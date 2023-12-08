В Курской области ввели штрафы за «склонение» к абортам и «пропаганду чайлдфри»

Курская областная дума приняла законопроект о «запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности». Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

Принятый документ запрещает «пропаганду абортов и образа жизни чайлдфри», сообщила министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Она привела в пример «агрессивную информацию в соцсетях». Теперь за это предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч — для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для юрлиц.

По словам Письменной, большинство частных клиник в Курской области уже «добровольно отказалось» от проведения абортов. Она добавила, что «сомневающихся беременных женщин поддерживают квалифицированные психологи и проводят разъяснения социальные работники».

Ввести штрафы за «склонение» к абортам в Курской области 6 декабря предложил местный губернатор Роман Старовойт. В пояснительной записке к документу говорилось, что он направлен на «защиту института семьи и решение проблемы демографии».

Ранее штрафы за «склонение» к прерыванию беременности ввели в Мордовии, Калининградской и Тверской областях. В ноябре к принятию аналогичного закона на федеральном уровне призвал патриарх Кирилл.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.