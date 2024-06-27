Закон о праве на жизнь ребенка до его рождения не должен коснуться абортов

Законопроект о праве на жизнь и охрану здоровья ребенка до его рождения должен урегулировать вопрос лечения ребенка в утробе, но не коснуться права женщины на аборт. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на анонимные источники.

Как утверждают неназванные источники издания, документ «урегулирует юридические вопросы, связанные с деятельностью врачей при взаимодействии с плодом». При этом, как заявили источники «Верстки», закон не приведет к запрету абортов.

О том, что в Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект о праве на жизнь ребенка до его рождения, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время выступления на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Все мы вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций, ценностей. И тогда мы сможем вести эту войну. Правильное слово война? Или борьбу? Схватку. Тут важно правильное слово. И тогда мы ее выиграем. Победа будет за нами», — заявил Толстой.

Кроме того, чиновник добавил, что депутаты планирую запретить усыновление детей из России людьми, которые проживают в странах, разрешающих трансгендерный переход.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли законопроект, запрещающий проводить аборты в частных клиниках. При этом в некоторых российских регионах, в том числе в Липецкой области, местные власти самостоятельно запретили проводить аборты в частных медучреждениях, а в аннексированном Крыму частные клиники отказались делать аборты якобы добровольно.

Также в некоторых регионах появились штрафы за «склонение» женщин к абортам. Первым таким регионом стала Мордовия. Позже штрафы ввели в частности в Вологодской, Псковской, Курской, Тверской и Калининградской областях.

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