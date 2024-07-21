Поддержать
Актуально

Джо Байден снялся с выборов

Он уступает место дочери мигрантов из Индии и Ямайки Камале Харрис. Кто она такая?

21.07.2024

Президент США Джо Байден отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах и уступил свою номинацию от Демократической партии действующему вице-президенту — 59-летней Камале Харрис. Решению Байдена предшествовали недели внутрипартийных разборок и призывов сняться с выборов после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом. Теперь противостоять Трампу, скорее всего, будет дочь мигрантов из Индии и Ямайки. «Холод» рассказывает, что о ней известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

У Камалы Харрис самый высокий рейтинг среди претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Именно ее букмекеры и считали главным претендентом на замену действующему президенту. В 2021 году она успела поработать президентом США ровно один час и 25 минут, когда Байден находился под наркозом во время плановой колоноскопии. Фактически она стала первой женщиной в США, получившей президентскую власть, хоть и на 85 минут.

Республиканцы насмешливо называют Харрис «пограничной царицей» (Border Czar) из-за того, что Байден делегировал ей решение проблем с миграцией. На самом деле Харрис никогда не отвечала за ситуацию непосредственно на границе США, это задача министра внутренней безопасности и социальных служб. На посту вице-президента Харрис больше волновали проблемы темнокожих, ЛГБТ-сообщества и доступности абортов.

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим», — сказала Харрис после поддержки со стороны Байдена.

Она разделяет позицию Байдена по Украине: США должны поддерживать Киев и продолжать давить на Россию. Однако Харрис немного опережает Байдена в высказываниях по поводу войны ХАМАСа и Израиля. Так, она первой из администрации президента предупредила Израиль о последствиях вторжения в палестинский Рафах. Изначально она выступала за право еврейского государства на самооборону, хотя и критиковала его методы, из-за которых массово погибают мирные палестинцы.

Первая среди равных

Камала Харрис занимает пост вице-президента США с 2021 года. Президентская кампания Джо Байдена 2020 года выпала на общенациональные протесты против расизма и жестокости полиции после убийства Джорджа Флойда. Тогда избиратели захотели видеть темнокожего вице-президента в паре с президентом-демократом. Харрис идеально подошла на эту роль: она не просто первая женщина на посту вице-президента, она первая темнокожая женщина и первая американка с азиатскими корнями, занявшая столь высокую должность.

Харрис родилась в Калифорнии в семье иммигрантов: ее мать родом из Индии, а отец — из Ямайки. Родители Харрис развелись, когда ей было семь лет. Она осталась жить с мамой, которая была вовлечена в движение за гражданские права в 1970-х годах и даже брала маленькую дочь на марши протеста. Харрис росла на стыке двух культур: ходила и в индуистский храм, и в баптистскую церковь. Сама Харрис называет себя американкой, добавляя, что ее воспитывали как «гордую черную женщину».

До администрации Байдена Харрис успела поработать окружным прокурором Сан-ФранцискоНа этом посту она добивалась защиты прав ЛГБТ-сообщества и даже регистрировала однополые браки  зимой 2004 года в Сан-Франциско — вопреки федеральному законодательству и законам штата, из-за чего позднее эти браки были аннулированы. Но запомнилась она благодаря своей четкой позиции по недопустимости смертной казни, которая вызвала общественное недовольство. В канун Пасхи 2004 года темнокожий член банды расстрелял полицейского-латиноамериканца из автомата Калашникова во время рейда в неспокойном районе Бэйвью. Общественность требовала смертной казни для 21-летнего убийцы, но Харрис отказалась добиваться максимально возможного наказания. В итоге бандит получил два пожизненных срока, а против Харрис хотели открыть дело о злоупотреблении полномочий. После предварительного расследования нарушений в ее действиях не нашли.

Спустя 10 лет Харрис снова попала в скандал, связанный со смертной казнью, но теперь из-за непоследовательности в собственных решениях. В 2014 году она занимала пост генерального прокурора Калифорнии и к ней попало дело Эрнеста Дуэйна Джонса. Его приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство еще в 1995 году. Окружной суд отменил смертный приговор, посчитав ожидание Джонса в камере смертников достаточно жестоким наказанием. 

В постановлении суда смертная казнь прямо называлась неконституционной. Харрис обжаловала эту трактовку суда, посчитав ее противозаконной, и суд высшей инстанции встал на ее сторону. Прецедент Джонса мог привести к полной отмене смертной казни в Калифорнии, но Харрис помешала этому.

В 2016 году Харрис избралась сенатором от штата Калифорния, а еще через три года стала кандидатом в президенты. О своем выдвижении она объявила в День Мартина Лютера Кинга-младшего. Она дебатировала со своим будущим начальником Джо Байденом и даже накричала на него в ходе спора о расовой сегрегации в США. Позже она по собственному желанию вышла из предвыборной гонки.

Замена Байдену

Нового кандидата на замену Байдену демократы могут выбрать двумя способами — виртуальным голосованием в начале августа и на открытом съезде партии, который запланирован на 19-22 августа в Чикаго. Виртуальное голосование не самый типичный способ для демократов утверждать кандидатов в президенты — по сути, его решили провести для того, чтобы Байдена успели утвердить в штате Огайо, где дедлайн для представления кандидатов от партий наступал раньше, чем даты запланированного Национального съезда Демократической партии. 

Теперь виртуальное голосование могут отменить, и в таком случае демократам впервые с 1968 года придется выбирать кандидата в президенты от партии в открытом режиме. Впрочем, не исключено, что Камалу Харрис негласно утвердят и без виртуального голосования — тогда открытое голосование на съезде все равно пройдет, но будет носить, скорее, формальный характер. 

Судя по опросам общественного мнения в начале июля, среди вероятных кандидатов от демократов лидировала не Харрис, а Мишель Обама. Но она еще в марте говорила, что не планирует баллотироваться и поддерживает пару Байден-Харрис. Тот же опрос Ipsos свидетельствовал, что обойти Трампа в президентской гонке пока под силу только Мишель Обаме.

Еще один потенциальный кандидат, которого называли американские медиа, — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он не скрывал своих президентских амбиций, правда планировал баллотироваться лишь в 2028 году. Ньюсом — друг Камалы Харрис и верный сторонник Байдена. Именно он был главным доверенным лицом Байдена на его провальных дебатах против Трампа. Однако рейтинги Ньюсома тоже невелики — Калифорния под его руководством не может решить проблему большого числа  бездомных, высоких налогов и растущих цен на недвижимость.

В предвыборную гонку также может вступить министр транспорта Пит Буттиджич — открытый гей и офицер Военно-морской разведки США, служивший в Афганистане. Он участвовал в избирательной гонке за право представлять Демократическую партию на президентских выборах  в 2020 году. Должность министра транспорта традиционно привлекает мало внимания американского избирателя, но работа Буттиджича на этом посту стала исключением. Его критиковали за крупную аварию на железной дороге в штате Огайо, во время которой с рельсов сошли грузовые поезда, в том числе с опасными химикатами.

Среди вероятных кандидатов также назывался губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, наследник Hyatt Hotels, чье состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день это самый богатый губернатор в США. А внутри партии пока еще рассматривают кандидатуры губернаторов Гретхен Уитмер (Мичиган) и Джоша Шапиро (Пенсильвания) и сенатора от Аризоны Марка Келли.

Шансы изменятся

Джо Байден и Дональд Трамп — два кандидата в президенты с рекордными антирейтингами: Байдена недолюбливают примерно 57%, Трампа — 53,7%. Американская общественность устала от пожилых кандидатов, из-за чего политические эксперты уже называли грядущие выборы «худшими в истории». 

Джо Байден снялся с выборов
Средний агрегированный результат двух кандидатов на основе всех имеющихся опросов. Источник: FiveThirtyEight

До дебатов с Трампом Байден несильно отставал от него: разрыв был в 1-3 процентных пункта, однако после дебатов и после покушения на Трампа разрыв заметно увеличился и теперь составляет примерно 6 процентных пунктов.

Камала Харрис меняет статус-кво в президентской гонке, ее выдвижение может повлиять на мнение в так называемых колеблющихся штатах, которые в последнее время склонялись в пользу Трампа. Один из недавних опросов показывал небольшое преимущество Харрис перед Трампом: 50% против 49% потенциальных голосов, при погрешности в 3,3%. Однако другой свидетельствовал о преимуществе Трампа в три процентных пункта.

Невзирая на неплохие перспективы Харрис, которая гораздо моложе  Байдена, Дональд Трамп не боится новой соперницы. Еще после дебатов республиканец называл ее «жалкой». Аналогичной линии придерживаются и советники Трампа, которые говорили журналистам, что они не опасаются Харрис, так как все провалы Байдена связаны и с ней. 

Автор
Александра Ястребова
Фото на обложке
Kevin Mohatt / Reuters
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать