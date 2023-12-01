В Липецкой области запретили аборты в частных клиниках. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Белоглазова.

«Сегодня в региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах. Они при содействии учреждений социальной политики региона консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором. Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

«Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют», — добавила Белоглазова.

Накануне депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Теперь документ отправят на рассмотрение Госдумы. О необходимости принятия такого запрета на федеральном уровне ранее заявлял губернатор региона Глеб Никитин.

От проведения абортов полностью или частично отказались частные клиники уже в нескольких регионах России. Так, в частности, в аннексированном Крыму 9 ноября все частные «добровольно» приняли предложение властей отказаться от проведения абортов, чтобы «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации» в регионе. А 10 ноября стало известно, что от проведения медикаментозных абортов отказались четыре из пяти клиник с соответствующей лицензией в Курской области.

Одновременно с запретами на проведение абортов в частных клиниках, в российских регионах вводят ответственность за «склонение» к абортам. Первой такая норма появилась в начале августа в Мордовии. Теперь за «склонение» женщины к проведению аборта там полагается штраф от пяти до десяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. Позже аналогичные региональные законы приняли в Калининградской и Тверской областях.

В ноябре принятию федерального закона, вводящего ответственность за «склонение» женщин к абортам, призывал патриарх РПЦ Кирилл. Он тогда заявил, что что население России можно «увеличить просто как по движению волшебной палочки», если научиться «отговаривать женщин от свершения аборта».

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