Патриарх Кирилл объяснил «вымирание» Калининградской области соседством с Западом

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл во время визита в Калининградскую область заявил, что население региона вымирает из-за соседства с Западом.

«Для Калининградской области потеря населения — это геополитическая проблема, потому что наша область — это эксклав, окруженный, в том числе, недоброжелательно относящимися к России государствами», — сказал он.

При этом он приветствовал меры по борьбе с абортами принятые в регионе. По его словам, в результате от проведения процедур по прерыванию беременности отказались 13 из 20 частных клиник, работающих в Калининградской области.

Эффективными эти меры, по мнению Кирилла, сделала публичность. Так, на информационных стендах храмов в регионе вывесили названия клиник, в которых продолжают делать аборты. В этих же объявлениях было написано, что «аборт — это убийство».

«Правильная мера! Нам нечего стесняться! Если мы боремся с учреждениями, которые совершают подобные злостные деяния, то нечего в прятки играть», — заявил Кирилл.

В конце мая заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил признавать нежелательными организации, которые «пропагандируют аборты». По его мнению, большинство таких организации финансируются из-за рубежа.

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В конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. При этом в Липецкой области аборты в частных клиниках уже запретили, а в аннексированном Крыму от их проведения учреждения якобы отказались добровольно.

В некоторых российских регионах ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Так поступили власти Вологодской, Псковской, Курской, Тверской и Калининградской областей. Первым регионом, где появилась такая норма, стала Мордовия.

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