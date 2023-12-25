В Псковской области ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам 

В Псковской области запретили «склонять» женщин к абортам и ввели штрафы. Запись заседания опубликована на странице местного областного собрания депутатов во «ВКонтакте».

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорится в принятом документе.

Против нового закона выступил лишь один парламентарий — депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он, как пишет 7x7, сказал, что ограничение абортов приведет к негативным демографическим последствиям. Вместо новых ограничений Гайдук призвал увеличивать размер материнского капитала.

Штрафы за «склонение» женщин к абортам составят для граждан от трех до пяти тысяч рублей, для руководителей — от 10 до 20 тысяч, а для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее аналогичные штрафы ввели власти Тверской, Новгородской, Курской и Калининградской областей и Мордовии.

Кроме того, в нескольких российских регионах запретили проводить операции по искусственному прерыванию беременности в частных клиниках. Нижегородские депутаты решили распространить эту практику на всю страну и направили соответствующий законопроект в Госдуму. В пояснительной записке говорится, что частные клиники нужно исключить из числа медицинских организаций, имеющих право проводить аборты, так как там не соблюдается «неделя тишины» и не проводятся консультации женщин с психологом, юристом и соцработниками.

Всего, как сообщалось, меры по ограничению абортов разработали власти 14 регионов. Однако после заявления Владимира Путина о необходимости соблюдения прав женщин челябинские и нижегородские чиновники решили пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

В то же время, согласно данным независимого исследовательского проекта Russian Field, две трети россиян выступили против запрета абортов. Поддерживали ограничения в этой области в основном люди доходом менее 40 тысяч рублей в месяц, граждане от 60 лет, а также люди со средним специальным образованием и родители троих и более детей.

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