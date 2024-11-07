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Мир

В США тысячи зумеров не смогли проголосовать из неумения расписываться

2 минуты чтения 07.11.2024

Тысячи избирательных бюллетеней на прошедших в США президентских выборах были отклонены из-за несовпадения подписи. Об этом, как пишет Business Insider, рассказал госсекретарь Невады Франсиско Агилар. Он пояснил, что причиной стало неумение американской молодежи расписываться.

По словам Агилара, только в округах Кларк и Уошо в штате Невада из-за проблем с подписью были отклонены 11 тысяч и почти две тысячи отправленных по почте избирательных бюллетеней соответственно. Основная их часть была отправлена зумерами, то есть представителями «поколения Z», к которым принято относить людей, родившихся в 1995-2010 годах. «У молодых людей в наши дни нет подписей», — пояснил Агилар.

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Как отмечает издание, при несовпадении подписи на избирательном бюллетене в некоторых штатах запускают процесс «лечения». Сам бюллетень не засчитывают, но позволяют избирателю исправить его. При этом не уточняется, какое количество из отклоненных из-за проблем с подписями бюллетеней были исправлены и учтены при подведении итогов голосования в Неваде.

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Основатель организаций по помощи и защите избирателей Vote America и Vote.Org Дебра Кливер объяснила неумение современной американской молодежи расписываться недостатками существующей в стране системы школьного образования. Она напомнила, что во многих американских школах с 2010 года перестали учить писать курсивом. Именно этим Кливер объяснила тот факт, что у многих американцев, которым сейчас около 20 лет, нет своей подписи . «Это станет все более серьезной проблемой», — предупредила она.

В связи с этим, по ее словам, уникальным идентификатором гражданина вместо традиционной подписи должна стать, например, комбинация даты рождения и фрагмента номера социального страхования гражданина.

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