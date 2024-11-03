Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей

У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта

Ксении Прокушиной 31 год, она родилась в Москве, выучилась на ветеринара, работала в «Москвариуме». У нее была размеренная и стабильная жизнь, она купила квартиру в ипотеку. В 2019 году она познакомилась с мужчиной из Великобритании, за которого вышла замуж, а в 2023 году переехала к нему в Шотландию. Легализовать ветеринарное образование там пока не получилось, и единственная работа, на которую ее согласились взять, — уборщица в спортзале. Ксения рассказала «Холоду» о трудностях, с которыми столкнулась в эмиграции, о том, как она сама и окружающие относятся к подобному «дауншифтингу», и о том, почему она все еще не оставляет надежду стать ветеринаром.

Когда мне было пять лет, моему папе — он тогда работал инженером в «Аэрофлоте» — предложили длительную командировку во Вьетнам. Папа с мамой согласились, и мы втроем поехали туда. Изначально мы думали, что летим на полгода, но прожили там пять лет.

Мы жили в небольшом закрытом городе, и у нас было маленькое русскоязычное комьюнити, в котором между собой дружили и родители, и дети. Дети ходили в русскую школу при консульстве Российской Федерации. Я училась в классе одна, поскольку детей моего возраста больше не было.

Думаю, опыт жизни во Вьетнаме сильно повлиял на меня. Тогда я оказалась в непривычной обстановке: там другая кухня и особенности культуры — азиатский мир очень отличается от нашего. Я была ребенком и просто принимала это все, и это сформировало во мне толерантность к совершенно разным людям и странам. Я с детства видела международные браки, например между вьетнамцами и русскими, и видела, как представители разных культур уживаются друг с другом, как у них рождаются дети. И для меня все это было нормой, хотя сама я никогда не мечтала о муже-иностранце.

Я живу на 47 тысяч рублей в месяц Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит Общество 5 минут чтения

Сколько себя помню, я всегда хотела стать ветеринаром. Я росла на книгах Хэрриота и Даррелла (они много писали о животных. — Прим.«Холода») и играла не с куклами, а с кузнечиками и другой живностью, которой было много во Вьетнаме — я много времени проводила, играя на улице. У меня никогда не было страха перед насекомыми и другими животными — наоборот, был очень большой интерес. В школе я углубленно изучала биологию.

Я поступила в Московскую академию ветеринарной медицины и биотехнологии и выучилась на магистра биологии. С таким образованием в России нельзя работать непосредственно ветеринаром, но можно — в научных центрах и лабораториях, что мне тоже было интересно. Со второго курса я устроилась в ветеринарную лабораторию, где занималась анализами. Там я проработала два года, а потом перешла в «Москвариум», где проработала восемь лет.

Меня очень тянуло к тому, чтобы работать непосредственно с животными. В «Москвариуме» я была сначала ассистентом ветеринарного врача, а потом меня перевели на должность биолога. Я ежедневно мониторила состояние животных, проверяла еду перед кормежкой, присутствовала на представлениях. Морские животные хорошо скрывают свои болезни, потому что в дикой природе сородичи буллят слабое животное. Поэтому мы пристально следили за их здоровьем, чтобы не пропустить малейшие отклонения от нормы.

Ксения во время работы в «Москвариуме». Фото предоставлено героиней

Чтобы у меня было официальное разрешение работать ветеринарным врачом, я решила получить второе образование и в 2018 году поступила на заочное отделение в чебоксарский университет — учеба там была в разы дешевле, чем в Москве.

Зарплата по московским меркам в «Москвариуме» была не очень большой: я зарабатывала около 90 тысяч рублей в месяц, но мне вполне хватало. С помощью родителей, которые накопили для меня деньги на первоначальный взнос, я купила в ипотеку небольшую квартиру, сделала там под себя ремонт. Родители подарили мне машину. Я жила идеальной холостяцкой стабильной жизнью и никогда не думала о том, чтобы уехать из России. Но потом я встретила своего мужа, который жил в Шотландии.

Было страшно решиться на этот шаг

У этого есть небольшая предыстория. В 2019 году я попала в аварию: я ехала в такси, и оно сначала налетело на отбойник, а потом столкнулось с двумя другими машинами. У меня были сломаны и расколоты шейные позвонки и частично парализована рука. Я очень долго восстанавливалась и в 2020 году получила бесплатную путевку в санаторий. Тогда уже действовали ковидные ограничения, никаких развлечений в санатории не было, другие постояльцы годились мне в родители, и мне было скучно. Чтобы себя отвлечь, я установила на телефон приложение для знакомств — там я и познакомилась с будущим мужем.

Мы замэтчились в приложении и практически сразу стали созваниваться и помногу разговаривать. Я узнала, что он индиец, до 18 лет он жил с родителями в Индии, а потом поехал учиться на морского инженера в Шотландию, где и остается до сих пор.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать политику конфиденциальности Совершая пожертвование, вы принимаете оферту

Уже через месяц после нашего знакомства он приехал в Россию. Меня все это немного пугало, но чем больше мы общались, тем больше мне казалось, что мы идеально подходим друг другу. Было сложно приезжать в гости из-за ковидных ограничений, но он постоянно проявлял внимание: звонил мне по видеосвязи каждый день, благодаря чему мы очень привыкли друг к другу, нашел приложение, в котором он мог платить своей британской картой, и отправлял мне домой и на работу милые подарочки, мониторил сайты с билетами и все время думал, как и где бы нам встретиться, а предложение сделал, когда мы оба приехали в Стамбул и были на ночной прогулке по Босфору — на мосту появилась надпись: «Ksenia, will you marry me?».

Я думала, что, когда закончится ковид, станет проще: из Москвы до Глазго можно долететь за пять часов на прямом рейсе — это как до Питера доехать на поезде. Но 24 февраля мои планы рухнули (после российского вторжения в Украину многие международные рейсы были отменены из-за санкций. — Прим.«Холода»). У меня много друзей-украинцев, в том числе из вьетнамского детства, и я очень переживала за них и их семьи, да и вообще очень тяжело переживала и переживаю до сих пор из-за происходящего. Мы много обсуждали с будущим мужем, что нам делать, и я понимала, что рано или поздно мне нужно будет переезжать к нему в Шотландию. Но я хотела доучиться.

Ксения с мужем. Фото предоставлено героиней

В декабре 2022 года мы отпраздновали свадьбу в Москве, летом 2023 года я получила второй диплом и начала готовиться к переезду. Мне было страшно решиться на этот шаг: я боялась, что Россия закроет границы и я не смогу прилететь к родителям, если им нужна будет помощь. Вообще покидать свою уютную и привычную жизнь мне было тяжело. До последнего я работала в «Москвариуме», увольняться оттуда было очень грустно. Но и к мужу мне тоже хотелось.

Получала отказы либо игнор

В декабре 2023 года я переехала в Шотландию. Мы живем в Глазго. Мой муж взял в ипотеку квартиру, когда мы уже решили жениться, — до этого он всегда жил в съемных. Первое время мне казалось, что я в длительном отпуске: муж полностью меня финансово обеспечивал, я много гуляла, изучала город, радовалось тому, что мы можем так много времени проводить вдвоем.

Но через какое-то время я поняла, что не могу больше сидеть дома без дела, и постепенно начала впадать в депрессивное состояние. Мне не хотелось выходить из дома, я часто смотрела билеты домой в Москву. Моя квартира и машина остались там, но главное — там родители и друзья, по которым я очень скучаю. Я решила, что мне надо выходить на работу.

Работать ветеринаром в Шотландии я пока не могу: для этого всем (независимо от того, иностранец ты или местный) нужно сдать экзамен. Сдается он один раз в год весной и стоит в российских деньгах около 300 тысяч рублей. Готовиться к нему можно самостоятельно. Можно и учиться, но, во-первых, у меня уже есть два высших образования, а, во-вторых, учиться на ветеринара в Великобритании очень дорого — около четырех миллионов рублей в год. На экзамене нужен хороший уровень английского языка (тут я не сомневаюсь в своих знаниях), а для практики желательно поработать на ассистентской позиции или поволонтерить в ветклинике или на ферме.

Ксения Прокушина. Фото предоставлено героиней

Я отправила свое резюме в местный океанариум и с большим воодушевлением думала о том, как было бы здорово вновь работать с рыбами. Но оттуда мне пришел отказ. Я начала откликаться на вакансии ассистентов, менеджеров или администраторов в ветклиниках: мне либо не отвечали, либо приходили отказы. После этого я отправляла свои резюме в зоомагазины и собачьи передержки — и тоже получала отказы либо игнор.

Конечно, это было неприятно. Мой муж, да и другие знакомые говорили, что у меня достаточно сильное резюме и работодатели понимают, что если я выйду на работу условного администратора, то для меня это очевидно будет временный вариант, а они все же хотят нанимать постоянных сотрудников.

Я стала понижать планку: откликалась на вакансии барист и официантов в кафе, но туда меня тоже не брали, и в итоге я отправила свое резюме на вакансию уборщицы, где мне, наконец, ответили.

Мужчина, который пригласил меня на интервью, сказал, что он понимает, как сложно найти работу иностранцу в чужой стране, и он готов дать мне шанс, даже имея в виду, что я, возможно, скоро уволюсь. Так я и начала работать уборщицей.

Ко мне относятся с уважением

Мой муж не хотел, чтобы я работала уборщицей. Он повторял, что у нас нет финансовых проблем. У него собственный стартап по разработке и производству компактных ветровых панелей, которые производят электроэнергию, его компания получает инвестиции и довольно успешна. Но мне не хотелось сидеть у него на шее, а именно так я себя и ощущала, пока не работала. Родителям я рассказала не сразу: они, конечно, хотели бы, чтобы их дочь занималась чем-то другим, но я им объяснила, что в Шотландии прекрасное отношение к любому персоналу, в том числе и к уборщицам, и что на работе ко мне относятся с уважением и приветливо общаются, и родители тоже приняли это. Работаю я в спортзале в 10 минутах от дома, что мне очень удобно.

Практически все мои новые знакомые в Шотландии начинали с того, что работали в клининге: кто-то убирал дома, кто-то работал в офисе или в одной конкретной семье. Я не стыжусь того, что, получив два образования, работаю уборщицей. Наоборот, я стала чувствовать себя лучше после выхода на работу: теперь я ежедневно общаюсь с большим количеством разных людей, получаю зарплату, а не беру деньги у мужа — это поднимает мне самооценку.

Многие представляют себе, что если ты уборщица, то ты обязательно весь день драишь туалеты, но в реальности это не так: на туалеты я трачу пять минут в день, а все остальное время занимаюсь чем-то другим. У меня есть специальное приложение для работы, где надо ставить галочки и прикреплять фотографии, следуя по чек-листу. Там еще можно получать баллы, есть какие-то рейтинги, а лучшим сотрудникам вручают награды. Мне очень это нравится.

Погорячился Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу Криминал 7 минут чтения

Я работаю по три часа в день и зарабатываю около 90 тысяч рублей. Если бы я вышла на полную ставку, то получала бы около 250 тысяч рублей, что почти в три раза больше, чем была моя зарплата в Москве. Но я не хочу выходить на полную ставку, потому что все еще надеюсь, что мне удастся устроиться ассистентом в ветклинику и набираться опыта для ветеринарного экзамена, который я планирую сдавать весной.

Я живу в Шотландии уже почти год. В ближайшие месяцы я хочу, чтобы жизнь устаканилась, появилась рутина. Вообще какая-то рутина уже и сейчас есть: например, после работы я обязательно захожу выпить чашечку кофе, потом отдыхаю дома, а когда вечером муж приходит с работы, мы с ним ходим на прогулку. Но пока что для меня это все равно еще не до конца привычная жизнь. Я очень хочу найти подружек в Глазго и в перспективе все же работать с животными.