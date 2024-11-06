ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран

С 2022 года оперативники ФСБ вызывают на опросы россиян, у которых могут быть визы или ВНЖ стран, которые сейчас выдают такие документы россиянам только в порядке исключения. Это может произойти после пересечения границы или после визита в консульство или посольство такой страны на территории России. «Холод» поговорил с адвокатом «Первого отдела» Евгением Смирновым и разобрался, как спецслужба узнает о визах, что происходит на опросах и как можно избежать неприятных разговоров.
За какие визы ФСБ может вызвать на опрос?
По наблюдениям адвоката Евгения Смирнова, сотрудников ФСБ в основном интересуют люди, которые посетили посольства или консульства «недружественных» стран. Также ФСБ может опросить тех, у кого на пограничном контроле нашли визы, ВНЖ и ПМЖ стран, которые выдают такие документы россиянам только в редких случаях. «Многие страны сейчас выдают визы россиянам только в качестве исключений — политикам, правозащитникам, преследуемым в России лицам», — уточнил адвокат.
Смирнов рассказал, что ему пока неизвестно об опросах из-за туристических виз. Он объясняет это тем, что их выдают через визовые центры, к которым у силовиков меньше внимания.
Как спецслужбы узнают, что у меня есть виза?
У силовиков есть два основных способа узнать, у кого есть виза западной страны. Во-первых, пограничники могут заметить визу в паспорте при пересечении границы. Также правозащитникам известно, что этой информацией с ними могут поделиться беларусские пограничники.
Во-вторых, спецслужбы могут заметить, что человек обратился в посольство или консульство на территории России. Около иностранных представительств дежурят сотрудники полиции, которые часто фотографируют паспорта или переписывают из них личные данные россиян.
Когда начали опрашивать по поводу виз? Таких случаев много?
Евгений Смирнов говорит, что впервые узнал об опросах в отделах ФСБ из-за виз в июле 2022 года. Он считает, что таких случаев не должно быть много, потому что люди оформляют визы в посольствах или консульствах в исключительных случаях.
Намного чаще, уточняет Смирнов, с россиянами беседуют прямо на границе, если они чем-то заинтересовали пограничников. Опросы в региональных отделениях ФСБ проводят реже. Адвокат считает, что сначала информация о визе поступает в единый центр ФСБ, а потом региональному отделу спецслужбы дают поручение поговорить с владельцем визы.
Как вызывают на опрос? Причину скажут заранее?
Как правило, людей вызывают на опрос не повесткой, а по телефону. Иногда оперативники могут подойти к интересующему их человеку в государственном органе (например, когда человек приходит оформить внутренний или заграничный паспорт), на работе или в университете.
Чаще всего сотрудники сразу говорят, что хотят поговорить о визе. Смирнов предупреждает, что иногда визу называют причиной для опроса, чтобы «расслабить» человека, когда в реальности к нему может быть намного больше вопросов.
У человека, просто получившего визу в консульстве, оперативники попытаются узнать цель, время и план поездки, с кем он сотрудничает. Намного сильнее силовиков заинтересует «условная независимая журналистка», которая писала репортажи про войну и ездила в США, говорит адвокат. В этом случае вопросов будет больше и тон разговора будет совсем другим.
Если вызвали на опрос, значит, уже есть уголовное дело?
Нет, опрос — это часть оперативно-розыскных мероприятий. У участника опроса нет статуса свидетеля или подозреваемого, как при допросе по уголовному делу.
Если у спецслужб нет реального интереса к человеку, его могут вызвать, чтобы просто «отбыть номер», то есть выполнить приказ, объясняет адвокат.
Могут ли меня насильно привести в ФСБ?
Да, силовики могут отвезти на опрос в ФСБ насильно. Например, они могут счесть отказ от участия в опросе «неповиновением» их законному требованию, задержать и составить на вас административный протокол.
Меня вызывают в ФСБ. Как вести себя?
- Если не готовы идти сразу, попросите вызвать вас официально. Скажите, что от имени ФСБ нередко звонят мошенники или что вам нужно отпрашиваться с работы.
- Позовите с собой адвоката.
- Закон обязывает явиться на опрос, но позволяет не принимать в нем участие, подчеркивает Евгений Смирнов. Объяснять что-то оперативнику или же отказаться от этого — добровольное решение. Адвокат рекомендует отказываться отвечать на вопросы и напоминает: «У ФСБ нет задачи разобраться, какой вы хороший человек. Сейчас, в военное время, у них задача по ловле “врагов”».
- Не берите с собой никакие гаджеты с чувствительной информацией о вашей жизни. Лучше всего пойти без телефона.
Как избежать вызова на такой опрос?
- Старайтесь оформлять визы на территории других стран. Если такой возможности нет, в России лучше обращаться в визовые центры, а не в посольства или консульства.
- Оформите второй заграничный паспорт. Не пересекайте российскую границу с паспортом, в котором стоят визы «опасных» стран.