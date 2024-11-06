ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран

За какие визы ФСБ может вызвать на опрос?

По наблюдениям адвоката Евгения Смирнова, сотрудников ФСБ в основном интересуют люди, которые посетили посольства или консульства «недружественных» стран. Также ФСБ может опросить тех, у кого на пограничном контроле нашли визы, ВНЖ и ПМЖ стран, которые выдают такие документы россиянам только в редких случаях. «Многие страны сейчас выдают визы россиянам только в качестве исключений — политикам, правозащитникам, преследуемым в России лицам», — уточнил адвокат.

Смирнов рассказал, что ему пока неизвестно об опросах из-за туристических виз. Он объясняет это тем, что их выдают через визовые центры, к которым у силовиков меньше внимания.