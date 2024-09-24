Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом» в истории 

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы на предстоящих выборах президента США победили демократы, так как это позволит ему и дальше получать финансовую поддержку. Об этом кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил на митинге в Пенсильвании.

«Я полагаю, что Зеленский — величайший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 миллиардами долларов», — сказал Трамп.

При этом газета The Washington Post напоминает, что на самом деле эту сумму в начале этого года Киеву выделил двухпалатный Конгресс после «долгой и упорной борьбы».

Выступая на митинге в Пенсильвании Трамп также заявил, что в случае его победы на выборах он первым делом позвонит Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с предложением «заключить сделку», чтобы положить конец войне.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своем намерении завершить российско-украинский конфликт в случае его победы на выборах. В частности, он собирался заставить Украину отказаться от части ее территорий.

При этом большинство граждан Украины не готовы принять сделку «земля в обмен на мир». Об этом свидетельствуют результаты проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии. Только треть респондентов согласились отдать часть территории в обмен на заключение мирного соглашения, а более половины опрошенных не согласны с таким решением.

Накануне стало известно, что Зеленский на этой неделе представит президенту США Джо Байдену свой «план победы», который состоит из четырех пунктов. В частности, в документе речь идет о гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада, о продолжении операции ВСУ в Курской области, а также об одобрении запроса о современном оружии и международной финансовой помощи стране.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.