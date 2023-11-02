Тверская область вслед за Мордовией ввела штрафы за «склонение» к абортам

В Тверской области депутаты местного Заксобрания приняли закон, который запрещает «склонение» женщин к абортам на территории региона.

Согласно документу, «склонение» женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа или обмана» будет наказываться административными штрафами. Для граждан они составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.

«Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности», — говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания Тверской области.

Первым регионом, где появилось наказание за «склонение» к абортам, стала Мордовия. Там в начале августа ввели штрафы от пяти до 200 тысяч рублей. Такой же запрет могут принять и в Тамбовской области. Местный губернатор Максим Егоров внес в областную Думу соответствующий законопроект.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.