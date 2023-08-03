Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали инициативу Общественной палаты региона и запретили «пропаганду» искусственного прерывания беременности на территории республики. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Пропагандой» искусственного прерывания беременности, по мнению депутатов, считается:

распространение сведений о социальной равноценности или преимуществах искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка

информация, которая формирует желание сделать аборт или представляет искусственное прерывание беременности, как социальную норму

распространение информации, которая формирует негативное отношение к беременности, родам, страху перед вынашиванием, рождением или воспитанием ребенка

информация, которая содержит уничижительные высказывания о состоянии беременности, беременных женщинах или ребенке до рождения

информация о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщины. Так, депутаты запретили использовать для описания абортов слова «безопасный», «бархатный», «мягкий» и другие аналогичные выражения

информация, «оправдывающая необходимость проведения искусственного прерывания беременности в ситуациях, когда отсутствует непосредственная угроза жизни и здоровью беременной женщины (включая обоснование необходимости и целесообразности проведения искусственного прерывания беременности наличием у ребенка врожденных аномалий и пороков развития)»

отрицание того, что эмбрион является живым человеком, ребенком, а также утверждения о неполноценности ребенка как человека до его рождения

призывы к совершению искусственного прерывания беременности и заведомо ложные сведения о развитии ребенка до рождения

мнения о перспективах жизни будущего ребенка связанные с социальными, экономическими и иными условиями, в которых находится беременная женщина

демонстрация процесса искусственного прерывания беременности с ироничными или уничижительными комментариями в отношении беременности и плода

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований, а также навязывания или предоставления беременной женщине информации, отнесенной настоящим законом к пропаганде искусственного прерывания беременности», — говорится в документе. Склонять к аборту депутаты запретили также и близких беременных женщин, от которых они зависят финансово.

При этом в документе также прописано, что склонением к аборту не будет считаться информация о медицинских показаниях к прерыванию беременности, которые содержатся в федеральном перечне и соответствуют законодательству об охране здоровья граждан.

Этот закон вступит в силу через десять дней. За «пропаганду и склонение» к абортам в документе предусмотрены административные штрафы — от пяти до десяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.

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