольные или карточные игры — преферанс или бридж. Любим играть в «Шляпу» или «Эрудит».

Дочь каждые два-три месяца ездит к друзьям в Москву. На такие поездки уходит 7000–8000 рублей за раз: это билеты в плацкарт на поезд и какие-то деньги с собой — живет она там в гостях бесплатно.



Я не откладываю деньги и не занимаюсь инвестициями. Просто живу на те средства, которые у меня есть, и иногда финансово мне помогает мама. Хоть она и пенсионер, но у нее две работы и зарабатывает она больше меня.

Еда

Мы с дочкой много едим вне дома, во время учебного года — в столовых. У меня уходит примерно 4000 рублей в месяц на столовую, в школе у дочери цены повыше — у нее уходит около 7000 рублей в месяц. Дочь периодически еще заходит куда-то перекусить или заказывает готовую еду домой, на это тратится еще от 2000 до 2500 рублей в неделю.

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Дома чаще всего едим то, что готовится быстро и несложно: пельмени, сосиски, макароны. Обычно я трачу 2500–4000 рублей в неделю на продукты. В кафе ходим очень редко.



На свой день рождения я люблю приглашать много людей: на последнем было около 20 человек. Он проходил в фуршетном формате: были закуски, например морковь, огурцы, сельдерей, нарезанные палочками, которые можно было макать в хумус и другие намазки. И еще я обычно запекаю мясо или заказываю пиццу.

Главная финансовая задача прямо сейчас

Покупка дивана. Мне надо на него 20000 рублей, и я никак не могу собрать эти деньги. Думаю, что куплю его, когда бывший муж даст алименты в конце года.

Последняя крупная покупка

Оплата поездок в лагеря для дочери. Раньше она ездила в лагерь на каждые каникулы, то есть четыре раза в год. Одна поездка — это 65000 рублей. Точнее, общая сумма там 87000 рублей, но 22000 из них оплачивается из городского бюджета, а родителям нужно оплатить остальное. Лагерь оплачивала я вместе с бывшим мужем.



Но дочери скоро исполнится 16 лет, и мы договорились, что в лагеря она больше ездить не будет: это и дорого, и ей уже менее интересно. Следующим летом она попробует найти себе какую-то подработку на каникулах — она сама говорит, что хочет больше независимости, а независимость — это собственные деньги.

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Другая крупная покупка из последнего — это траты на гардероб к школьному сезону для дочери. В этом году она воспользовалась сертификатом, который подарили на день рождения мне. Сертификат был на 5000 рублей, этой суммы не хватило, я доплатила еще 1000 рублей. На эти деньги удалось купить только брюки и пиджак.

Но мне повезло: дочери помогает бабушка — моя бывшая свекровь. У них обеих хороший вкус, они могут пойти вдвоем в магазин, и свекровь покупает дочери хорошую одежду. Это меня спасает.



Еще из крупных трат — это мои поездки. На каникулах я люблю ездить по России: например, мы с папой недавно ездили вокруг Рыбинского водохранилища. На остановки в отелях и экскурсии у нас на двоих вышло около 35000 рублей. Когда я езжу в такие поездки, для меня важно в любой момент, когда мне захочется, взять индивидуальную экскурсию — это недешево, но это та условная роскошь, которую я себе всегда позволяю. До этого мы с мамой летали в Архангельск, там потратили еще больше денег и тоже брали экскурсии, когда хотели.

Ежемесячные расходы:

– аренда жилья — 40000–42000 рублей;

– питание в школе — 11000 рублей;

– кафе и заказ готовой еды — 8000–10000 рублей;

– продукты — 10000–16000 рублей;

– транспорт — около 2000 рублей — мы ездим на метро или троллейбусах, практически не пользуемся такси. Еще я пользуюсь папиной машиной, но очень редко, на бензин у меня уходит около 20000 рублей в год, или 1667 рублей в месяц;

– ОСАГО — около 5000 рублей в год, или 417 рублей в месяц;

– психолог для дочери — 8000 рублей;

– репетиторы для дочери по двум предметам — 20000 рублей;

– интернет и сотовая связь — 1900 рублей;

– корм и наполнитель для трех шиншилл — около 5000 рублей на три месяца, или 1667 рублей в месяц;

– концерты — три-четыре раза в год я хожу на концерты, и на это уходит около 10000 рублей в год, или 834 рубля в месяц;

– кредитная карта — 4000 рублей;

– поездки дочери к друзьям в Москву — 28000–48000 рублей в год, или 2334–4000 рублей в месяц;

– лагерь для дочери — 130000 в год, или 10834 рубля в месяц.



Всего: 122653–134319 рублей.

Доходы: около 132000 рублей: 90000–92000 рублей — зарплата, 16000–48000 рублей — доход от репетиторства, без учета летних месяцев, 200000 рублей в год — алименты.

Блиц

Какое у вас вообще отношение к деньгам? Довольно наплевательское. К деньгам я отношусь так, что их всегда можно заработать, если будет нужно. Например, если прижмет, я всегда могу набрать побольше частных учеников и больше репетиторствовать.

Считаете ли вы свой доход достойным? С одной стороны, да: у учителей, особенно в Москве и Петербурге, довольно хорошие зарплаты — если сравнивать с регионами. Но с другой, я очень хотела бы работать только на одной работе, в одной школе, и, имея такую же небольшую загрузку, как и сейчас, трудиться не просто хорошо, а великолепно. Для этого нужно условие: чтобы за мою нагрузку платили в несколько раз больше, чтобы я не думала о второй работе, о частных учениках, а выкладывалась на полную только на одной.

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС Общество 7 минут чтения

Я и сейчас хорошо работаю, но я мечтаю работать великолепно, еще лучше готовиться к каждому занятию, иметь возможность хорошо и качественно отдыхать и восстанавливаться. Думаю, если бы я получала 200000 рублей в месяц, это бы закрывало все мои запросы.

На что не хватает дохода? На собственное жилье.

Планируете ли рост дохода и за счет чего? Я могу увеличивать доход благодаря частным ученикам, но не планирую это делать без крайней необходимости.

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