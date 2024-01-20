Мертвая петля

Закрылась компания Hyperloop — амбициозный футуристический проект вакуумных поездов, который обещал произвести революцию в пассажирских перевозках и составить конкуренцию авиакомпаниям. За 12 лет инженеры проекта не смогли построить ни одной полноценной трассы, а все тесты компании не дотягивали даже до результатов уже существующих транспортных систем. Однако теперь подхватить мертвый бизнес задумывается Илон Маск, хотя в начале 2010-х он не верил в него и предлагал этот проект в качестве шутки, чтобы насолить политикам в Калифорнии. Печальная история футуризма в вакууме — в материале «Холода».

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Международная компания Hyperloop One распродает активы и увольняет сотрудников, а один из самых амбициозных проектов в области транспорта, видимо, снова откладывается. Владелец Tesla, SpaceX и соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск 12 лет назад представил мегапроект, который должен был заменить поезда и обанкротить большинство авиакомпаний. Проект вакуумных шаттлов, работающих по принципу знакомой некоторым офисным сотрудникам пневмопочты, миллиардер представлял как нечто революционное. Он должен был изменить пассажирские перевозки навсегда, позволив перемещаться по планете за считанные часы, а иногда и минуты.

Что за вакуумные шаттлы? Идея, которую Маск представил как новую, совсем таковой не являлась. Впервые о «поездах в вакууме» рассказал американский ученый, пионер ракетостроения Роберт Годдард еще в 1909 году. Помимо того что он первый догадался использовать жидкое топливо в ракетах, он разрабатывал прототипы высокоскоростной транспортной системы, которая бы соединила самые крупные города США. Принцип работы вакуумных поездов такой: из труб, внутри которых располагаются поезда, или транспортные капсулы, выкачивается весь воздух, чтобы впоследствии «выстрелить» ими. Высокая скорость такой транспортной системы достигалась бы за счет отсутствия воздуха, который создает сопротивление и тем самым замедляет поезд. В концепте Маска, как и в концепте Годдарда, движение самого поезда должна была обеспечивать большая турбина, расположенная в носу головного вагона поезда. Впоследствии от нее отказались в пользу магнитной подушки: поставить турбину прямо перед пассажирами казалось не слишком безопасным.

Рекламируя свое детище, Маск напирал на скорость перемещения подов — так назывались платформы, которые перевозили бы пассажиров и грузы в герметичных трубах, а также на доступность проекта. По словам Маска, один Hyperloop между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско обошелся бы почти в 10 раз дешевле, чем аналогичная железнодорожная магистраль. Немаловажной частью пиар-кампании была и экологическая риторика — всю энергию гиперлуп получал бы от солнечных панелей, которыми Маск хотел облепить трубу.

Бизнесмен настаивал, что он искренне верит в проект, и говорил, что сможет реализовать его своими силами. Причиной, по которой миллиардер в принципе задумался о пассажирских перевозках, оказался проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, стоимость которой на тот момент оценивалась в солидные 68,4 миллиарда долларов. Маска бесило, что железная дорога стоит баснословно дорого, а максимальная скорость поездов будет почти в два раза ниже, чем французские, китайские и японские альтернативы. Ровно по этой причине он и вбросил идею проекта Hyperloop, реализовать которую, по его словам, стоило бы всего от 6 до 10 миллиардов долларов. Поездка же из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (559 километров) на «гиперлупе» заняла бы всего лишь полчаса.

В августе 2013 года Маск представил 58-страничный концепт-документ в открытом доступе. По нему, капсулы на 28 человек на магнитной подушке должны были разгоняться в вакуумных трубах до скорости 760 миль (1223 километра) в час. Первым маршрутом должна была стать Interstate 5 — автомобильная магистраль между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Вопреки здравому смыслу

Уже тогда экономисты усомнились в экономической целесообразности и возможности в принципе реализовать проект. Оценки Маска и вовсе не выдерживали критики: вместо заявленных 6–10 миллиардов долларов «гиперлуп» между двумя городами, по оценкам экспертов, обошелся бы минимум в 100 миллиардов долларов. Спустя годы станет известно, что Илон Маск лично не готов был вкладываться в реализацию проекта, а футуристическую систему он предложил, скорее, в качестве шутки — таким образом он хотел раскритиковать проект ВСМ Лос-Анджелес — Сан-Франциско и добиться его отмены.

Однако в 2014 году сомнения экспертов не звучали убедительно: 1 июля 2014 года была учреждена Hyperloop Technologies Inc. Ее основателем стал близкий друг Илона Маска, ирано-американский бизнесмен Шервин Пишевар — именно он якобы уговаривал Маска всерьез заняться вакуумными поездами еще в январе 2012 года, во время их гуманитарной поездки на Кубу. Пишевар пригласил инженера SpaceX Брогана Бамброгана в качестве сооснователя, а в совет директоров вошли крупный инвестор, вложившийся на старте в Facebook, Airbnb, SpaceX и Uber, Дэвид О. Сакс; замглавы администрации Белого Дома при Бараке Обаме Джим Мессина и технопредприниматель и инвестор Джо Лонсдейл.

Формальной связи Hyperloop Technologies с автором идеи — Илоном Маском — не было, но миллиардер всегда был неподалеку: в 2015 году компания SpaceX объявила, что начнет спонсировать ежегодное мероприятие «Hyperloop Pod Competition». Несмотря на то что SpaceX заявляла о непричастности Илона Маска к компании Hyperloop Tech, он неоднократно появлялся на мероприятиях, на которых студенты и энтузиасты собирали свои модели системы Hyperloop в миниатюре и запускали их (всего было проведено четыре мероприятия: в январе и августе 2017 года, в 2018 и 2019 годах).

Илон Маск на выставке Hyperloop Pod Competition II в Калифорнии. 27 августа 2017 года. Фото: Mike Blake / Reuters / Scanpix

Публично о реальной позиции Маска по Hyperloop стало известно в мае 2015 года, когда вышла биография Илона Маска, написанная Эшли Вэнс, «Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего». В ней миллиардер признается, что предложил идею вакуумных поездов «из ненависти» к Калифорнийской высокоскоростной железной дороге. Таким образом он хотел заставить политиков переосмыслить мегапроект — но не строить настоящий Hyperloop.

Несмотря на это, Hyperloop Tech продолжила развиваться и собирать инвестиции. К декабрю 2015 года компания привлекла 37 миллионов долларов и ожидала второй раунд финансирования — он завершился в мае 2016-го и принес дополнительные 80 миллионов. А в октябре в 2016 года компания получила еще 50 миллионов долларов от DP World — логистической компании, занимающейся операциями в порту Дубая. Более того, Hyperloop Tech удалось добиться партнерства с Deutsche Bahn, AECOM, General Electric и другими крупными компаниями, провести первые испытания в Лас-Вегасе, штат Невада, и даже продать идею в Россию — для Москвы создавали технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Петля зашквара

Невзирая на международную экспансию и хорошую прессу, 2016 год ознаменовался для компании скандалами. Проект покинул сооснователь и единственный инженер среди топ-менеджмента — Броган Бамброган. Бывший инженер SpaceX и его сторонники подал иск в суд на своих коллег по руководству за кумовство и растрату корпоративных средств. Помимо обвинений в том, что Пишевар дал своей жене доступ к средствам компании и нанял на высокую должность своего брата, Бамброган заявил, что Шервин Пишевар использует компанию как «маркетинговое упражнение» в целях укрепления личного бренда, а инженеры компании систематически маргинализируются, что не позволяет раскрыть потенциал Hyperloop.

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В ответ на обвинения Броган Бамброган получил угрозу убийством от Афшина Пишевара. Тот завязал толстую веревку в петлю — как у висельников — и украсил ей рабочее кресло Бамброгана; все это действо попало на камеры видеонаблюдения. Однако руководство все равно продолжило угрожать, запугивая лояльных Бамброгану сотрудников судебными исками, которые «высосут их досуха», если информация о внутреннем конфликте выйдет наружу.

Угрозы и обещания «худших дней в их жизнях» не переубедили сторонников инженера из SpaceX. Тогда Hyperloop Tech подала встречный иск Брогану Бамброгану и другим сотрудникам, которых обвиняла в «попытке переворота». Невзирая на перспективы громкого разбирательства, суд закончился миром: стороны пришли к соглашению, условия которого не разглашались.

Правда, сам Шервин Пишевар недолго оставался во главе компании. В декабре 2017 года ему сперва пришлось взять «бессрочный отпуск», а позднее и вовсе покинуть компанию. Причина — секуальные домогательства в отношении сотрудниц Hyperloop Tech и бывших коллег: сразу пять девушек рассказали, что Пишевар предлагал им секс в обмен на продвижение по службе, получение должностей и прочие привилегии. На этом фоне совет директоров Hyperloop Tech попросил Пишевара подать в отставку. После скандала компания провела ребрендинг и сменила название с Hyperloop Technologies на Hyperloop One.

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Однако и оно продержалось недолго: спасать компанию после череды корпоративных скандалов и сложностями с финансированием в октябре 2017 года пришла британская группа компаний Virgin Group во главе с сэром Ричардом Брэнсоном. Миллиардер привел за собой новое название — Virgin Hyperloop One — и инвесторов, главным из которых снова стал логистический гигант DP World. Компания дополнительно инвестировала в проект 25 миллионов долларов, столько же вложила Caspian Venture Capital российского миллиардера Зиявудина Магомедова. Новые инвестиции позволили команде проекта похвастаться новыми скоростными рекордами вакуумных поездов. Общий объем вложений в проект к этому моменту составлял уже 295 миллионов долларов.

В ожидании прорыва

Вместе с Брэнсоном компании удалось добиться новых соглашений: в феврале 2018 года Virgin Hyperloop One договорилась о постройке линии между Мумбаи и Пуной в Индии; 18 июля 2018 года власти Техаса объявили о том, что хотели бы изучить систему Hyperloop для возможного маршрута между Остином, Далласом, Сан-Антонио и Ларедо. А 19 июля о желании построить систему между аэропортами в Колумбусе, штат Огайо, заявила комиссия по региональному планированию Среднего Огайо.

Также были проведены испытания двух экспериментальных капсул — XP-1 и XP-2. Однако ни одна из них не показала прорывных результатов: XP-1 набрала максимальную скорость 387 километров в час без пассажиров (что ниже, например, чем скорость французского высокоскоростного поезда TGV — до 574,8 км/ч), а XP-2 с двумя пассажирами внутри, вместо заявленных 28, ехала со скоростью 178 километров в час, а сама капсула выглядела как кусок частного самолета, спрятанного под кожух Hyperloop.

Не дождавшись результатов, 22 октября 2018 года Ричард Брэнсон покинул пост председателя совета директоров. Формальной причиной он назвал высокую занятость другими проектами Virgin Group, в то время как компании нужен был председатель, принимающий активное участие в развитии.

Последний приток инвестиций был в мае 2019 года — он составил 172,2 миллиона долларов. Таким образом, за пять лет своего существования компания собрала более 450 миллионов долларов финансирования. Однако и этих денег не хватило для создания работоспособного варианта гиперлупа. В феврале 2022 года компания изменила бизнес-модель и полностью отказалась от пассажирских перевозок в пользу грузовых.

За этим решением последовали массовые увольнениям сотрудников и смена названия на старое — Hyperloop One (Virgin Group забрала приписку «Virgin» в названии). Компания уволила более 100 человек (больше половины штата). Двое из них сообщили, что увольнение прошло в формате видеоконференции и что они этого не ожидали. Еще 19 сотрудников были уволены в декабре 2022 года.

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Но и смена модели вкупе с сокращением штата не помогли: через год, 21 декабря 2023 года, стало известно, что Hyperloop One закрывается. Компания не смогла выполнить соглашения по контрактам и построить работающую систему вакуумных поездов из-за нехватки финансирования, что привело к увольнению оставшихся сотрудников и распродаже активов. 31 декабря компания прекратила все операции и закрылась.

Тихую смерть некогда одного из самых амбициозных проектов в области транспорта не прокомментировали даже в самой Hyperloop One. Сайт компании больше не работает, и перейти на него возможно только при помощи вебархива. Видео с сайта группы компаний Virgin, бывшего владельца, тоже недоступны.

Внезапный камбэк

Идею вакуумных поездов уже удалось реализовать команде ученых из Массачусетского технологического института еще в начале 1990-х. Профессор Эрнст Франкель рассказывал, что его команда разработала подобную технологию — и ее получилось удачно запустить. Тогда они рассчитали, как разогнать вакуумный поезд до 930 километров в час, и построили тестовый под. Этого было достаточно, чтобы презентовать подобную технологию государству, — что они и сделали, представив проект вакуумной трубы между Бостоном и Нью-Йорком.

Поезда ходили бы со скоростью 480–560 километров в час, а маршрут, занимающий обычно больше четырех часов, превратился в 40-минутный. Но от технологии пришлось отказаться: цена одной линии тогда составила бы 12 миллиардов долларов (около 27 миллиардов в настоящее время), а скорость была бы сравнима с высокоскоростными поездами Китая и Японии.

Tesla Model Y в подземном тоннеле Маска. Лас-Вегас, Невада, 6 января 2023 года. Фото: Steve Marcus / Reuters / Scanpix

Илон Маск же вернулся к своей идее: теперь вакуумными поездами занимается The Boring Company миллиардера. Именно она отвечает за проекты Loop и Hyperloop. Судя по той информации, что есть на сайте, Loop, он же Teslas in Tunnels, — переходный этап: сначала компания планирует запускать по тоннелям машины, а затем — рабочую систему вакуумных поездов. По крайней мере, об этом свидетельствует лозунг проекта — «Loop Today, Hyperloop Tomorrow».

На сайте заявлено, что Loop — это «высокоскоростная, безвыбросная система общественного транспорта, которая больше похожа на подземное шоссе, чем на метро». Под запутанным описанием на самом деле скрываются обычные подземные тоннели, по которым перемещаются автомобили. Изначальный концепт Loop предполагал, что будет много полос тоннелей, попасть в которые можно при помощи лифта-саней, «вшитого» в дорожное полотно. Спустившись туда, сани, на которых располагается электромобиль, ехали бы по рельсу со скоростью 200 километров в час. Также в первом концепте присутствовали поды, рассчитанные на много пассажиров сразу.

Но проект пережил уже два серьезных упрощения. Первый — замена саней на сами электромобили Tesla на вспомогательных колесиках, прикрепленным к передним колесам машины. Второй — отказ от вспомогательных колесиков: теперь передовой концепт Маска — это просто электромобили Tesla в подземных тоннелях. Сейчас тоннель по этому концепту открыт в Лас-Вегасе — правда, чтобы в него попасть, необходимо посетить выставку CES. Максимальная скорость, которую можно набирать в этих тоннелях, составляет всего лишь 56 километров в час. Какая скорость в итоге станет разрешенной — неясно, хотя максимальная скорость заявлена 241 километр в час.

2025: This how most will die, asphyxiating in a tesla tunnel traffic jam, which is supposed to be impossible pic.twitter.com/9DDX5PU83w — @pixelnull@infosec.exchange (@pixelnull) January 6, 2022 2025: Вот так умрет большинство — задыхаясь в пробке Tesla-тоннеля, хотя по задумке это невозможно

Власти Лас-Вегаса разрешили компании выкопать 69 подземных станций, и это должно решить проблему трафика. При этом идею критиковали за непрактичность и желание «просто запихнуть все машины под землю». «Маск скорее вбухает миллионы долларов в какую-нибудь техническую выдумку, чем сделает что-то для простых смертных», — говорил специализирующийся на оценке футуристических концептов блогер Adam Something.

От оригинального Hyperloop на сайте The Boring Company осталось лишь одно упоминание — ежегодное мероприятие Hyperloop Pod Competition. Никакой другой информации о возрождении проекта вакуумных поездов на сайте нет — вероятно, ждут новых энтузиастов.