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«Утверждения о неполноценности ребенка как человека до его рождения». Власти Мордовии первыми в России запретили «пропаганду» абортов

11:56 • 03.08.2023

Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали инициативу Общественной палаты региона и запретили «пропаганду» искусственного прерывания беременности на территории республики. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. 

«Пропагандой» искусственного прерывания беременности, по мнению депутатов, считается: 

  • распространение сведений о социальной равноценности или преимуществах искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка
  • информация, которая формирует желание сделать аборт или представляет искусственное прерывание беременности, как социальную норму
  • распространение информации, которая формирует негативное отношение к беременности, родам, страху перед вынашиванием, рождением или воспитанием ребенка 
  • информация, которая содержит уничижительные высказывания о состоянии беременности, беременных женщинах или ребенке до рождения
  • информация о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщины. Так, депутаты запретили использовать для описания абортов слова «безопасный», «бархатный», «мягкий» и другие аналогичные выражения
  • информация, «оправдывающая необходимость проведения искусственного прерывания беременности в ситуациях, когда отсутствует непосредственная угроза жизни и здоровью беременной женщины (включая обоснование необходимости и целесообразности проведения искусственного прерывания беременности наличием у ребенка врожденных аномалий и пороков развития)»
  • отрицание того, что эмбрион является живым человеком, ребенком, а также утверждения о неполноценности ребенка как человека до его рождения  
  • призывы к совершению искусственного прерывания беременности и заведомо ложные сведения о развитии ребенка до рождения  
  • мнения о перспективах жизни будущего ребенка связанные с социальными, экономическими и иными условиями, в которых находится беременная женщина
  • демонстрация процесса искусственного прерывания беременности с ироничными или уничижительными комментариями в отношении беременности и плода

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований, а также навязывания или предоставления беременной женщине информации, отнесенной настоящим законом к пропаганде искусственного прерывания беременности», — говорится в документе. Склонять к аборту депутаты запретили также и близких беременных женщин, от которых они зависят финансово. 

При этом в документе также прописано, что склонением к аборту не будет считаться информация о медицинских показаниях к прерыванию беременности, которые содержатся в федеральном перечне и соответствуют законодательству об охране здоровья граждан. 

Этот закон вступит в силу через десять дней. За «пропаганду и склонение» к абортам в документе предусмотрены административные штрафы — от пяти до десяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. 

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