В Вологодской области запретили «склонение» к абортам

Депутаты Заксобрания Вологодской области одобрили законопроект о запрете «склонения» к абортам. Документ опубликован на сайте областного парламента.

Под «склонением» к прерыванию беременности законодатели понимают «совершение действий с целью понуждения беременной женщины» к аборту «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, а также иным способом». При этом «склонением» не считается рекомендация врача. Размер штрафов определят позднее.

В пояснительной записке говорится, что с 2012 года в Вологодской области падает рождаемость. Депутаты считают, что ее можно увеличить «за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности». Также в документе сказано, что соответствующий запрет повлияет на «уменьшение количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранение репродуктивной функции женщины».

Ранее административную ответственность за «склонение» к абортам ввели в Мордовии, Тверской, Псковской, Калининградской, Курской и Новгородской областях. Штрафы варьируются от трех до 50 тысяч рублей. В ноябре к принятию аналогичного закона на федеральном уровне призвал патриарх РПЦ Кирилл.

На этом фоне в нескольких регионах запретили проводить аборты в частных клиниках. Нижегородские депутаты решили распространить эту практику на всю страну и направили соответствующий законопроект в Госдуму.

В то же время, по данным независимого исследовательского проекта Russian Field, две трети россиян выступили против запрета абортов. В большинстве это были молодые люди до 29 лет, с неполным высшим образованием и зарплатой более 120 тысяч рублей. Среди тех, кто поддержал запрет на прерывание беременности, — люди старше 60 лет, с доходом менее 40 тысяч рублей, люди со средним специальным образованием и многодетные родители.

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