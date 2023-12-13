В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Законодательное собрание Нижегородской области внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о запрете проведения абортов в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия законопроекта проводить процедуры по искусственному прерыванию беременности смогут только государственные медицинские учреждения. По мнению авторов документа, «увеличение рождаемости в стране возможно в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины».

В конце ноября депутаты Нижегородской области единогласно поддержали проект федерального закона о запрете абортов в частных клиниках, разработанный по инициативе местного губернатора Глеба Никитина.

Частные клиники уже отказались от проведения абортов в нескольких регионах России. Так, в аннексированном Крыму руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации.

30 ноября депутаты Нижегородской области также единогласно приняли в первом чтении внесенный губернатором Никитиным законопроект о введении в регионе ответственности за «склонение» к абортам. Документ также содержит положение, что аборт может быть сделан только после проведения УЗИ и демонстрации беременной женщине сердцебиения ее нерожденного ребенка.

Кроме того, в проекте закона сказано, что медицинские работники и врачи будут обязаны информировать женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм и о возможных осложнениях после аборта, а также создавать у женщин положительные установки на рождение ребенка.

В других регионах России уже начали штрафовать за склонение к абортам – первой такой закон приняла Мордовия еще в августе. К принятию федерального закона о штрафах за склонение женщин к абортам призвал 13 ноября патриарх РПЦ Кирилл.

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