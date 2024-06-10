Однополые браки в США укрепили институт семьи

20 лет назад американский штат Массачусетс впервые в истории США легализовал однополые браки. Еще через 10 лет гомосексуальные пары получили возможность жениться по всей стране. Вопреки аргументам противников этого решения в результате выиграли и представители ЛГБТ-сообщества, и гетеросексуальные люди, и институт семьи в целом. Один из крупнейших в мире аналитических центров RAND представил подробный обзор последствий легализации гей-браков. Главное из него — в материале «Холода».

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В мае 2004 года в штате Массачусетс впервые в стране разрешили вступать в браки однополым парам. После этого в американском обществе начались споры: сторонники легализации однополых браков считали, что это поможет представителям ЛГБТ улучшить свои финансовые условия и упростит жизнь детей гомосексуалов. Противники заявляли, что это противоречит традиционным ценностям, приведет к уменьшению количества гетеросексуальных браков и стабильных разнополых семей с детьми.

К 2011 году гей-браки узаконили в семи штатах из 50: к Массачусетсу присоединились Коннектикут, Айова, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Вашингтон и Нью-Йорк. В 2015 году Верховный суд США потребовал от всех штатов заключать и признавать браки однополых пар. Причиной стало дело «Обергефелл против Ходжеса»: супружеская пара геев в 2013 году подала в суд на власти Огайо, так как там не признавали их брак, заключенный в другом штате. Решение Верховного суда поддержали не все: генпрокурор Техаса называл его «незаконным», против высказались власти Луизианы и Миссисипи. Закон, на федеральном уровне гарантирующий право однополых пар вступать в браки, президент США Джо Байден подписал только в декабре 2022 года.

Что за дело «Обергефелл против Ходжеса»? В 2013 году житель штата Огайо Джим Обергефелл и его партнер Джон Артур поженились в штате Мэриленд после 20 лет совместной жизни. После этого они начали судиться с властями Огайо, требуя признать их брак законным внутри штата. Через несколько месяцев Артур умер от бокового амиотрофического склероза. Власти Огайо отказались признать Обергефелла вдовцом, несмотря на документы, подтверждающие брак. Тогда Джим подал иск в Верховный суд США. 26 июня 2015 года суд постановил, что право на брак имеют все граждане страны, и снял запрет на однополые союзы во всех 14 штатах, где он еще действовал.

Здоровье однополых пар улучшилось

По данным, представленным в обзоре, за 20 лет в США упал уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем. С момента легализации однополых браков количество новых случаев ВИЧ снизилось на 55%, сифилиса — на 33%, СПИДа — на 9%. Это связано с тем, что люди, заключившие официальный брак, реже вступают в случайные сексуальные связи. Кроме того, доступность браков позволяет парам получать семейную медицинскую страховку и качественнее обследоваться, и у ЛГБТ-людей появляется мотивация заботиться о том, чтобы не заразиться ЗППП.

Более половины случаев сифилиса, ВИЧ и СПИДа в США обнаруживают у мужчин, практикующих секс с мужчинами — то есть у социальной группы, на которую напрямую влияет легализация однополых браков. В исследовании говорится, что после уменьшения количества заражений система здравоохранения страны стала экономить от одного до шести миллиардов долларов в год.

По данным доклада, у представителей ЛГБТ выше риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний из-за стресса, связанного с дискриминацией. Одновременно социологи отмечают, что благополучный брак улучшает физическое здоровье и снижает смертность. После легализации однополых союзов представители ЛГБТ сообщали, что их здоровье и общение с врачами стали лучше.

Улучшилось и эмоциональное состояние ЛГБТ-людей и их близких. В 25 исследованиях говорится, что у партнеров одного пола, состоящих в браке, регистрируют меньше симптомов депрессии и стресса, а их настроение стало более позитивным. Во время действия запрета на однополые браки представители ЛГБТ испытывали более высокую тревожность и были менее удовлетворены жизнью, чем после легализации. В штатах, власти которых разрешили однополые браки, снизилось количество попыток самоубийств среди ЛГБТ-подростков. В Массачусетсе гомосексуальные мужчины стали реже обращаться за психиатрической помощью.

Роберт Комптон обнимает своего партнера Дэвида Уилсона после того, как они подали заявления на получение разрешения на брак в мэрии Бостона, 17 мая 2004 года. Они стали первой гей-парой, получившей такое разрешение. Фото: Jim Bourg / Reuters

Разводов не стало больше

Согласно отчету RAND, негативных последствий для института семьи замечено не было. За 20 лет в США количество браков, заключенных за год, выросло примерно на 10%. Если в 2002 году в Соединенных Штатах женились 57,9 миллиона пар, то в 2022 — 61,4 миллиона. При чем прирост наблюдается не только в группе ЛГБТ-людей: по данным Бюро переписи населения США, в 2021 году количество однополых пар составляло более 711,1 тысячи человек, или 1,2% от всех семей.

Противники легализации однополых браков считали, что это решение приведет к росту числа разводов у гетеросексуальных пар и общему снижению ценности брака. Однако анализ данных показал, что количество разводов в США за 20 лет не изменилось. «Есть данные, свидетельствующие о том, что распространение права на легальный союз на большее количество пар привело к увеличению интереса к браку. И это не ограничивается однополыми парами — это касается и более широких слоев населения», — отмечает экономист RAND Мелани Забер.

Уровень рождаемости в США снизился: в 2023 году в стране появилось около 3,6 миллиона детей — для сравнения, в 2002 году родилось чуть более четырех миллионов детей. В отчете Национального центра статистики здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний США отмечается, что это самый низкий уровень за 100 лет. Однако американские врачи связывают это не с легализацией однополых браков, а с экономическим спадом и общим снижением рождаемости в развитых странах.

Теперь большая часть страны поддерживает гей-браки

Сравнивая штаты в переходный период, социологи пришли к выводу, что после легализации гей-браков у ЛГБТ-людей выросли доходы и уровень жизни. У детей, которые воспитываются в однополых парах, снизился уровень тревожности и выросла успеваемость в школах (по данным Бюро переписи населения США, в стране около 300 тысяч таких детей). С 2010 года статистики не видят различий в успеваемости между детьми разнополых и гомосексуальных пар. При этом в штатах, где до 2015 года однополые союзы были запрещены, дети не состоящих в официальном браке родителей учились хуже.

Согласно отчету RAND, ни одно из опасений противников однополых браков не оправдалось. «Если за последние 20 лет решение легализовать браки для однополых пар и привело к негативным последствиям, еще никто не смог их найти», — говорит профессор социальной психологии Бенджамин Карни.

Опросы показывают, что за эти 20 лет уровень одобрения однополых браков в стране вырос почти на 40%. Если в 2004 году такие союзы поддерживал 31% американцев, то в 2024 году — более 70% жителей страны.