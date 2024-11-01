Я живу на 47 тысяч рублей в месяц

Иллюстрация: «Холод»

Жительница Красноярска Милана Хаметова работает менеджером по персоналу, живет со старенькой собачкой и тратит много денег на ее лечение. Хаметовой не хватает зарплаты и приходится прибегать к помощи мамы. Она экономит на еде и отказывает себе в развлечениях, но не унывает и думает, что через несколько лет сможет претендовать на более высокооплачиваемую работу и взять ипотеку. «Холод» представляет новую героиню рубрики «Потрачено», где мы описываем финансовую жизнь россиян из разных регионов.

Имя и фамилия героини изменены. Информация о заработке и тратах описана с ее слов.

Имя, фамилия: Милана Хаметова

Возраст: 28 лет

Город: Красноярск

С кем живу: с собакой, которой 17 лет

Должность и сфера: менеджер по персоналу в крупной компании, которая занимается оптовой продажей косметики

Доходы: зарплата 43000–53000 рублей в месяц (зависит от выполнения KPI)

Жилье

Я живу в квартире родственников, которые позволяют мне жить там бесплатно. За коммунальные услуги платит моя мама, выходит от 3500 до 6000 тысяч рублей в месяц в зависимости от сезона.



Квартира меня более чем устраивает: это евродвушка в спальном районе, который находится близко к центру города.

У меня есть доля в квартире, в которой живет бабушка, и доля в квартире, которую покупала мама (мама просто записала меня туда, когда я еще была студенткой). У нас с мамой есть план, что эту вторую квартиру в будущем мы разменяем на две: в одной будет жить мама, а вторую оформим в ипотеку для меня. Но сейчас ипотечные ставки настолько большие, что пока мы не решаемся этим заниматься. Я надеюсь, что через несколько лет ипотечные проценты опустятся.

Стиль жизни

Я мечтала работать в сфере туризма и училась по этому профилю, но мои планы рухнули из-за коронавируса. Еще во время учебы в институте я начала работать в турфирме: у меня хорошо получалось, но из-за карантинов работать стало практически невозможно, и я начала искать другие варианты. Прошла бесплатный курс от центра занятости, на котором учили на кадровиков, и теперь работаю в этой сфере. Мне нравится, потому что надо много работать с людьми — как я и хотела.

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов Общество 6 минут чтения

Компания мне тоже нравится. Зарплата там ниже рынка, но очень хороший коллектив и есть свои бонусы: так как компания занимается продажей косметики, у сотрудников хорошие скидки. Я покупаю с огромными скидками и себе, и маме то, что нам нужно.

На собеседования приходят красивые, умные, ухоженные девушки, от которых вкусно пахнет, — мне это очень приятно. Я планирую оставаться работать на своем месте по крайней мере до тех пор, пока не соберусь брать ипотеку. Для ипотеки нужен будет заработок повыше.

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Сейчас у меня оклад 43000 рублей, но я могу получать и практически каждый месяц получаю еще премию за выполнение разных показателей KPI. Самая большая сумма, которую мне удавалось зарабатывать, — 53000 рублей, но такое было только однажды. В среднем я получаю 45000–48000 рублей.



В Красноярске средняя зарплата по рынку на моей позиции и с моим опытом начинается с 50000–55000 рублей, а для меня сейчас 53000 — это самое большее, на что я могу рассчитывать. Но я рассуждаю так, что ради зарплаты выше мне придется и работать больше, а я пока к этому не готова. Меня устраивает текущая нагрузка и условия работы.

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У меня есть молодой человек, он зарабатывает совсем ненамного больше, чем я. К счастью, мы с ним оба домоседы. Если выходим куда-то, то направляемся в лес, гуляем по городу, ездим на природу с друзьями или ходим в гости. Это довольно дешевый отдых.

Еда

На еде я стараюсь экономить — трачу на нее от 7000 до 10000 рублей в месяц. Покупаю продукты на рынках или в магазинах по акциям, со скидками. Обычная продуктовая корзина — это куриное мясо, недорогие овощи (помидоры, огурцы, картошка), лапша, рис, гречка. Фрукты практически не покупаю. Если мне очень хочется купить, например, креветки, могу себе позволить их один раз в месяц.



Я люблю готовить, поэтому делаю это с удовольствием. Еду на работу беру из дома. В кафе практически не хожу, готовую еду не заказываю. Могу пойти в кафе за счет своего молодого человека, но это бывает не каждый месяц. На дни рождения и Новый год мы с друзьями любим запекать утку.

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Недавно я узнала, что можно экономить на мясе, заменив его на соевое. Килограмм соевого мяса стоит всего 200 рублей, я езжу за ним в маленький кришнаитский магазинчик на другом конце города, и мне хватает того, что я там покупаю, на месяц. Я перешла на него: это и вкусно, и бюджетно — я очень довольна.

Главная финансовая задача прямо сейчас

Вылечить собаку. Ей 17 лет, и она очень сильно болеет: у нее анемия и гинекологические проблемы. Порой за один только прием у ветеринара надо отдавать по 3000–4000 рублей, а еще ей прописывают лекарства. Иногда приходится брать на лечение собаки деньги из своих накоплений или просить у мамы.

Последняя крупная покупка

Лечение зубов, на которое мне нужно 43000 рублей. Мне нужно было сменить пломбы на восьми зубах и вылечить один кариес.

Я разбила траты следующим образом: на два зуба деньги мне подарили родственники и друзья, два зуба я оплатила со своих накоплений, два зуба удалось вылечить за счет северных доплат (людям, которые работают в Красноярске, положены 36 дней отпуска, 28 из них мы обязаны именно отдыхать, а за остальные дни можем взять выплату — так в этом году я получила 12 тысяч рублей), и еще два зуба я оплачу с кредитной карты.

Ежемесячные расходы:

– еда — 7000–10000 рублей;

– транспорт — около 2000 рублей (автобусы по городу);

– сотовая связь и интернет — 2000 рублей;

– здоровье — около 500 рублей (антидепрессанты);

– красота — около 2000 рублей: шампуни, косметику покупаю с большими скидками на работе, основные траты — маникюр. Волосы крашу дома самостоятельно;

– одежда — зависит от сезона. Иногда коплю и покупаю что-то на 10000 рублей, иногда покупаю одну кофточку за 500 рублей;

– корм и вкусняшки для собаки — 3500 рублей;

– лечение для собаки — 3000–18000 рублей;

– бытовая химия — примерно 1000 рублей;

– сигареты — около 2000 рублей.



ВСЕГО: 23500–51000 рублей в месяц.

Доходы: 43000–53000 рублей в месяц.

Блиц

Какое у вас вообще отношение к деньгам? Мне их всегда не хватает. Если бы я зарабатывала около 70000 рублей в месяц, это было бы оптимально для меня.

Считаете ли вы свой доход достойным? Скорее да, чем нет, учитывая, что у меня на работе не слишком большая нагрузка, хороший коллектив и есть куча бонусов. Но хочется зарабатывать больше, и я буду стараться брать на себя дополнительные задачи, закрывать больше показателей, чтобы доход рос за счет выполнения KPI.

На что не хватает дохода? На развлечения: хотелось бы ходить в кино, театры, в кафе.

Планируете ли рост дохода и за счет чего? В будущем, наверное, стану искать работу в другой компании, где изначально выше оклад.