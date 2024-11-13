«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»

Беларусcкий художник-акционист Владислав Бохан от имени партии «Единая Россия» разослал по российским школам требование сделать шапочки из фольги и сняться в них: якобы такие головные уборы должны были защитить их от спутников НАТО. Некоторые учителя действительно приняли участие в акции, которую пранкер-акционист назвал «Шлем Отечества». В соцсетях ее приняли неоднозначно: часть людей сочла ее слишком жестокой, так как увидела в ней издевательство над запуганными людьми. Педагог Дима Зицер считает эту акцию допустимой и уверен, что она подсвечивает важную проблему, которая повлияет на будущее российских детей.

Эта акция меня не развеселила, а ужаснула. Учителя, которые должны отвечать за становление человека, продемонстрировали готовность сделать из себя посмешище, потому что они парализованы страхом. Конечно, это не новость — это результат процесса, который начался давно, задолго до полномасштабного вторжения.

Уже 20 лет в России происходит оболванивание людей, цель которого — вбить человеку в голову, что он пешка, что от него ничего не зависит. И этот процесс происходит во всей стране, просто школа — это отражение общества. Так в любой стране. В школе можно, как в оттиске, увидеть все, что есть в обществе, причем примерно в тех же процентах: там такое же, как и в среднем, соотношение людей, которые выступают против и за войну, тех, кто подвержен рефлексии или готов слепо выполнять приказы.

Человек — существо активное, и его довольно трудно сделать существом пассивным, от которого якобы ничего не зависит, которое «политикой не интересуется» и «всей правды никогда не узнает». Такие заявления для человека нехарактерны, для нас гораздо более естественно определять свою жизнь самостоятельно, принимать решения, сомневаться и рефлексировать, влиять на свое окружение и свою жизнь. Чтобы эту метаморфозу произвести, нужно было еще в начале 2000-х годов внушить обществу, что власть берет все на себя, а людям не надо париться. Нужно было много лет насаждать людям парадигму, что Россия находится в окружении врагов и все хотят поубивать русских, — и это продолжается до сих пор. Делается это при помощи запугивания, обесценивания и извращения истории.

Все это, безусловно, относится и к школе, но началось не в ней. Я думаю, что количество людей, готовых надеть шапочки из фольги, среди учителей, сантехников, инженеров и пилотов примерно одинаково.

Другой вопрос, что для школы это страшнее — ведь учителя имеют большое влияние на детей. Но я считаю, что главная ответственность лежит все-таки на родителях: именно они позволили школе стать такой. Дети учатся в тех школах, которые вы для них устроили. Ведь это родители приводят ребенка в то или иное учебное заведение, именно родители ходят или не ходят на выборы. И когда учительница ребенка надевает шапочку из фольги, это родитель говорит: «Ничего страшного, будешь учиться тут дальше».

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Я верю, что еще совсем недавно родители могли повлиять на ситуацию. Если бы хотя бы треть семей встала и сказала, что не позволит учить детей таким образом, все бы быстро поменялось. Но два с половиной года назад ситуация переломилась. Например, раньше в законе «Об образовании» было сказано, что школы оказывают образовательные услуги, а заказчиком является семья. В 2022 году слово «услуга» из закона убрали, и мы позволили этому произойти.

Учителя, которые делают шапочки из фольги, могут по-разному повлиять на детей разных возрастов. Но на учениках начальной школы это может отразиться особенно плохо, потому что у них еще не сформировано критическое мышление. Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать это нормой, сам станет таким же и будет воспроизводить себе подобных. Он будет считать нормой подчинение и верить в собственную ничтожность, у него не сможет появиться никакой активной позиции — ни личной, ни гражданской. Основы нравственности закладываются, когда человек маленький. После этого могут меняться привычки и взгляды, но ответ на пресловутый вопрос «что такое хорошо, а что такое плохо» остается неизменным.

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Подросток, конечно, уже может смотреть на происходящее критически. Но если вокруг него будут только шапочки из фольги, буквы Z, портреты Путина, «разговоры о важном» и семьеведение, ему будет очень тяжело. И, опять же, родительский долг — забрать ребенка из этого гадюшника. У родителей всегда есть выбор. В конце концов, в России все еще несложно перейти на семейную форму обучения.

Если говорить про эту конкретную акцию, то я считаю ее допустимой, так как это важное общественное высказывание. Ее автор ведь не говорит о том, что эти учителя придурки, — можно так прочесть, но это самый примитивный слой. Автор показывает готовность людей унизить себя по приказу тех, кого они считают властью. Эти люди выучили, что нужно подчиняться, что достоинство личности ничего не значит. И это самое главное, что показывает этот страшный эксперимент. Можно сколько угодно говорить или писать об этом, а можно придумать акцию — и сделать ее наотмашь.

Я не думаю, что он кого-то унизил. Эти учителя сами себя унизили. И, конечно, далеко не все на это согласились — об этом тоже не стоит забывать.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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