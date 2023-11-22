В Калининградской области ввели штрафы за «склонение» к абортам

В Калининграде и области ввели штрафы за «склонение» к абортам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Законодательное собрание региона.

Штрафы за «склонение» к искусственному прерыванию беременности в области составят от трех до 50 тысяч рублей.

«Региональный закон принят в среду депутатами заксобрания. Инициатива по его разработке и принятию исходила от уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирины Ткаченко. По ее мнению, закон позволит женщинам рассчитывать на определенную защиту в сложных жизненных ситуациях, возникающих на различных стадиях беременности», — прокомментировали документ в пресс-службе регионального парламента. О какой именно защите идет речь — в сообщении не уточняется.

Как пишет «Интерфакс», «склонением» к абортам в Калининградской области будут считаться действия, связанные с «уговорами и обманом». В то же время там отмечается, что «склонением к аборту не считается информирование женщины врачом о состоянии ее здоровья и наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности».

Ранее в Мордовии и Тверской области ввели наказание за «склонение» к абортам. Сумма штрафов там варьируется от трех до 200 тысяч рублей. Подобный закон также могут принять в Тамбовской области. Местный губернатор Максим Егоров уже внес соответствующий документ в областную Думу.

Кроме того, от абортов отказались некоторые частные клиники Курской и Челябинской областей, а также республики Татарстан и аннексированного Крыма.

На прошлой неделе на тему абортов высказался глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он считает, что население России можно «увеличить просто как по движению волшебной палочки», если научиться «отговаривать женщин от совершения аборта».

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