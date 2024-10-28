Настоящая причина войны

Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды

Российская армия, неся огромные потери, медленно, но продвигается вглубь украинской территории в Донбассе. Тем временем в Казани на саммите БРИКС Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, называет реальную причину начала войны, уже стоившей России и Украине сотни тысяч жизней. Что это за причина — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

Разбирать высказывания Владимира Путина — в принципе дело очень неблагодарное, потому что он практически всегда врет. Прожившие с ним уже больше двух десятилетий россияне в массе своей об этой особенности национального лидера хорошо осведомлены: они и про «не допущу увеличения пенсионного возраста» помнят, и про невозможность внесения изменений в Конституцию тоже. Не говоря уже о бесконечных обещаниях победить нищету или не допустить роста цен на бензин.

Но иногда Владимир Путин говорит про войну, про свою «СВО», и тогда игнорировать его слова мне становится труднее. Например, 25 октября он дал интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут». В частности, он перечислил «факторы успеха России в боевых действиях на Украине: синхронизация родов и видов вооруженных сил, личный опыт бойцов, повышение качества управления войсками». Кроме того, Путин рассказал, что «нужную технику, в частности беспилотники, начали производить прямо на поле боя и линии боевого соприкосновения, что можно назвать народным ВПК».

Низкое качество управления войсками и отсутствие синхронизации (во многом в силу нерешенных проблем со связью) было и остается поводом многих горестных постов военных авторов. Про «народный ВПК» Z-каналы на прошлой неделе тоже писали. Писали о том, что разработчикам столь нужных на поле боя беспилотников отменяют госфинансирование, а «народный ВПК», который они называют обычно «гаражным ВПК», в принципе не способен встроиться в систему военной бюрократии и еле-еле выживает исключительно собственными силами.

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Z-авторы напрямую о Путине пишут редко. Обычно они просто дают его цитаты без собственных комментариев. Но бывают и исключения. Например, автор канала «No Pasaran» — военный волонтер, который возит на фронт пулеметные короба и модули динамической защиты, — не удержался и прокомментировал слова Путина о попавших в окружение в Курской области украинских военных: «Владимир Владимирович хороший человек, но чересчур доверчивый. Кто-то доложил ему о двух тысячах хохлов в котле. Дедушка обрадовался. Дедушке стало хорошо на душе. <…> Но котлов с окруженными тысячными группировками нет. Это кто-то из советников вам наврал».

И в принципе так можно разобрать любую путинскую цитату — результаты будут предсказуемо одинаковые. Но ложь понятна. Как там у Булгакова? Человек «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами»? Знаем мы этого человека. Интереснее другое — когда он говорит правду. Даже если происходит это случайно.

На пресс-конференции в Казани, где проходил саммит глав государств БРИКС, журналист Би-би-си Стив Розенберг спросил у Путина про его любимую «стабильность», справедливо указав на то, что «до начала СВО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов российских городов, ни иностранных войск, оккупирующих российскую территорию». И на вопрос иностранного журналиста Владимир Владимирович ответил:

«Вы сказали про удары дронов. Да, этого не было. Но была гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты со странами западного мира все время указывали на свое место. <…> Так все вроде бы ласково, но нам всегда показывали свое место».

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Тут я бы хотел ненадолго отвлечься.

Война в Украине — это самый задокументированный военный конфликт в истории человечества. И не только потому, что у всех военных есть смартфоны и они снимают. Над полями боя все время висят беспилотники, которые документируют все: наступления, бегства, смерти, штурмы, захваты городов. Все это есть на видео.

При этом видео эти в России смотрит очень ограниченная часть общества. Люди, войну изучающие, читатели военных каналов. Это немного в масштабе страны. Может быть, пара миллионов. В целом же российское общество реалий войны не знает. Об этом я сам неоднократно писал в прошлых колонках как о причине жалоб Z-авторов. Но дело не только в равнодушии. Даже среди активно антивоенных людей мало кто смотрит военные видео — это ведь просто тяжело, видеть ежедневно страшную смерть тысяч людей. В результате о реалиях войны не знают очень многие. Рискну предположить, что если речь идет о России, то абсолютное большинство.

Для них война — это «карты и стрелочки». Закрашивание новой оккупированной российской армией территории, постепенное движение фронта. И, глядя на отмеченное на картах продвижение российской армии за последние недели, далекие от войны люди с удовлетворением или, наоборот, с тревогой отмечают успехи наступления. Чаще всего не то что не задумываясь о цене этих «успехов», а просто в буквальном смысле ее не представляя, как представляют ее хоть даже Z-авторы.

Видео с войны производят страшное впечатление. Например, FPV-беспилотник, попадающий в башню танка. Вы когда-нибудь видели танк? А теперь представьте, как он разлетается на мелкие кусочки. Взрывается, буквально как в фильмах Майкла Бэя. А там внутри, между прочим, люди. Были. В штурмах российское военные часто едут на броне. Да, до сих пор. И есть видео того, что происходит, когда в них прилетают те же самые дроны-камикадзе. Или как беспилотники охотятся за выжившей в штурме пехотой. Как выслеживают одного за другим, по одиночке или группами, и добивают «сбросами». Как беспилотники прилетают в дома и блиндажи. Как «хаймерсы» бьют по полигонам, на которых очередной равнодушный российский начальник выстроил военных. И вот в одну секунду ряд солдат, а в другую — тела.

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Страшных видео с погибшими столько, что не передать словами. Видео с последствиями «мясных штурмов». С колоннами подбитой техники, из которой забрали далеко не всех «двухсотых». Почти каждую неделю появляется видео с самоубийством раненого военного — убивают себя чаще всего или из автомата, или положив гранату под бронежилет. Видео с расстрелами пленных, с разбросанными по посадкам трупами. Вчера я видел видео подбитого танка, из которого сумел выбраться танкист. Он горел живьем, а сверху его снимал беспилотник. Вот это реалии войны.

Авторы каналов, которые я изучаю, обычно полагают, что если бы большая страна про это узнала, то она бы как поднялась, как мобилизовалась бы… как выиграла бы войну! Я же думаю иначе.

Я очень хорошо помню Первую чеченскую войну, когда о ходе боевых действий знала вся страна. Когда война выпуском новостей приходила в каждый дом от Находки до Калининграда каждый вечер. И вся страна смотрела на уничтоженный Грозный, видела убитых, понимала, в каком состоянии российская армия и в каких условиях она воюет. Думаю, что видел эти выпуски и Борис Ельцин. Почти все телеканалы выступали резко против войны. И именно участие телевидения и прессы в конечном счете сумело ту войну остановить.

Давайте оставим сейчас за скобками десятки тысяч жертв, разрушенные города и в принципе масштаб горя, которое Россия принесла в Украину. Это тема для отдельного разговора. Просто задумайтесь над словами Путина. Отвечая на вопрос Стива Розенберга, он ведь знал как минимум официальные цифры погибших в приграничных районов мирных граждан? С начала войны в в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли минимум 398 мирных жителей. Это данные уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Вряд ли Москалькова могла бы такую информацию от президента утаить, правда? Знает он и цифры потерь, которые совершенно точно предоставляет ему министерство обороны. Наверное, военные потери преуменьшают. Но это же все равно тысячи. Тысячи человеческих жизней.

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И мне кажется, что если бы реалии войны начали показывать в выпусках федеральных новостей, общество бы ужаснулось. Не сухие цифры потерь. Не «карты и стрелочки», а тысячи страшнейших видео настоящего конвейера смерти. Наверное, на третий год войны такая точка зрения звучит наивно, но я правда в это верю. Так же как верю, что последствием такого прозрения скорее стало бы появление национального антивоенного движения, чем очереди в военкоматы.

Но точно так же я абсолютно уверен, что на Владимира Путина эти кадры такого впечатления не произвели бы. Что ему сотни погибших мирных жителей приграничных районов или десятки тысяч погибших в чужой стране российских военных? Ведь перед войной «была гораздо худшая ситуация». С ним западные партнеры без должного уважения разговаривали. Вот она, реальная причина начала войны. Он же сам так сказал.

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