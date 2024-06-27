Российский депутат избил бывшую жену

Инна Яковлева, гражданская жена вице-спикера заксобрания Красноярского края Андрея Новака, обвинила его в жестоком избиении. Конфликт между ними произошел после того, как Новак изменил ей. Против него завели уголовное дело, однако на время следствия отпустили на свободу. Новак пытался оправдаться, заявляя, что не знаком с Яковлевой и женат на другой. Сейчас ему нельзя приближаться ни к пострадавшей, ни к их общим детям. «Холод» рассказывает подробности скандала с главным коммунистом Красноярского края.

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Пострадавшая от рук депутата — Инна Яковлева, экс-глава Федерации шахмат Красноярского края. Она также называет себя бывшей женой политика. История получила огласку благодаря журналисту, которого она знала и к которому обратилась лично.

Она рассказала, что 14 июня Новак избил ее, угрожал убийством и обещал «сгноить детей» в детдоме. Мужчина разозлился из-за того, что Яковлева раскрыла его измену и потребовала с него выплату алиментов. В качестве доказательств своих слов она предоставила две фотографии. На одной запечатлена она сама, опухшая после избиения. На второй фотографии виден Новак, выходящий из автозака.

«Отец моих детей сегодня хотел меня убить. Он [вице-]спикер законодательного собрания. Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене», — говорила Инна сразу после случившегося.

Суд отпустил Новака под запрет определенных действий. На время следствия ему запрещено общаться с Яковлевой и ее детьми, а также приближаться к ее дому ближе, чем на 500 метров. Его подозревают по статьям «Истязание» и «Угроза убийством». По этим статьям депутат может получить до пяти лет колонии. Яковлева утверждает, что Новак избивал ее как минимум трижды: два раза в 2022-м и один в 2024-м. Последняя ссора пары переросла в настоящую драку.

«Бил по голове. Продолжалось все минут 10, но мне хватило с лихвой этого. Я успела отправить сообщение дочери, она вызвала полицию. Слава богу, что они приехали быстро. Говорить пока тяжело, похоже на то, что у меня сильное сотрясение», — описывала конфликт Яковлева.

В сети распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен непосредственно конфликт Яковлевой и Новака. Яковлева сняла на телефон момент, когда, по всей видимости, уличила депутата в измене. Она позвонила по видеосвязи своей дочери, которая успела сделать запись с экрана. На кадрах по пояс голый мужчина, похожий на Новака, стоит с ремнем. Также в кадре видна обнаженная женщина на диване. Позже камера переключается и на экране появляется заплаканная Яковлева. Видео записано без звука.

«Подделка и клевета»

Региональное отделение КПРФ заступилось за депутата, назвав ситуацию «стопроцентной провокацией». В партии уверяют, что всю жизнь Новак жил с супругой по имени Юлия, никаких других бывших жен у него нет. Правда, представители КПРФ отказались комментировать фотографию, где Новак запечатлен выходящим из автозака. Сам он называл это фото подделкой.

Изначально Новак уверял, что не знаком с пострадавшей. На допросе у следователей он поменял показания и все же признался, что повздорил с сожительницей, от которой у него двое детей. Однако он не признал, что угрожал ей убийством.

После избиения Яковлева поделилась общими фотографиями с депутатом в качестве доказательства, что их связывали романтические отношения. На одной фотографии они вместе лежат на кровати, на другой — женщина целует Новака в щеку. Также Яковлева поделилась кадром с Новаком и их общей дочерью. Она планирует делать детям тест на отцовство, чтобы доказать свою правоту.

Пострадавшая утверждает, что она встречается с Новаком с 2007 года, пара воспитывала дочь и сына, которым сейчас 6 и 11 лет соответственно. Общие дети не были записаны на Новака, сама семья жила в квартире Инны. Официальная жена Новака Юлия не живет с ним уже много лет, хотя брак они не расторгали. По версии Яковлевой, Новак не расходился с женой официально, чтобы развод не мешал его политической карьере. Сама Юлия 14 июня утверждала, что не знает Яковлеву и считает, что ее супруга оклеветали.

Организатор коммунистического переворота

Новак является лидером КПРФ в Красноярском крае. С 2015 года он регулярно избирается в местный парламент, а в действующем созыве занимает пост вице-спикера. В 2023 году Новак баллотировался в губернаторы Красноярского края, но занял только предпоследнее место, набрав чуть меньше 6% голосов. На своем нынешнем посту Новак активно помогает военным в Украине, за что был удостоен благодарственным письмом от участников «СВО».

В 2020 году журналисты подозревали Новака в фальсификации документов. В официальной биографической справке депутата значится, что в 22 года он работал заместителем генерального директора в «Сельскостроительном комбинате». В самом комбинате эту информацию отрицают. Также коммуниста обвиняли в подделывании диплома, за что ему может грозить уголовная ответственность.

Новака называют протеже бывшего руководителя отделения КПРФ по Красноярскому краю Петра Медведева. В декабре 2019 года Медведев был отстранен своими же однопартийцами от должности, решение было принято единогласно. Бывший депутат якобы внес поправки в закон «О рекламе» от имени фракции без одобрения однопартийцев. Именно его пост в партии в итоге и занял Новак. Тогда местные СМИ называли его одним из «организаторов переворота в партийном руководстве».