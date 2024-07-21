Джо Байден снялся с выборов

Президент США Джо Байден отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах и уступил свою номинацию от Демократической партии действующему вице-президенту — 59-летней Камале Харрис. Решению Байдена предшествовали недели внутрипартийных разборок и призывов сняться с выборов после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом. Теперь противостоять Трампу, скорее всего, будет дочь мигрантов из Индии и Ямайки. «Холод» рассказывает, что о ней известно.

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У Камалы Харрис самый высокий рейтинг среди претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Именно ее букмекеры и считали главным претендентом на замену действующему президенту. В 2021 году она успела поработать президентом США ровно один час и 25 минут, когда Байден находился под наркозом во время плановой колоноскопии. Фактически она стала первой женщиной в США, получившей президентскую власть, хоть и на 85 минут.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Республиканцы насмешливо называют Харрис «пограничной царицей» (Border Czar) из-за того, что Байден делегировал ей решение проблем с миграцией. На самом деле Харрис никогда не отвечала за ситуацию непосредственно на границе США, это задача министра внутренней безопасности и социальных служб. На посту вице-президента Харрис больше волновали проблемы темнокожих, ЛГБТ-сообщества и доступности абортов.

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим», — сказала Харрис после поддержки со стороны Байдена.

Она разделяет позицию Байдена по Украине: США должны поддерживать Киев и продолжать давить на Россию. Однако Харрис немного опережает Байдена в высказываниях по поводу войны ХАМАСа и Израиля. Так, она первой из администрации президента предупредила Израиль о последствиях вторжения в палестинский Рафах. Изначально она выступала за право еврейского государства на самооборону, хотя и критиковала его методы, из-за которых массово погибают мирные палестинцы.

Первая среди равных

Камала Харрис занимает пост вице-президента США с 2021 года. Президентская кампания Джо Байдена 2020 года выпала на общенациональные протесты против расизма и жестокости полиции после убийства Джорджа Флойда. Тогда избиратели захотели видеть темнокожего вице-президента в паре с президентом-демократом. Харрис идеально подошла на эту роль: она не просто первая женщина на посту вице-президента, она первая темнокожая женщина и первая американка с азиатскими корнями, занявшая столь высокую должность.

Харрис родилась в Калифорнии в семье иммигрантов: ее мать родом из Индии, а отец — из Ямайки. Родители Харрис развелись, когда ей было семь лет. Она осталась жить с мамой, которая была вовлечена в движение за гражданские права в 1970-х годах и даже брала маленькую дочь на марши протеста. Харрис росла на стыке двух культур: ходила и в индуистский храм, и в баптистскую церковь. Сама Харрис называет себя американкой, добавляя, что ее воспитывали как «гордую черную женщину».

До администрации Байдена Харрис успела поработать окружным прокурором Сан-ФранцискоНа этом посту она добивалась защиты прав ЛГБТ-сообщества и даже регистрировала однополые браки зимой 2004 года в Сан-Франциско — вопреки федеральному законодательству и законам штата, из-за чего позднее эти браки были аннулированы. Но запомнилась она благодаря своей четкой позиции по недопустимости смертной казни, которая вызвала общественное недовольство. В канун Пасхи 2004 года темнокожий член банды расстрелял полицейского-латиноамериканца из автомата Калашникова во время рейда в неспокойном районе Бэйвью. Общественность требовала смертной казни для 21-летнего убийцы, но Харрис отказалась добиваться максимально возможного наказания. В итоге бандит получил два пожизненных срока, а против Харрис хотели открыть дело о злоупотреблении полномочий. После предварительного расследования нарушений в ее действиях не нашли.

Спустя 10 лет Харрис снова попала в скандал, связанный со смертной казнью, но теперь из-за непоследовательности в собственных решениях. В 2014 году она занимала пост генерального прокурора Калифорнии и к ней попало дело Эрнеста Дуэйна Джонса. Его приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство еще в 1995 году. Окружной суд отменил смертный приговор, посчитав ожидание Джонса в камере смертников достаточно жестоким наказанием.

В постановлении суда смертная казнь прямо называлась неконституционной. Харрис обжаловала эту трактовку суда, посчитав ее противозаконной, и суд высшей инстанции встал на ее сторону. Прецедент Джонса мог привести к полной отмене смертной казни в Калифорнии, но Харрис помешала этому.

В 2016 году Харрис избралась сенатором от штата Калифорния, а еще через три года стала кандидатом в президенты. О своем выдвижении она объявила в День Мартина Лютера Кинга-младшего. Она дебатировала со своим будущим начальником Джо Байденом и даже накричала на него в ходе спора о расовой сегрегации в США. Позже она по собственному желанию вышла из предвыборной гонки.

Замена Байдену

Нового кандидата на замену Байдену демократы могут выбрать двумя способами — виртуальным голосованием в начале августа и на открытом съезде партии, который запланирован на 19-22 августа в Чикаго. Виртуальное голосование не самый типичный способ для демократов утверждать кандидатов в президенты — по сути, его решили провести для того, чтобы Байдена успели утвердить в штате Огайо, где дедлайн для представления кандидатов от партий наступал раньше, чем даты запланированного Национального съезда Демократической партии.

Теперь виртуальное голосование могут отменить, и в таком случае демократам впервые с 1968 года придется выбирать кандидата в президенты от партии в открытом режиме. Впрочем, не исключено, что Камалу Харрис негласно утвердят и без виртуального голосования — тогда открытое голосование на съезде все равно пройдет, но будет носить, скорее, формальный характер.

Судя по опросам общественного мнения в начале июля, среди вероятных кандидатов от демократов лидировала не Харрис, а Мишель Обама. Но она еще в марте говорила, что не планирует баллотироваться и поддерживает пару Байден-Харрис. Тот же опрос Ipsos свидетельствовал, что обойти Трампа в президентской гонке пока под силу только Мишель Обаме.

Еще один потенциальный кандидат, которого называли американские медиа, — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он не скрывал своих президентских амбиций, правда планировал баллотироваться лишь в 2028 году. Ньюсом — друг Камалы Харрис и верный сторонник Байдена. Именно он был главным доверенным лицом Байдена на его провальных дебатах против Трампа. Однако рейтинги Ньюсома тоже невелики — Калифорния под его руководством не может решить проблему большого числа бездомных, высоких налогов и растущих цен на недвижимость.

В предвыборную гонку также может вступить министр транспорта Пит Буттиджич — открытый гей и офицер Военно-морской разведки США, служивший в Афганистане. Он участвовал в избирательной гонке за право представлять Демократическую партию на президентских выборах в 2020 году. Должность министра транспорта традиционно привлекает мало внимания американского избирателя, но работа Буттиджича на этом посту стала исключением. Его критиковали за крупную аварию на железной дороге в штате Огайо, во время которой с рельсов сошли грузовые поезда, в том числе с опасными химикатами.

Среди вероятных кандидатов также назывался губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, наследник Hyatt Hotels, чье состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день это самый богатый губернатор в США. А внутри партии пока еще рассматривают кандидатуры губернаторов Гретхен Уитмер (Мичиган) и Джоша Шапиро (Пенсильвания) и сенатора от Аризоны Марка Келли.

Шансы изменятся

Джо Байден и Дональд Трамп — два кандидата в президенты с рекордными антирейтингами: Байдена недолюбливают примерно 57%, Трампа — 53,7%. Американская общественность устала от пожилых кандидатов, из-за чего политические эксперты уже называли грядущие выборы «худшими в истории».

Средний агрегированный результат двух кандидатов на основе всех имеющихся опросов. Источник: FiveThirtyEight

До дебатов с Трампом Байден несильно отставал от него: разрыв был в 1-3 процентных пункта, однако после дебатов и после покушения на Трампа разрыв заметно увеличился и теперь составляет примерно 6 процентных пунктов.

Камала Харрис меняет статус-кво в президентской гонке, ее выдвижение может повлиять на мнение в так называемых колеблющихся штатах, которые в последнее время склонялись в пользу Трампа. Один из недавних опросов показывал небольшое преимущество Харрис перед Трампом: 50% против 49% потенциальных голосов, при погрешности в 3,3%. Однако другой свидетельствовал о преимуществе Трампа в три процентных пункта.

Невзирая на неплохие перспективы Харрис, которая гораздо моложе Байдена, Дональд Трамп не боится новой соперницы. Еще после дебатов республиканец называл ее «жалкой». Аналогичной линии придерживаются и советники Трампа, которые говорили журналистам, что они не опасаются Харрис, так как все провалы Байдена связаны и с ней.