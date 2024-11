Западный мир поразила эпидемия инфантилизма

Молодых людей в западных странах все чаще считают незрелыми, инфантильными и неспособными к самостоятельной жизни. Мягкие игрушки, конструкторы LEGO, видеоигры и любовь к тематическим пижамам в зрелом возрасте — лишь малая часть атрибутов многих молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. А на прошедших выборах в США тысячи зумеров не смогли проголосовать, потому что не умели подписываться. Феномен кидалтинга — то есть взрослых людей с детскими повадками — стал активно обсуждаться в научном сообществе и вызывает все больше споров о его причинах. Часть обвиняет в инфантильности молодежи западную поп-культуру, часть же объясняет феномен сложной экономической ситуацией и повышенным стрессом. «Холод» рассказывает, почему взрослые ходят в костюмах героев сериала My Little Pony и при чем тут кризис на рынке недвижимости.

Термин «кидалт» происходит от сочетания двух английских слов: kid (ребенок) и adult (зрелый, взрослый). Им обычно обозначают людей зрелых или достигших совершеннолетия, чьи интересы продолжают быть детскими, а поведение — инфантильным: например, они капризны, наивны и не хотят брать на себя ответственность.

Изначально понятие придумали сотрудники американской телеиндустрии: в 1950-х годах они называли кидалтами ту часть взрослой аудитории, которая предпочитала смотреть детские телешоу. Мультипликатор и аниматор Рэй Харрихаузен утверждал, что именно он придумал этот термин, и свой фильм «Седьмое путешествие Синдбада» задумывал именно для кидалтов. Другой пример — телевизионное шоу Thunderbirds: его также изначально задумывали для кидалтов и пускали в эфир поздно вечером, чтобы набирать просмотры.

Трамп выиграл выборы Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США Мир 10 минут чтения

Сейчас термин вышел за рамки своего изначального смысла, и теперь так называют молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, которые к своим годам не достигли традиционных признаков зрелости: например, больше не живут дома с родителями, стали финансово независимыми, завели партнера и планируют заводить детей. Феномен стал особенно актуален в странах с высоким уровнем дохода и получил наибольшее распространение на Западе.

В качестве примеров типичного поведения современных кидалтов исследователи описывают, как некоторые взрослые люди наряжаются в костюмы пони из мультфильма My Little Pony, чтобы «воссоздать детские радости», покупают билеты в развлекательные центры, где можно прыгать в бассейн с разноцветными шариками и устраивать бои на подушках. А некоторые — до старости проводят время в ночных клубах.

«Взрослеть тяжело»

Одна из причин, с которой ученые связывают рост инфантилизма в современном обществе, — влияние западной поп-культуры. Именно ее называет профессор криминологии в университете Копенгагена Кит Хейворд в своей книге Infantilised: How Our Culture Killed Adulthood. В книге он приводит пример подобного поведения:

Начальник постарше поправил свою 20-летнюю подчиненную: «В слове “хомяк” нет буквы “п”» (англ. hamster; подчиненная говорила “hampster”. — Прим. «Холода»). Подчиненная возразила, что именно так произносит это слово, в ответ на что начальник посоветовал ей обратиться к словарю. Из-за этого комментария 20-летняя подчиненная заплакала, позвонила своей маме, поставила ее на громкую связь и попросила сказать начальнику, чтобы он «не был таким жестоким».

По мнению Хейворда, сотрудница «впитала» в себя понятие «собственная правда», суть которого — рационализировать свои убеждения и отгородиться от критики, основанной на фактах. Хейворд считает подобный способ мышления детским. К похожим выводам приходят и исследователи из Immorality Lab из Университета Британской Колумбии.

По мнению Хейворда, это детская черта, из которой во взрослом возрасте человек должен вырастать. В своей книге он развивает эту мысль, утверждая, что нынешнее поколение намного менее зрелое, чем все предыдущие, — и что в этом виновата именно западная культура. Чтобы это подтвердить, он приводит и другие примеры того, что считается кидалтингом, в частности, из своей собственной преподавательской практики.

Фото: cottonbro studio / Pexels

Он пишет, что студенты, приходившие на его лекции и семинары, напоминали «не подростков, стоящих на пороге взрослой жизни, а боязливых школьников в чуждом им взрослом мире». Один из его студентов пришел на пару в пижаме-комбинезоне и отметил: ему не холодно — просто нравится, когда комфортно. Хейворд спросил, не смущает ли студента «инфантилизирующий подтекст наряда».

«Нет, я хочу, чтобы ко мне относились как к ребенку. Взрослеть тяжело», — ответил студент.

Кит Хейворд также считает, что современное кино «воспевает незрелость»: мужчины-дети становятся главными героями фильмов «Школа рока» или «Тед» — в котором большой плюшевый медведь матерится и пьет. А постоянные римейки «Бэтмена» и «Человека-паука» «превращают поход в кино похожим на поход в магазин детских игрушек».

Он также приводит в пример реалити-шоу и сериалы: 40–50-летние актеры и актрисы переодеваются в «игрушечные машинки, плюшевые игрушки и динозавров», а подростковые сериалы «Ханна Монтана» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», по замечаниям психологов, на которых Хейворд ссылается в книге, — вообще задумывались для более старшей аудитории. Некоторые рекламные ролики Хейворд называет «атакой на зрелость». В своей книге он вспоминает, как ребенка из рекламы шоколада Milkybar играли актеры всех возрастов, а реклама воды Evian показывала взрослых людей, на футболках которых были изображены дети — так, будто взрослая голова перетекает в тело младенца.

ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается Общество 6 минут чтения

Кроме поп-культуры, по мнению Хейворда, в незрелости молодых поколений на Западе виновата современная система образования. Например, студентов защищают от потенциально «опасных» идей — Абердинский университет в Шотландии пометил детскую сказку о Питере Пэне дисклеймером и уточнил, что «странные взгляды на гендер» в книге «могут показаться эмоционально сложными». Речь идет о женских персонажах сказки и их образах, которые соответствуют патриархальным нормам того времени, — этому даже посвящали отдельные исследования.

В школах и университетах, по мнению Хейворда, детям говорят «очевидную неправду», обещая, что в мире «можно стать кем угодно», в то время как в образовательная система учила людей, «что в обществе придется корректировать свое поведение и адаптироваться под условия, если человек хочет в нем функционировать».

Цифры против зумеров

Тезисы Хейворда находят подтверждение в демографической статистике западных стран. Количество людей, которые к 30 годам соответствуют традиционным критериям зрелости, радикально сократилось. Например, сейчас в Великобритании средний возраст мужчины, в котором он вступает в брак, — 32 года, а женщины — около 31 года. Это на шесть лет старше, чем в 1970-х и 1980-х годах. При этом во многих европейских странах, например Нидерландах, Германии, Венгрии, Болгарии и Италии, возраст мужчин, вступающих в первый брак, стремится к 35 годам, а среди женщин — к 32 годам, по данным Всемирного банка.

Социальные сети мешают жить Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже Интернет и мемы 7 минут чтения

По данным исследования Pew Research Center, к 2014 году американцев в возрасте от 18 до 34 лет, живущих с родителями, стало больше, чем тех, кто живет отдельно, впервые за 130 лет. Исследование показало, что 32,1% американцев живут у родителей, а 31,6% — состоят в браке или живут с партнером в собственном или съемном жилье. 14% — жили одни или являлись родителями-одиночками, а 22% — жили в «иных условиях».

Для сравнения: в 1960 году доля американцев в возрасте от 18 до 34 лет, живущих с родителями, составляла всего лишь 20%, в то время как тех, кто жил отдельно с партнером или супругом, было 60%; при этом лишь 5% жили одни или были родителями-одиночками, а 13% жили в «иных условиях».

Западные тренды релевантны и в России. По данным аналитического центра НАФИ, который опросил 1,6 тысячи человек в возрасте от 19 до 24 лет, 43% молодых россиян живут с родителями или старшими родственниками, а 57% живут отдельно. При этом 70% из тех, кто живет отдельно, все еще получает финансовую помощь и зависим от родителей или старших родственников.

Не все так однозначно

Западная поп-культура действительно повлияла на уклад жизни и досуг взрослых людей. Доказательство тому — интерактивные музеи, в которых взрослым предлагается снова прикоснуться к детским развлечениям. Например, в Брисбене и Вашингтоне существует место под названием Dopamine Land («Мир Дофамина»): внутри есть ванны с шариками, само помещение источает разноцветный, яркий свет, и существует комната для драки на подушках. Да и сам музей указывает на то, что это место для «внутреннего ребенка». Ранее музей также приезжал в Лондон и Мадрид.

«Мир Дофамина». Фото: @dopamineland.experience / Instagram

Музей специально задуман «детским», чтобы дать взрослым возможность психологической разрядки. По данным института общественного мнения Гэллапа, в 2021 году 44% работающих людей по всему миру испытывали высокий уровень негативных эмоций: злобы, стресса, грусти — это рекорд с момента начала наблюдений в 2005 году. Чтобы снять напряжение или отвлечься, люди все чаще прибегают к развлечениям, которые могут показаться детскими или инфантильными, — особенно в богатых странах.

Полезная доза кофе есть Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред? Общество 8 минут чтения

Существуют и объективные факторы, которые «смещают» взросление. Как минимум то, что значительно увеличилась средняя продолжительность жизни. В самом начале XX века она составляла всего 32 года — к 2021 году эта цифра увеличилась вдвое, до 71 года. А по данным исследования, опубликованного в 2015 в книге Investing in the Health and Well-Being of Young Adults, из-за сильно изменившегося мира взросление замедляется в силу объективных факторов: возросшего неравенства, большего числа знаний и информации, высокой конкуренции и низкой социальной мобильности.

Новые условия, в которых оказываются молодые взрослые, как считают исследователи, делают их более устойчивыми и адаптивными к быстро меняющимся условиям, однако из-за этого же им становится сложнее найти достойную работу, достичь финансового благополучия и экономической безопасности. Необходимость быстрой адаптации к новым условиям вынуждает молодых все реже следовать традиционному пути взросления. Закончить школу, поступить в вуз или найти работу, уйти из дома, найти постоянного партнера, завести семью — все это стало менее доступным, чем раньше.

Стоимость образования значительно выросла, конкуренция выросла, а хорошо оплачиваемых работ начального уровня стало значительно меньше. Также изменились представления об отношениях и родительстве (образованные молодые взрослые сейчас долго живут вместе, прежде чем жениться и завести детей), а высокие цены на жилье вынуждают молодых переезжать обратно к родителям или не уезжать от них вовсе.

Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам Небольшой российский город после митингов и поджогов заполнили силовики. Жители во всех бедах обвиняют цыган. Репортаж с места Общество 21 минута чтения

Эти аргументы наталкивают на вывод, что нынешнее поколение может и не быть инфантильным — наоборот: на жизнь молодых выпадает гораздо больше испытаний и трудностей, чем на прошлые поколения. Более того, конкуренция выросла, из-за чего им приходится больше тратить времени и сил на повышение собственной квалификации. Например, с 1960-х годов количество американцев, которые окончили университеты, выросло в несколько раз. Если в 1960-х только у 7,7% американцев старше 25 лет было образование, то к 2021 году эта доля выросла до 37,7%.

Вдобавок экономическая ситуация во многих странах оставляет желать лучшего. Например, многие американцы продолжают жить с родителями, потому что реальные зарплаты не успевают за ценами на жилье. Средняя зарплата в 1968 году составляла 1,15 доллара в час — почти в 6,5 раз меньше, чем сейчас: 7,25 долларов. Но если учитывать инфляцию, то получится, что 1,15 доллара тогда равняются 10,42 долларам в 2024 году. То есть в действительности реальная минимальная зарплата упала в два раза, и, чтобы догнать инфляцию за последние 50 лет, правительству страны необходимо поднять зарплату до 22 долларов в час. Аналогичная динамика наблюдается и в других странах Европы, России, Австралии, Южной Корее и других.

Фото: Todd Kent / Unsplash

При этом цены на жилье продолжают стремительно расти. По данным агентства недвижимости Zillow, еще в начале 2020 года купить дом в США стоило около 230 тысяч долларов. Уже в 2023 году эта сумма выросла до 330 тысяч долларов, хотя в 2010-е цены росли медленно после кризиса 2008 года. Средняя стоимость дома в США в 2024 году составила уже 420 тысяч долларов — при средней зарплате американца в 5,16 тысячи долларов в месяц до уплаты налогов.

Я живу на 47 тысяч рублей в месяц Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит Общество 5 минут чтения

К растущим ценам на жилье прибавляется и то, что жизнь в целом становится дороже. По итогам 2023 года стоимость жизни в США выросла на 8,7%, по итогам 2024 года вырастет еще на 3,2%, а к концу 2025-го — на 2,5%.

Средняя стоимость аренды апартаментов в США составляет 1,4 тысячи долларов в месяц. Выходит, что доступность жилья за последние несколько десятилетий в США и других западных странах резко снизилась, из-за чего молодым людям приходится больше работать, что, в свою очередь, увеличивает количество стресса и негативных эмоций.

Зумерам и миллениалам стало гораздо сложнее взрослеть. Достигать формальных атрибутов зрелости по сравнению с родителями очень тяжело из-за изменившихся условий: нынешним поколениям молодых намного сложнее купить квартиру или жениться — это стало дорогим удовольствием.

Это признает и Хейворд: зумеры и миллениалы оказались в намного более тяжелой социоэкономический ситуации, чем поколения до них. Но он также уверен, что культура стирает психологические границы: раньше человек шел по строгим этапам взросления, а мир четко отделял взрослое от детского, и наоборот. Сейчас же, по его мнению, границы зрелости и поколений размываются.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X