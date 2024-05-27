Кандидат от народа

Республиканка Марджори Тейлор Грин — главный пропагандист конспирологических теорий в американском парламенте. Она попала в Конгресс США в 2020 году и с тех пор пыталась отправить Джо Байдена в отставку, требовала прекратить поддерживать Украину и нахваливала Владимира Путина. Грин называет себя сторонницей традиционных ценностей, хотя ее не раз ловили на изменах мужу, а сама она совершила переход из одной церкви в другую. Противоречивость и спорность ее заявлений находит отклик в американском обществе и помогает Грин выступать от лица «невидимого большинства». Главный трэш-токер Конгресса — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Одобренный Палатой представителей США пакет военной помощи Украине на 61 миллиард долларов подорвал позиции председателя нижней палаты Конгресса — республиканца Майка Джонсона — ему досталось от собственных коллег-республиканцев, но больше всех против него выступала «Трамп на каблуках» — Марджори Тейлор Грин. Она называла Джонсона «демократом» и грозилась вынести на голосование снятие его с должности председателя. Чтобы этого не произошло, она требовала перестать поддерживать Украину. В итоге за Джонсона вступились демократы, а Грин так и не удалось провести голосование.

Марджори Тейлор Грин, или Московская Мардж, как ее окрестили в Конгрессе, называет себя гордой американкой, воцерковленной христианкой, женой (сейчас в разводе) и матерью. Когда Грин только выдвигалась в Конгресс от 14-го округа в штате Джорджия, она называла себя «политическим аутсайдером» и кандидатом от народа — и уже тогда обвиняла демократов в том, что они «скатывают страну в коммунизм». В противовес она хотела «принести в Вашингтон веру в бога и семейные ценности», но вместо этого принесла туда конспирологию, расизм, трансфобию, антисемитизм и исламофобию.

Самая обыкновенная американка

До прихода Марджори Грин в политику о ней никто не знал. Она родилась в 1974 году и большую часть прожила в одном из самых «белых» и расистских округов США. В Форсайте, Джорджия, в 1990-х жили примерно 44 тысячи человек — и только 14 из них были афроамериканцами. Во времена протестов за расовое равенство в 1987 году протестующим там кричали: «White Power!», а в школьном альбоме самой Марджори были только белые дети. Долгое время жители округа поддерживали конспирологическую теорию о «Великом замещении» — о том, что расовые и этнические меньшинства якобы замещают белое население США.

Грин первой в семье получила высшее образование — закончила колледж по направлению «Управление бизнесом». В Джорджии ее отец Роберт Тейлор был известен не только как бизнесмен, но и как человек, придумавший «эффект Тейлора», — он написал целую книгу, посвященную тому, что скачки на фондовом рынке можно предсказывать по «гравитационным колебаниям».

Сам Тейлор утверждал, что за свою теорию якобы стал номинантом на Нобелевскую премию по экономике в 2000 году, но проверить это невозможно (Нобелевский комитет не раскрывает списки номинантов). Судя по отзывам читателей, в основе книги лежат «всевозможные конспирологические теории», а в центре сюжета — «умные, но незадачливые персонажи, которые постоянно делают что-то не то».

Некоторое время Марджори Тейлор Грин работала в строительной компании своего отца. В интервью 2019 года она утверждала, что выкупила его бизнес в 2002 году — и успешно вела его со своим мужем, Перри Грином. Но журналистам удалось выяснить, что это не так: собственником был ее муж, который выкупил компанию Роберта Тейлора в 2006 году.

На самом деле она пришла в компанию только в 2007 году на должность финансового директора, а в 2011 году лишилась ее из-за проблем с налогами. Государство дважды накладывало на ее компанию арест за неуплату налогов, а сама Грин пять раз нарушала сроки уплаты налога на недвижимость, что, правда, не помешало ей уже в статусе политика заявить с трибуны Палаты представителей, что она «всегда платила налоги».

Сторонник Грин во время выборов в Конгресс. 15 октября 2020 года. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Впоследствии Грин увлеклась религией. В 2011 году она перекрестилась: ушла из католической церкви якобы из-за секс-скандалов с детьми и пришла в евангелическую — на тот момент ей было 37 лет. Но уже через год, в 2012-м, она начала открыто изменять своему мужу сначала с одним тренером по кроссфиту, а затем и с другим. В июле 2012 года она подала на развод, но уже в сентябре пара помирилась.

Человек, ходивший с ней и ее партнером на двойное свидание, пока она была в процессе развода, говорил, что она «пустомеля», а ее воцерковленность — «религиозное лицемерие». Сейчас Марджори и Перри Грин в разводе, а журналисты нашли видео, на котором ее новый парень перевоплощается в дрэг-квин.

В 2013 году Марджори Тейлор Грин всерьез увлеклась кроссфитом. В какой-то момент она стала одержима спортом: знавшие ее люди утверждали, что она могла тренироваться днями напролет. 2014 и 2015 годы стали пиковыми — тогда она заняла 72-е и 62-е места по кроссфиту в категории женщин от 40 до 44 лет по всему миру.

Со временем спорт ей наскучил, а посты в фейсбуке и в собственном блоге становились мрачнее: Грин все больше писала о том, что ее преследуют негативные мысли и чувство, будто жизнь остановилась. Она продолжила заниматься кроссфитом, но уже не с таким запалом, как раньше, и в какой-то момент просто перестала вести блог.

На смену подпискам и репостам про кроссфит и правильное питание постепенно приходили репосты и лайки консервативных политиков и журналистов: Дональд Трамп, Такер Карлсон, Майк Пенс (вице-президент при Трампе) — их список был бесконечный. В конце концов, она поставила лайк группе «Трамп — мой президент». Род деятельности после этого на ее страничке также изменился — теперь Марджори Грин называла себя «Общественный деятель», после чего, видимо, и решила идти во власть.

Еврейские лазеры из открытого космоса

В 2016 году, когда Дональд Трамп боролся за президентское кресло с Хиллари Клинтон, Грин не голосовала. Зато в 2017-м она устроилась колумнистом на конспирологический портал AmericanTruthSeekers.com. Сайт закрылся в 2019 году, но Марджори Грин успела написать с десяток статей под псевдонимом, а затем и под своим именем: в них она выступала против СМИ, мусульман и трансгендерных людей и поддерживала право на оружие, Трампа и строительство стены на границе с Мексикой. Ее новой страстью в то время стали теории заговора — публикации QAnon на форуме 4chan, а также «Пиццагейт».

Что такое 4chan, QAnon и «Пиццагейт» 4chan — это англоязычный анонимный форум и имиджборд; на нем люди постят картинки и видео и обсуждают примерно все — от астрофизики до аниме. В QAnon литера Q означает высший доступ к секретной информации правительства США, а Anon — это аноним или анонимы, которые публиковали якобы секретные данные на 4chan. «Пиццагейт» — это конспирологическая теория, возникшая во время выборов в 2016-м: ее сторонники думали, что популярная пиццерия Comet Ping Pong связана с тайной организацией педофилов. «Пиццагейт» и QAnon напрямую связаны между собой.

Ультраправые сторонники консприологического заговора придумали теорию, что Трамп борется против тайного правительства «сатанинских педофилов-каннибалов», в число которых входят демократы (Нэнси Пелоси, Барак Обама, Хилари Клинтон). По мнению Грин, Клинтон устраивает ритуалы с человеческими жертвоприношениями и занимается педофилией, а Барак Обама тайно организовывает убийства политиков — всех их она призывала повесить. Она также верила в сомнительные версии случившегося 11 сентября 2001 года — например, обвиняла власти в том, что это они подстроили атаку.

Президент США Джо Байден реагирует на выпад республиканки Марджори Грин во время визита в Капитолий. 7 марта 2024 года. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В 2018 году Марджори Грин заявила, что лесные пожары в Калифорнии были вызваны «еврейскими космическими лазерами», которые построила семья Ротшильдов. А «сторонники сионистского превосходства» тайно организовывают массовую иммиграцию мусульман в Европу.

Она также считала, что шутинги в школах — «постановка», созданная специально с целью настроить консерваторов против оружия. Когда принимали закон «Красного флага» (временный запрет на ношение оружия лицам, представляющим опасность), у здания Сената она догнала Дэвида Хогга, выжившего во время шутинга в Паркленде и выступавшего за принятие закона, и назвала его трусом.

Всему этому Марджори Тейлор Грин решила противостоять всерьез, когда все-таки выдвинула свою кандидатуру в Конгресс США в 2020 году.

«Меня зовут Марджори Грин, и я выдвигаю свою кандидатуру в Конгресс. Я владею бизнесом — и создала тысячи рабочих мест. Я жена и мама, и я очень хочу принести свой успешный опыт в бизнесе, свою веру и семейные ценности в Вашингтон и работать на благо людей. Я хочу уменьшить наши налоги, выступаю против финансирования абортов, я хочу, чтобы стену [на границе с Мексикой] наконец достроили», — говорила Грин в видео, где призывала людей голосовать за нее.

Грин выдвигалась от 14-го округа штата Джорджия: в то время там проживали около 600 тысяч белых американцев — это 85% от всего населения округа. Только у 15% из них было высшее образование (при 54% в среднем по стране по данным на 2021 год). В одном из городов округа, Риме, местные жители собирали петицию против сноса памятника Натаниэлю Бедфорду Форресту — создателю Ку-клукс-клана — и называли его героем. А памятник Ромулу и Рему, который стоит в центре города, округу якобы подарил Бенито Муссолини — на мраморной пластине у основания выгравировано его имя. В первое время после установки памятника на Ромула и Рема жители надевали подгузники, чтобы скрыть наготу.

Свою кампанию Грин продвигала вызывающими роликами. По сюжету одного из видео, которое называется «Спаси Америку. Останови социализм», она сидит в багажнике армейского «Хаммера» и стреляет из крупнокалиберной винтовки по мишеням с надписями «Открытые границы», «Контроль над ношением оружия», «Социализм», «Новый зеленый курс» (резолюция, направленная на решение климатических проблем). При попадании мишени «эпично» разрывает: они громко взрываются, а на их месте возникает дымовая завеса.

Хотя Грин считала себя политическим аутсайдером и никогда не была профессиональным политиком, она победила. Ей повезло: изначально она планировала избираться от 6-го округа, но там была очень высокая конкуренция, а вот в 14-м снялся главный претендент — это помогло Грин выиграть. В своей победной речи она снова раскритиковала демократов, а Нэнси Пелоси обозвала «сукой». Дональд Трамп поздравил ее с победой и назвал «восходящей республиканской звездой».

Трамп на каблуках

В 2021 году вышла усовершенствованная версия ролика с винтовкой. Только теперь Грин напрямую обвиняла Байдена и Пелоси в «социализме». По сюжету она также лежит в багажнике «Хаммера» с 50-калиберной винтовкой в руках, но стреляет уже не просто по абстрактным мишеням, типа табличек и банок, а по целой машине — по «Тойоте Приус», на которой написано: «СОЦИАЛИЗМ». Со словами «Я уничтожу социалистическую повестку демократов» она стреляет в машину, после чего она взрывается. Взрыв показывают трижды с разных ракурсов, а в конце появляется надпись: «Цель уничтожена».

Ролик вышел в 2021 году и связан с тем, что 4 февраля 2021 года, всего лишь через четыре месяца после ее назначения, Палата представителей исключила Грин из некоторых комитетов за хейтспич и разжигание розни. Среди ее выходок также была попытка устроить Джо Байдену импичмент. Агрессивные рекламные ролики также не играли на руку Марджори Грин. В интернете их и вовсе считали кринжовыми. Правда, на работе в Палате представителей это не отразилось: в январе 2023 года Грин назначили в новые комитеты, и она снова начала работу.

В самом Конгрессе и в целом на любых политических мероприятиях Марджори Грин ведет себя не очень сдержанно: она может перебивать (даже Байдена), хамить, распространять дезинформацию. Более того, ее колеги, например Александрия Окасио-Кортес, ловили Грин на банальном незнании правил проведения заседаний.

Когда началась война в Украине, она активнее всех начала выступать против поддержки страны. Грин заявляла, что «по-настоящему ненавидит тех, кто поддерживает отправку военной помощи Украине». А президент страны Владимир Зеленский, по ее мнению, отправляет на фронт калек и раненых, потому что «политики США принуждают его продолжать войну».

Позднее она утверждала, что «Зеленский хочет, чтобы [американские] сыновья и дочери погибали, защищая границу Украины — притом, что Украина даже не член НАТО». И спрашивала: «Когда Байден попросит у Конгресса разрешение на [уже идущую] войну с Россией и Китаем?»

New York Post slams "GOP rebels." Calls MTG "Moscow Marjorie." pic.twitter.com/fxXzzv01X5 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 21, 2024

Поддержка конспирологических теорий и вызывающее поведение привело к тому, что ее не воспринимают всерьез даже республиканцы. А за воспроизведение тезисов российской пропаганды она получила прозвище Московская Марджори. Консервативный таблоид The New York Post иронизировал над конгрессвумен: на одной из первых полос газета изобразила Грин в шапке-ушанке и сопроводила статью заголовком «Nyet, Moscow Marjorie».

Несмотря на угрозы снять республиканца Майка Джонсона с должности, Палата представителей не дала Грин провести голосование. Идею Грин тогда поддержали лишь 11 республиканцев — а всего вызвались голосовать за рассмотрение идеи 43 из 402 присутствовавших членов Палаты представителей. 5 ноября 2024 года снова пройдут выборы в Палату представителей — Грин уже выиграла праймериз от республиканской партии в «родном» 14-м округе штата Джорджия и претендует на новый срок.