В аннексированном Крыму все частные клиники «добровольно» отказались от проведения абортов

Все частные клиники аннексированного Крыма отказались от проведения абортов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях», — говорится в сообщении. Глава министерства Константин Скорупский уточнил, что ранее власти предлагали руководителям коммерческих клиник отказаться от проведения абортов, чтобы «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации» в регионе.

«Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — заявил Скорупский.

В сообщении крымского минздрава уточняется, что процедуры по прерыванию беременности продолжат проводить в государственных клиниках, но только после психологического доабортного консультирования, которое необходимо, чтобы «женщина могла принять взвешенное и обдуманное решение». Кроме того, желающих сделать аборт женщин будут информировать о существующих мерах социальной поддержки.

По данным ведомства, за девять месяцев 2023 в Крыму доабортное консультирование прошли чуть более тысячи женщин, из них 219 отказались от аборта.

Представители российских властей не первый год говорят о необходимости введения различных ограничений на проведение абортов и медикаментозного прерывания беременности.

Последний раз в ноябре 2023 года на эту тему высказался президент России Владимир Путин, заявив, что проблему абортов в стране можно решить двумя способами — путем запрета продажи препаратов для прерывания беременности или усилением поддержки семей.

Ранее в этом году Минздрав ужесточил контроль за оборотом препаратов для медикаментозного прерывания беременности, а власти Мордовии и Тверской области ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Аналогичный законопроект уже внесен в парламент Тамбовской области.

Также сообщалось, что от проведения абортов после соответствующей просьбы от местных властей отказались треть частных клиник в Татарстане и некоторые коммерческие клиники в Челябинской области.

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