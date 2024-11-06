Трамп выиграл выборы

Республиканец Дональд Трамп стал избранным президентом США. Подсчеты результатов еще идут, но он уже точно обходит кандидата от Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис. Это два кандидата с полярными позициями: Харрис делала упор на улучшение жизни среднего класса и снижение цен, в то время как Трамп обещал разобраться с нелегальной миграцией и «мужчинами» в женском спорте. На посту президента республиканец пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине. 78-летний Трамп официально вступит в должность 20 января 2025 года, сменив в Белом доме демократа Джо Байдена. Все, что нужно знать о прошедших выборах в США, — в материале «Холода».

Подсчет голосов еще продолжается. К 14 дня по Москве Трамп получил 277 голосов выборщиков, а Харрис — 224. Для победы необходимо набрать хотя бы 270 голосов. Трампа обошел Харрис во всех так называемых колеблющихся штатах, от которых зависел исход президентской гонки.

На нынешних выборах определяется не только новый президент США на ближайшие четыре года, но и полный состав Палаты представителей и часть членов Сената. Уже известно, что большинство мест в Сенате заняли представители Республиканской партии. Борьба за Палату представителей еще продолжается, но и тут республиканцы выходят вперед: пока что им ушло 196 место, а 176 — демократам.

ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается Общество 6 минут чтения

Президента США выбирают не на прямых выборах: граждане могут проголосовать за своего кандидата, но их голоса не имеют решающего значения. Последнее слово остается за выборщиками, которые выбирают за всех жителей определенного штата. Списки выборщиков утверждаются перед всеобщими выборами на уровне штатов.

В каждом штате свое количество выборщиков, равное числу его сенаторов и конгрессменов. Всего в США 538 выборщиков: 535 от штатов и три от федерального округа Колумбия, где расположен Вашингтон. Если никто не наберет нужное количество голосов выборщиков, то голосование переходит в Палату представителей. Каждая делегация штата в Палате представителей получает один голос для голосования за президента, а победителем станет тот, кто получил минимум 26 голосов из 50 возможных.

Конституция США не требует от выборщиков голосовать за кандидата, выбранного всенародным голосованием в их штате. В некоторых штатах, таких как Айдахо или Канзас, нет никаких последствий для выборщиков, если они проголосуют за «неправильного» кандидата. Тем не менее большинство американских штатов все же запрещает выборщикам нарушать их обещания.

В США за последние 100 лет дважды складывалась ситуация, когда кандидат побеждал по голосам выборщиков, но проигрывал по голосам избирателей: в 2000-м и в 2016 годах. Именно так Трамп выиграл свои первые выборы в 2016 году: его оппонент от демократов Хиллари Клинтон не набрала нужного количества голосов выборщиков, но обогнала его почти на три миллиона голосов граждан.

Меньшинство решает

Каждый выборный цикл большинство американских штатов голосуют одинаково: например, Калифорния последние 30 лет поддерживает демократов, а Западная Виргиния — республиканцев. Такие штаты называют либо синими (за демократов), либо красными (за республиканцев) — в зависимости от политических предпочтений их жителей. Например, Нью-Йорк считается синим штатом, поскольку последний раз отдавал голоса за кандидата-республиканца лишь 40 лет назад, еще во времена Рональда Рейгана.

Социальные сети мешают жить Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже Интернет и мемы 7 минут чтения

Результаты выборов во многом определяет, в том числе и в этот раз, мнение избирателей в так называемых колеблющихся, или фиолетовых, штатах, которые всегда голосуют по-разному, поэтому кандидаты в президенты в первую очередь стремились переубедить именно местный электорат. В 2024 году эксперты называли семь колеблющихся штатов: Мичиган, Невада, Пенсильвания, Висконсин, Аризона, Джорджия и Северная Каролина.

Если оба кандидата победят в своих синих и красных штатах, то президентская гонка сведется к семи колеблющимся штатам. Для победы Камале Харрис хватило бы 44 голоса выборщиков из фиолетовых штатов, Трампу же понадобилось бы чуть больше — 51. Во всех этих штатах примерно поровну голосующих за республиканцев и за демократов, поэтому исход выборов решает меньшинство неопределившихся избирателей. Предварительные результаты показывают, что Трамп выигрывает в каждом из семи колеблющихся штатов.

Самый важный колеблющийся штат — Пенсильвания. Он может дать победителю сразу 19 голосов Коллегии выборщиков. Именно на митинге в Пенсильвании было совершено первое покушение на Трампа в июле 2024 года. Предвыборные опросы показывали минимальный перевес демократов в этом штате: Харрис опережала Трампа на 0,2%. Несмотря на это, Пенсильвания все же останется за Трампом: в этом штате он получает 51% голосов.

По 16 голосов кандидаты могут получить в Джорджии и Северной Каролине. В обоих штатах по опросам лидировал Трамп. Этот прогноз подтвердился и на практике: после подсчета почти 100% бюллетеней он выигрывает в этих двух штатах. Четыре года назад Трамп проиграл в Джорджии Джо Байдену, а позже в этом же штате ему было предъявлено уголовное обвинение в рэкете.

Полезная доза кофе есть Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред? Общество 8 минут чтения

Трамп уверенно обходит Харрис и в Аризоне после подсчета больше половины голосов. Победа в Аризоне даст Трампу 11 голосов выборщиков. Республиканец выигрывал в этом штате в 2016 году, но в 2020 году уступил Байдену с перевесом в 0,3%. В пользу Трампа мог сыграть фокус на проблеме мигрантов, которая стала главной для местных избирателей, так как Аризона граничит с Мексикой — крупнейшим в мире миграционным коридором.

Трамп почти на 5% обходит Харрис в Неваде. Судя по предвыборным опросам, демократы удерживали лидерские позиции в Мичигане и Висконсине, но на деле оба штата отдали предпочтение республиканцам с большим перевесом.

Позиции по основным вопросам

Американцы третий год подряд называют инфляцию главной проблемой в стране. Потребительские цены в США растут с начала президентского срока демократа Джо Байдена, достигнув пиковых значений в 9,1% в 2022 году. Срок администрации Байдена-Харрис выпал на пандемию COVID-19 и начало войны в Украине — два фактора, способствовавших всплеску инфляции. Когда президентом был Трамп, инфляция оставалась на уровне 1,9%.

В растущей инфляции Харрис обвиняет крупные компании, которые, по ее мнению, пользуются доминирующим положением на рынке и завышают цены на продукты питания. Она предлагала на федеральном уровне запретить завышение цен на жизненно важные товары во время кризисов и чрезвычайных ситуаций и обложить штрафами те корпорации, которые будут обходить запрет. Помимо этого, Харрис пообещала не поднимать налоги для тех американцев, которые зарабатывают меньше 400 тысяч долларов в год (39,5 миллионов рублей), — это 98% всех налогоплательщиков США.

Дональд Трамп и Камала Харрис во время президентских дебатов, организованных телеканалом ABC в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. 10 сентября 2024 года. Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп предлагает ввести налоговые льготы для корпораций и богатых американцев, чтобы создать привлекательные условия для ведения бизнеса в США. С другой стороны, Трамп допускал отмену подоходного налога с физических лиц: вместо них бюджет должен будет получать больше средств с пошлин на ввезенные в США товары. Например, Трамп обещал облагать китайские товары пошлинами от 60 до 100% от их стоимости. Экономисты, однако, опасаются, что такие предложения скорее приведут к торговой войне США с Китаем, чем к снижению инфляции.

Харрис и Трамп сильно расходятся в вопросах миграции. Администрация Байдена-Харрис выступает за мягкие ограничения, поэтому в июне 2024 года за редким исключением запретила подаваться на убежище тем мигрантам, которые пересекают границу США и Мексики без легальных оснований. До выхода указа границу пересекали около 2,5 тысяч человек в день. Харрис планировала и дальше придерживаться такой политики и надеялась принять закон о безопасности границ, который должен был бы повысить требования для просителей убежища и ужесточить пограничный контроль.

Республиканец же намного жестче в вопросах мигрантов. На посту президента Трамп хочет приостановить программу приема беженцев и запретить въезд в США гражданам стран с мусульманским большинством. Республиканец обещает провести самую масштабную депортацию в истории США — под угрозой выдворения могут оказаться порядка 11 миллионов человек, или 3% населения. На деле это может привести к резкому росту инфляции и снижению ВВП.

Как Трамп и Харрис хотят закончить войну в Украине?

Администрация Байдена выделила более 100 миллиардов долларов помощи Украине за время войны с Россией. Харрис планировала продолжать политику действующего американского президента: еще в феврале она пообещала помогать Украине финансово, если станет президентом США, не называя при этом потенциальных объемов помощи.

Трамп часто критиковал выделение больших средств Украине и называл Владимира Зеленского «величайшим торгашом» за его умение договариваться о финансовой помощи с союзниками. Судя по плану прекращению войны, который представили советники Трампа, его будущая администрация действительно может урезать помощь Киеву. Украина получит больше американского оружия только тогда, когда пойдет на мирные переговоры с Россией. План содержит и требования к Москве: если Россия продолжит отказываться от переговоров, то США усилят поддержку Киева.

Настоящая причина войны Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды Политика 4 минуты чтения

Трамп уверен, что сможет помирить Россию и Украину: он рассказывал о своих хороших отношениях как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским и обещал, что сразу после выборов займется организацией переговоров между воюющими странами. При этом Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, хотел ли бы он победы Украины в конфликте.

Харрис же отказывается вести переговоры один на один с Владимиром Путиным и настаивает на участии Украины в урегулировании конфликта. Предложения России по окончанию войны она называла «опасными и неприемлемыми», а Путина — «диктатором, который съест [Трампа] на обед».

«Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин бы сейчас сидел в Киеве», — говорила Харрис.

Первые реакции

После закрытия участков Харрис не делала никаких громких заявлений. Она не стала выступать в Говардском университете — своей альма-матер, где ее ждали студенты. Ожидалось, что на этой встрече она обратится к нации и как минимум поблагодарит своих сторонников. Сопредседатель кампании Седрик Ричмонд объяснил, что Харрис выступит на следующий день.

Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта Общество 5 минут чтения

«Нам еще предстоит подсчитать голоса. У нас еще есть штаты, результаты которых еще не были озвучены. Мы продолжим бороться всю ночь, чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен, что каждый голос будет услышан», — сказал он.

Трамп еще до полного подсчета всех голосов назвал себя 47-м президентом США. Его успел поздравить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который назвал победу республиканца «величайшим камбэком в американской политической истории». Также Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

В своей речи перед сторонниками во Флориде Трамп вспомнил о двух покушениях, которые он пережил. Он сказал, что бог сохранил ему жизнь ради высшей цели — спасти Америку и вернуть ей величие. «Теперь мы выполним эту миссию вместе», — заключил будущий президент США.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X