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Мир

СМИ: Маск начал бесить команду Трампа

12:09 14.11.2024

В команде избранного президента США Дональда Трампа растет раздражение поведением одного из его ближайших сторонников — миллиардера Илона Маска. Окружение победившего на выборах республиканца недовольно тем, что Маск ведет себя так, будто он «сопрезидент». Об этом сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Маск ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали»,— говорится в публикации. Собеседники телеканала рассказали, что Маск агрессивно отстаивает собственное видение будущего президентства Трампа и «наступает на пятки» другим представителям ближайшего окружения политика.

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Один из источников NBC заявил, что Маск «возможно, уже слишком задержался в Мар-а-Лаго (резиденция Дональда Трампа во Флориде — прим. “Холода”)». По его словам, миллиардер регулярно приписывает себе успех республиканца на прошедших президентских выборах и постоянно пытается заставить Трампа чувствовать себя ему обязанным. Подобное поведение миллиардера уже начало утомлять многих членов команды избранного американского президента, отметил собеседник телеканала.

Накануне Дональд Трамп назвал должность, которую Илон Маск получит в будущей администрации США. По словам избранного президента, вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами миллиардер возглавит новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления.

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Трамп заявил, что Маск и Рамасвами на этих постах займутся борьбой с «правительственной бюрократией», отменой избыточных нормативных актов, реструктуризацией федеральных агентств и сокращением их «расточительных расходов».

Ранее сам Маск назвал себя «угрозой бюрократии» и пообещал сократить шеститриллионный годовой бюджет США на два триллиона долларов. 

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