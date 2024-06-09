Педофил выкрал школьницу и внушил ей, что ее похитили инопланетяне

В 1974 году школьница уехала «кататься на лошадях» с 40-летним другом семьи. Он увез ее в другую страну и убедил, что она должна родить от него детей. Следующие несколько лет девочка была уверена, что выполняет тайное задание пришельцев. Родители не могли ей помочь, так как сами состояли в отношениях с похитителем.

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Вечером 17 октября 1974 года 12-летняя Джен Броберг очнулась и почувствовала, что не может пошевелиться. Всего за несколько часов до этого они вместе с другом ее семьи, 40-летним Робертом Берхтольдом поехали кататься на лошадях после школы. По дороге Джен уснула, а когда пришла в себя, то обнаружила, что лежит на кровати в жилом отсеке дома на колесах, а ее запястья и щиколотки связаны.

Вскоре Джен опять отключилась, а когда снова пришла в себя, ее руки и ноги были уже свободны. Из небольшого динамика доносились монотонные голоса. Вскоре Джен поняла, что они обращаются к ней.

Говорящие представились пришельцами по имени Зета и Зетра и рассказали Джен, что ей предстоит спасти их планету и свою семью. Для этого ей нужно родить ребенка до своего 16-летия. У дверей трейлера лежал без сознания Роберт Берхтольд — он был весь в крови. Джен бросилась ему на помощь.

«Я была рада его видеть. В миссию я поверила всем сердцем и рассказала ему об этом. Я была убеждена, что он и есть мой партнер», — позже вспоминала Джен.

Они не стали возвращаться домой к родителям Джен, но отправились в Мексику, где были разрешены браки с несовершеннолетними, чтобы пожениться и выполнить миссию.

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Примерная семья

Джен была старшей дочерью Мэри Энн и Боба Бробергов. Семья жила в небольшом городке Покателло в штате Айдахо. Мэри была певчей в церковном хоре, а Боб — флористом и управлял небольшим цветочным магазином.

С семьей Берхтольдов Броберги познакомились в июне 1972 года. У Роберта и его жены Гейл было пятеро детей. Роберт был очень харизматичным человеком, состоял в мормонской церкви, куда ходили и Броберги. В Покателло его уважали и любили. Как и Боб, Роберт тоже был предпринимателем и занимался продажей мебели — у них было много общих тем.

Вскоре семьи сдружились. Они стали ходить друг к другу в гости практически каждый день. В одном из разговоров Роберт Берхтольд рассказал Бобу и Мэри Энн, что ранее проходил лечение у психотерапевта из-за того, что в детстве пережил изнасилование со стороны своей тети. Берхтольд попросил Боба позволить ему проводить больше времени с дочерьми Бробергов. Он сказал, что это будет для него своего рода терапией.

Роберт сближался с дочерьми Боба и Мэри Энн: отвозил их в школу и часто звал на совместные прогулки. Больше всего внимания он уделял Джен. Он придумал ей прозвище Долли и проводил с ней больше времени, чем ее родной отец. Он начал оставаться у Бробергов на ночевки и спал с Джен в одной кровати, а иногда забирал ее к себе домой. Родители Джен не придавали этому большого значения.

«Я и подумать не мог, что он испытывал к ней сексуальное влечение. Сложно поверить, что мы были такими наивными, мы не знали, что такое бывает», — позже вспоминал Боб Броберг.

Ближайший друг

К началу 1974 года Берхтольд ночевал вместе с Джен уже четыре раза в неделю. В это же время он начал давать ей снотворное под видом таблеток от аллергии. Позже Джен вспоминала, что однажды проснулась дома у Роберта и увидела, что ее нижнее белье спущено до лодыжек. Она испугалась, но Берхтольд сказал, что она ворочалась во сне и трусики сползли сами.

В то же время Берхтольд в тайне от Боба ухаживал за матерью Джен — Мэри Энн. Он был во много харизматичнее Боба, часто говорил ей комплименты и признавался в чувствах. Однажды они вместе поехали на церковную службу в штат Юта, а после отправились в горы. Мэри Энн вспоминала, что в ту поездку Берхтольд впервые поцеловал ее и они почти занялись сексом.

10-летняя Джен Броберг, Роберт Берхтольд и Мэри Энн Броберг на Рождество 1973 года. Фото: Netflix

Свои тайные отношения с Робертом были и у Боба Броберга. В одну из их встреч Берхтольд рассказал другу, что очень переживает, что испытывает сильное возбуждение, а жена не удовлетворяет его сексуальных потребностей.

«Он спросил, могу ли я помочь ему разрядиться», — позже рассказывал Броберг. Боб согласился и помог «разрядится» другу.

Поиски Джен

17 октября 1974 года Берхтольд предупредил родителей Джен, что заберет их дочь из школы. Ни Боб, ни Мэри Энн и не думали переживать по этому поводу. Тревогу они забили, только когда дочь не вернулась домой спустя несколько дней. Они обратились к властям, и за поиски взялись агенты ФБР.

Вскоре детективы нашли автомобиль марки Форд, на котором Берхтольд забрал Джен из школы. Машина была брошена на пустыре, одно из стекол было разбито. На нем остались капли засохшей крови. Джен и Роберта Берхтольда нигде не было. Позже выяснилось, что они пересели в дом на колесах — второй автомобиль семьи Берхтольда, который он заранее подогнал к пустырю.

Поиски Дженн велись по всей стране. По ходу расследования детективы постепенно составлял «портрет» Бертхольда. Агенты ФБР выяснили, что у того были педофильские наклонности. Его брат рассказал, что Роберта с детства привлекали маленькие девочки, а когда их родителей не было дома, он домогался до своей младшей сестры.

20 ноября 1974 года Роберт Берхтольд через своего брата вышел на связь с Мэри Энн и попросил у нее письменное разрешение на брак с Джейн. Он хотел вернуться в США и легализовать их союз, а для этого требовалось разрешение родителей Джен. Семья Бробергов была шокирована и отказалась давать согласие.

Агенты ФБР поставили прослушку на телефон брата Берхольда и, установив откуда шли звонки, обратились в мексиканскую полицию. Местные следователи смогла найти и задержать Роберта вместе с Джен. Берхтольда арестовали, а Джен отправили обратно в Айдахо. Перед ее отъездом Бертхольд дал взятку охраннику, чтобы увидеться с ней. Во время встречи он сказал, что она должна помнить о своей миссии, держаться подальше от других мужчин и ни при каких обстоятельствах не рассказывать об их сексуальной связи.

Мать и дочь

Вернувшись домой, Джен закрылась в себе и полностью отдалилась от семьи. Она всеми силами пыталась оправдать Берхтольда и говорила, что они просто вместе отдыхали. Мэри Энн отправила в Мексику заявление об аннулировании их брака.

Тем временем Берхтольд находился под стражей и ждал суда. Его обвиняли в умышленном похищении ребенка и его ожидал тюремный срок. Однако в канун рождества к дому Бробергов пришла жена Бретхольда — Гейл. Она сказала Бобу, что знает о его гомосексуальной связи с ее мужем и расскажет всем, если Броберги не отзовут заявление. Боб согласился и убедил жену отозвать заявление.

Мэри Энн Броберг, Джен, Карен, Сьюзан и Боб Броберг. Фото: Top Knot Films

Дело не закрыли, но Роберта Берхтольда выпустили под подписку о невыезде. Он переехал в Огден, штат Юта и устроился на работу в автосалон своего брата.

Весной 1975 года он позвонил Мэри Энн и стал уговаривал ее развестись с Бобом. Он говорил, что безумно любит Мэри Энн, предлагал забрать детей и переехать к нему. Вскоре они начали тайно встречаться.

Так продолжалось несколько месяцев, пока сам Берхтольд не позвонил Бобу Бробергу и не рассказал, что спит с его женой. Боб был в ярости и потребовал у Мэри Энн развод. Он хотел забрать дочерей и выселить Мэри Энн из дома и отказывался разговаривать с ней. Мэри Энн с большим трудом удалось сохранить семью, пообещав, что она перестанет общаться с Берхтольдом.

Берхтольд тем временем переехал в Вайоминг, где купил небольшой парк развлечений.

Джен была несчастна дома и умоляла своих родителей отпустить ее к Берхтольду на лето. Родители были категорически против, но когда она пригрозила сбежать из дома и поехать автостопом, Мэри Энн сама посадила ее на самолет до Вайоминга.

«Случился переход от “Я люблю его как отца” до “Я люблю его как мужчину”.

Было еще больше секса. Роберт сказал, что он разводится с Гейл и мы сможем пожениться», — вспоминала этот период Джен.

Она провела с Берхтольдом две недели. После этого Мэри Энн после многочисленных скандалов с ним все же настояла на том, чтобы он отправил девочку домой. Берхтольд был в ярости.

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Второе похищение

Тогда Берхтольд решился на новое похищение, но в этот раз подготовил себе алиби.

В июне 1976 года он признался в похищении Джен в 1974 году, дело по которому так и не было закрыто. На одном из допросов Берхтольд рассказал, что начал гомосекусальные отношения с Бобом Бробергом, чтобы быть ближе к его дочери.

Суд приговорил его к пяти годам по обвинению в похищении, но благодаря чистосердечному признанию он получил всего 45 дней. С правом выбрать, когда отбывать наказание, — у него на это было три месяца.

Садиться в тюрьму сразу Берхтольд не стал. Вместо этого в августе 1976 года он незаметно пробрался в дом Бробергов и вывез Джен на своей машине в Калифорнию. Джен бежала с ним добровольно. В записке, которую она оставила своим родителям, Джен писала, что «хочет быть с Робертом» и вернется лишь тогда, когда родители примут ее выбор.

Первое время родители Джен боялись рассказывать о том, что их дочь вновь пропала, но через две недели снова позвонили в ФБР. Также Мэри Энн и Боб связывались с Берхтольдом, но тот заверил их в том, что ничего не знает о местонахождении Джен и сам пытается ее найти.

Тем временем он записал Джен в католическую школу-интернат в Пасадене, штат Калифорния под вымышленным именем. Директору школы он рассказал, что якобы работал на ЦРУ, вместе с дочерью бежал от преследования и сейчас находится под прикрытием.

Джен Броберг и Роберт Берхтольд катаются на водных лыжах в 1973 году. Фото: Top Knot Films

Устроив Джен в школу, Берхтольд вернулся, чтобы отбыть свой срок в тюрьме, но просидел в ней всего 10 дней — его выпустили за примерное поведение. После этого Берхтольд уехал, никому не сказав куда.

Агентам ФБР удалось найти Берхтольда в трейлерном парке Солт-Лейк-Сити, но Джен с ним, как он и говорил, не было. Тогда они установили круглосуточное наблюдение за его трейлером. Они следили за ним, когда он звонил по телефону-автомату. После одного из таких разговоров агент зашел в будку и заметил, что телефонная книга открыта на странице с номером католической школы для девочек. Проверив, агенты обнаружили в этой школе Джен.

В ноябре 1976 года полицейские задержали Берхтольда и во второй раз вернули Джен домой. Оказавшись с семьей, она стала еще более замкнутой.

В январе 1977 года в магазине Боба случился пожар. Как выяснила полиция, в ожидании суда Берхтольд заплатил по тысячу долларов своим сокамерникам, чтобы те устроили поджог, но доказать его причастность следователи не смогли. В итоге ему было предъявлено обвинение в похищении человека (за второе похищение), а также в том, что он прикидывался агентом ЦРУ. На этот раз суд вынес оправдательный приговор и отправил Берхтольда на принудительное лечение. Из клиники его освободили менее чем через полгода.

Украденная невинность

Вскоре интерес Берхтольда к Джен начал угасать. Они поддерживали контакт, но он писал все реже. При этом сама Джен продолжала верить в «миссию» и перед своим 16-летием переживала, что пророчество «инопланетян» сбудется — и ее семья пострадает.

Летом 1978 года Джен поехала в театральный лагерь и познакомилась с парнем. Джен обратила внимание, что, несмотря на «нарушенное» условие ее «миссии», никто из ее близких не пострадал. В этот момент она начала подозревать, что все это время верила в выдумку.

«Мой день рождения был 31 июля. Я поняла, что все вокруг живы и ничего не произошло. Я поняла, что Зеты и Зетры никогда не было», — вспоминала Джен.

Вскоре она рассказала об этом семье. Ее родители не могли поверить в произошедшее. Чтобы справиться с пережитым, Мэри Энн начала писать книгу о событиях, которые произошли в ее семья. Они с Джен говорили часами напролет и все записывали. Позже Мэри Энн рассказывала, что во время работы окончательно осознала какую глубокую травму нанесла своей дочери.

Семья Бробергов попыталась начать жизнь с чистого листа и заново выстроить доверительные отношения. «Я смогла простить своих родителей, помогая им простить самих себя», — позже говорила Джен.

Привет из прошлого

Окончив школу, Джен стала актрисой и часто снималась в кино. В 2003 году вместе с мамой они выпустили книгу «Украденная невинность: история Джен Броберг» и ездили с выступлениями и по разным городам США. После публикации книги с Джен связали еще шесть женщин, которые в детстве тоже пережили насилие со стороны Берхтольда.

Когда Джен начала публично рассказывать о своем прошлом, в ее жизнь неожиданно вернулся Берхтольд. Он стал преследовать ее от выступления к выступлению и обвинять в клевете.

Бертхольд пообещал, что превратит жизнь Бробергов в ад, если они не отзовут книгу. Он ходил по улицам в Покателло и раздавал листовки, на которых говорилось, что Броберги дали ему доступ к дочери в обмен на сексуальные услуги. Дошло до того, что Джен обратилась в суд и запросила охранный ордер. В здании суда она встретилась с Бертхольдом впервые за почти 30 лет. «Первые несколько минут меня трясло», — говорила Джен.

Чтобы обезопасить себя она наняла охрану из организации «Байкеры против жестокого обращения с детьми». После суда Бертхольд вновь пришел на мероприятие, которые проводила Джен. Он начал угрожать, вступил в перепалку с одним из охранников и в итоге был арестован.

Его судили на незаконное ношение оружия и нападение. Присяжные признали его виновным, но суд не успел вынести приговор. В ноябре 2005 года, побоявшись снова оказаться в тюрьме, Бертхольд выпил смертельную дозу таблеток для поддержания работы сердца.

«Когда я узнала, что он убил себя, то испытала множество эмоций, — говорила Джен. — Я плакала и чувствовала жалость ко всем людям, которым он причинил боль. Я осознала, что трагедия больше не управляет моей жизнью».