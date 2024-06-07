Клуб любителей имперскости

В России появляются ячейки «Братства Академистов» — вузы регистрируют их как официальные студенческие объединения. «Братство» — это не государственная организация: его спонсирует учредитель телеканала и общества «Царьград» Константин Малофеев. «Академисты» встречаются с депутатами и губернаторами, устраивают «симпосии» с дегустацией вин, а еще собирают гуманитарную помощь на войну и сами едут воевать против Украины. Журналист Филипп Смирнов специально для «Грозы» и «Холода» вступил в братство, чтобы изучить его изнутри.

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«Братство Академистов» появилось в 2020 году внутри общества «Царьград» — надпартийной структуры, которую создал владелец одноименного телеканала, политик ультраправого толка Константин Малофеев, чтобы помочь своим сторонникам ​​принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Среди задач «Братства», как пишут сами «Академисты» во вступительном посте во «ВКонтакте», были «привитие русскому студенчеству навыков самоорганизации, а также национальной солидарности и взаимопомощи» и «организация студенческих дискуссионных площадок, школ молодого политика».

Для своих членов «Братство» проводило лекции о русском национализме, встречи с региональными политиками и правоконсервативными спикерами: например, с убитой впоследствии дочерью философа Александра Дугина Дарьей или «русским политиком», депутатом-единороссом Петром Толстым. Фирменный стиль соцсетей «Братства» напоминает стиль широко известного в 2010-х годах издания о русском национализме — «Спутника и Погрома».

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину «Братство» начало менять структуру: из локального сообщества при обществе «Царьграда» «Академисты» выросли до структуры с ячейками во многих крупных российских вузах. Судя по пабликам «Академистов» во «ВКонтакте», ячейки открывали как минимум в 20 городах РФ и на территориях Украины — в Херсонской области и Крыму.

Сейчас ячейки открыты в МГИМО, РАНХиГС, СПбГУ, Горном университете, КубГУ, УрФУ, НГУ, КФУ и других вузах — некоторые из них зарегистрированы как официальное студенческое объединение вуза, то есть действующее по разрешению и при поддержке администрации.

«Царьград» все еще поддерживает «Академистов». В январе 2023 года генеральный директор телеканала Константин Малофеев называл «Братство» «настоящей гвардией святой Татианы» и особо отметил тех его членов, кто «сражается на передовой Донбасса и Новороссии, добровольно отправившись на фронт». В мае 2024 года Малофеев лично участвовал в церемонии посвящения студентов в члены «Братства».

Малофеев на церемонии посвящения студентов в члены «Братства». Фото: Константин Малофеев / VK

«…“Академисты” показали, что являются не просто подающими надежду перспективными ребятами, а уже состоявшимися личностями, готовыми выполнять сложные задачи. И таких набралось немало. Это и гуманитарные миссии в Донбасс и Новороссию, и проведение научных конференций, и работа с нашими соотечественниками за рубежом, и многое другое. А некоторые из них защищают нашу Родину с оружием в руках», — пишет Малофеев у себя во «ВКонтакте».

Еще до начала войны Малофеев даже запустил отдельную передачу «Империя будущего» на телеканале «Царьград», где он общался с «Академистами» — «продолжателями дореволюционных традиций патриотического студенческого движения» — и пересказывал им первый том «историософской книги» собственного сочинения «Империя». Программа должна была стать «Азбукой русского империалиста» — о том, «что есть Империя, какова ее суть и значение для будущего России». Последний выпуск передачи вышел 16 апреля 2022 года.

Идеологическое платформа «Братства»

Согласно информации из брендбука «Братства», с которым ознакомился автор, когда вступил в него, движение опирается на веру в то, что скоро произойдет «смена мирового порядка и грандиозные потрясения», в ходе которых «воспрянет новая сверхдержавная Российская Федерация под флагом и с идеями Российской Империи».

«Миссию России» члены братства обобщают до вселенской: Российская Федерация должна победить «глобальное зло», «стоять на страже Христианской Веры и традиционных ценностей», а Русская православная церковь должна «получить вселенский статус и стать первенствующей в мировом Православии». По мнению «Академистов», через 20 лет Россия сможет стать «мировым лидером по темпам научного и технологического развития, а весь ХХІ век станет золотым веком русской культуры, эпохой идейного и культурного доминирования России в мире».

Сами «Академисты», согласно брендбуку, — это будущая «национальная элита» России и «будущие строители Российской Империи». Чтобы вступить в «Братство», нужно соответствовать четырем идеалам, или столпам организации, которые отражены в логотипе «Братства» — кресте с двуглавым орлом и «заглавной русской буквой “А”».

Верхний конец креста символизирует идею Третьего Рима — Катехона . Идея Империи — Третьего Рима составляет высший смысл существования России, ее духовную миссию, заключающуюся в том, чтобы быть вселенским Катехоном, удерживающим мир от зла. «Катехон» как концепт важен для большинства современных проектов Константина Малофеева: например, весной 2023 года обществом «Царьград» был открыт институт и аналитический центр с таким названием.



Идея Империи — Третьего Рима составляет высший смысл существования России, ее духовную миссию, заключающуюся в том, чтобы быть вселенским Катехоном, удерживающим мир от зла. «Катехон» как концепт важен для большинства современных проектов Константина Малофеева: например, весной 2023 года обществом «Царьград» был открыт институт и аналитический центр с таким названием. Нижний конец креста символизирует Будущее. Вся деятельность «Академистов» устремлена в будущее. В клубе воспитывается новая элита России. Членство в клубе открывает перед «Академистами» дверь в будущее.



Вся деятельность «Академистов» устремлена в будущее. В клубе воспитывается новая элита России. Членство в клубе открывает перед «Академистами» дверь в будущее. Правый конец креста символизирует Святую Русь. Святая Русь для членов «Братства» — это подвиги русских святых и героев, нерасторжимое единство небесной и земной Руси, духовное пространство, в котором существуют священные идеалы и многовековая память русского народа.



Святая Русь для членов «Братства» — это подвиги русских святых и героев, нерасторжимое единство небесной и земной Руси, духовное пространство, в котором существуют священные идеалы и многовековая память русского народа. Левый конец креста символизирует Отечество. Судьба «Академистов» неотделима от судьбы Отечества. Преданное служение Отечеству, его исторической миссии, является главной целью деятельности «Академистов».

Значки, которые получают «Академисты» на посвящении в «Братство». Фото: Константин Малофеев / VK

Еще эти четыре стороны креста, по брендбуку «Братства», символизируют четыре стороны света, на которые распространяется культурная, экономическая, политическая и военная экспансия «возрождающейся Российской Империи». При этом в «Братстве» постулируется, что «каждый должен быть готов к службе в Армии, а также к защите Отечества и Православной Веры».

«Академисты» подчеркивают свою связь и «историческую преемственность» от правых националистических движений начала XX века и иногда используют русскую дореволюционную орфографию. Центральная историческая фигура для «Академистов» — председатель Совета министров Российской Империи Петр Столыпин: его день рождения отмечают возложением цветов. «Академисты» пишут о Столыпине статьи и эссе, в которых пытаются переложить его методы и реформы на современную Россию, и проводят Столыпинские чтения.

Исторические материалы о реформах соседствуют в петербургском паблике «Братства» со статьей «Генеалогия торжествующей свиньи» — автор-«академист» зачитал ее на форуме в аннексированном Луганске. В материале автор рассказывает, что «необандеровский режим Зеленского вполне можно рассматривать как еще одно орудие Запада, созданное с целью ослабления главной антиглобалистской силы Евразии — России».

Кто руководит «Академистами»?

У «Братства» есть координатор — Никита Изюмов. Ему 34 года, он ведет личный видеоблог «для юных любителей имперскости», в котором регулярно критикует власти за недостаточно жесткую миграционную политику, высказывается за полную ликвидацию Украины как государства и осторожно защищает бывшего «министра обороны» самопровозглашенной ДНР, а ныне заключенного Игоря Стрелкова.

Изюмов родился в Краснодаре, как он пишет на своем сайте. Работал агентом по продаже недвижимости, отслужил в армии, получил звание младшего сержанта (но избежал мобилизации) и безуспешно баллотировался в Государственную Думу от партии «Новые люди».

Никита Изюмов (слева) с лидером и основателем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Фото: Никита Изюмов / VK

С начала войны против Украины Изюмов призывал в своих соцсетях, посты из которых часто репостят сообщества «Академистов», не только отменять концерты Shortparis, Леонида Агутина и Анжелики Варум, но и «начать проявлять [на войне] силы, жесткость, где-то даже жестокость». Украину он называет «угрозой русской цивилизации»:

«Сам факт существования враждебного украинского проекта является постоянной угрозой русской цивилизации. Абсолютно вне зависимости от того, кто управляет Украиной — нацистское правительство, фашистское правительство, коммунистическое или либерально-демократическое», — заявил Изюмов в 2023 году изданию «Блокнот Краснодар».

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Как рассказал Изюмов в разговоре с «Грозой», он возглавил «Братство» не с момента его основания, но с «Царьградом» начал работать до этого: он руководит «Екатеринодарскими» отделениями общества «Царьград» и «Двуглавого орла». Именно благодаря тому, что у Изюмова был опыт работы в ультраправых организациях, руководству «Царьграда» показалось «максимально органичным», что он возглавит будущую «российскую элиту». Так по крайней мере говорит сам Изюмов.

Что такое «Двуглавый орел»? Федерация «Двуглавый орел» занимается развитием «традиционных видов спорта» — в частности, боев стенка на стенку. Исполнительным директором — основателем общества был бывший генерал Службы внешней разведки России (СВР) Леонид Решетников. Создание этой организации могло быть одной из попыток кооптировать националистические фанатские (футбольные) движения 2000-х и 2010-х в сферу влияния общества «Царьград».

На вопрос о том, насколько он контролирует «Братство», Изюмов отвечает, что он «не абсолютный руководитель»: «По сути, это [ячейки «Братства»] такие же горизонтальные сообщества новых русских людей, которые базируются на основе студенческих групп. В начале у нас была довольно сложная работа со спортивными коллективами на базе “Двуглавого орла”, но работы с интеллектуальной русской молодежью не было. Именно для этого “Академисты” были возрождены и сейчас развиваются. У нас есть вышестоящее руководство. Я лишь курирую развитие братства по стране».

«Само собой, бывают ситуации, когда кто-то выходит за рамки и мы приходим, но, поскольку у нас есть централизованное финансирование, у нас есть инструменты управления и давления. Если люди не соответствуют — то, конечно, мы прекращаем работу с ними. Это тоже рабочие нормальные процессы, выстраивание и структуризация идеологии», — говорит Изюмов.

Чем занимается «будущая элита» России?

Работа «с интеллектуальной молодежью» в «Братстве» пока выливается в читательские клубы, интеллектуальные соревнования в аннексированном Крыму, телемосты с «военкорами» и встречи для «изучения культуры питья», которые участники называют «симпосиями». Кроме того, «Академисты» устраивают балы — например, в Санкт-Петербурге.

«Академисты наслаждались родным крымским вином, выливали французское, вдыхали аромат итальянского Пино Гриджио и пребывали в восторге от южноафриканского Пинотажа», — пишет питерское «Братство». Фото: Академисты | СПбГУ / VK

Из повторяющихся форматов московского «Братства» — лекции в «Русском особняке»: например, про веру на «СВО», миграционную политику и подвиги Первой мировой войны, а также «Разговор со священником» — «задушевные беседы» для православной молодежи.

Что читают «Академисты»? В первую очередь «Академистам» рекомендуют изучить книги самого Константина Малофеева — например, его трехтомник «Империя». Также из рекомендованного: послания старца Филофея и «Домострой», книга «Иван Грозный. Государь», а еще «Геополитика. Учебное пособие» и «Бытие и Империя. Онтология и эсхатология Вселенского Царства» Александра Дугина. Из литературы XIX и XX веков — «Идеология Охранительства» славянофила Михаила Каткова, «Национальная Россия» любимого философа Путина Ивана Ильина. Не лишним для «Академиста» будет ознакомиться с трудами автора «Заката Европы» Освальда Шпенглера и с удобными для объяснения «геополитики» в понимании российской власти трудами Самюэля Хантингтона, Егора Холмогорова и Клауса Шваба.

Военная подготовка. Как сказано на сайте «Братства», для «Академистов», которые хотят поехать воевать против Украины, в Москве и Санкт-Петербурге проводят занятия по военной подготовке. «Академистов» учат тактической медицине и навыкам работы с БПЛА и проводят для них стрелковую и тактическую подготовку. Военная подготовка есть и в регионах: например, в Воронеже, Краснодаре и Екатеринбурге.

Занятия по начальной военной подготовке в штабе «Братства Академистов» в Краснодаре. Фото: Академисты | КубГУ / VK

Самое милитаризированное — петербургское отделение «Братства»: в их паблике, используя дореволюционную орфографию, рассказывают про управление БТР-80 и БМП-1. Организовывает вылазки с военной подготовкой местных «Академистов» Всемирный русский народный собор — еще одна организация, которая до конца марта 2024 года была подконтрольна Константину Малофееву.

Тренинги, где «Академистов» учат обращаться с противотанковыми орудиями, операторы «Братства» записывают и выкладывают под бодрый бит в соцсетях. До мятежаПригожина они планировали привлекать для военных тренингов наемников ЧВК «Вагнер».

Фотография с заключительной части курса военной подготовки питерских «Академистов». Фото: «Академисты | Петербург» / VK

Фокус на работе со стрелковым оружием и фронтовой подготовке есть и в Воронежском братстве. Также контент их соцсетей отличается мигрантофобией — дублирует материалы общества «Царьград» с обсуждением мигрантов. Кроме контента телеканала, «Академисты» репостят с недавних пор ультраконсервативного рэп-исполнителя Мишу Маваши и посты группы «Русский националист».

Публикации о мигрантах также можно найти в официальном сообществе «Академистов», в постах петербургской, краснодарской и челябинской ячеек. В Москве члены «Братства» устраивали лекцию о «неконтролируемой миграции».

В дополнение к военной подготовке «Академисты» проводят сборы денег для батальонов, которые воюют против Украины. Например, они отдельно писали про разведотряд ВДВ «Москва», созданный из «числа добровольцев — профессиональных спортсменов и болельщиков флагманских футбольных клубов России из общества “Двуглавый Орел”».

С начала мобилизации часть ячеек «Академистов» рассказывала про юридические консультации в некоем правозащитном центре общества «Царьград», другие же призывали идти на фронт еще до мобилизации: в статье «Комсомольской правды» утверждалось, что московские «Академисты» были одними из тех, кто сами приходили в военкоматы, чтобы помочь российской армии. В ставропольском же отделении «Братства» даже стали вручную плести маскировочные сети для «бойцов СВО». Делалось это в местном штабе ЛДПР.

Международное сотрудничество Благодаря контактам общества «Царьград» и Всемирного русского народного собора (ВРНС) «братствам» удается выходить на контакты с европейскими ультраправыми организациями. Так, московская ячейка организовала конференцию и последующее международное сотрудничество с испанским студенческим обществом Revolutio, известным на родине платформингом правых политиков. В марте 2024 года «международный клуб московских Академистов» провел телемост «с бразильскими друзьями» из организации Nova Resistência (с португальского — «Новое сопротивление») — «патриотической бразильской организацией, которая выступает за создание справедливого и мультиполярного мироустройства». Позже академисты поздравили бразильский народ с днем рождения диктатора Жетулиу Варгаса, который правил Бразилией 15 лет. По мнению «Академистов», Варгас — «величайший политический деятель в современной истории Бразилии». Еще «Академисты» СПбГУ в феврале 2024 года презентовали свой клуб на форуме молодежи союзного государства в Беларусском госуниверситете: за круглым столом они вместе с представителями БГУ «обсудили дальнейшее сотрудничество».

«Академисты» открывают ячейки на оккупированных территориях Украины. С началом украинского контрнаступления осенью 2022 года эти отделения пришлось эвакуировать. Эвакуацию херсонского «русского клуба» в телеграм-канале «Братства» описывали как отдых в пансионатах РФ.

Про деятельность «Академистов» на оккупированных территориях Никита Изюмов говорит следующее: «Новые ячейки мы открывали по большей части с нуля. Но были и готовые сообщества, которые влились [в “Братство”]. <...> То есть мы находим в высшем учебном заведении группу и ее поддерживаем: либо мы пишем объявление и на него откликаются, либо мы знаем каких-то преподавателей в этих вузах, которые знают активных студентов наших взглядов».

Если же преподаватели не соглашаются и не готовы поддержать подобные группы, руководство «Братства» может попробовать договориться иначе. Вот так, например, во внутренних чатах «Академистов» обсуждали открытие ячейки в Херсоне.

Переписка «Братства» в октябре 2022 года.

Сам же Изюмов рассказывает об опыте открытия херсонского отделения только с позитивной стороны: «У нас был создан клуб в Херсоне. Прекрасное было время освобождения, но он просуществовал недолго: Херсон сдали, и ребята выехали... Эти люди родились и выросли при Украине — молодые студенты, но при этом сохранили в себе русскую идентичность, идеалы Российской Империи. <...> Пока временно релоцировали членов клуба к нам на Кубань».

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Также, по словам Изюмова, ведутся переговоры по открытию ячеек в Донецке и Луганске, а в Мариуполе работа уже идет:

«В Мариуполе, смех смехом, остались несколько существующих институтов, где есть много молодых. Мы выкладывали фотографии с этих встреч. Наши волонтеры катаются туда в основном. Это хороший, взаимный обмен, обсуждение. Возможно, в Мариуполе будет отделение свое. Ведь есть ребята, которые стипендиаты, они там с Донбасса, и учатся на деньги нашего благодетеля (вероятно, речь о Константине Малофееве. — Прим. “Холода”), это тоже такой неплохой костяк для московского отделения».

«Академисты» уже гибнут на войне. На сайте «Братства» можно найти целую вкладку «Наши герои» с черно-белыми фотографиями и описаниями жизни погибших на войне «Академистов» Ильи Гаманина и Ивана Булахова. Оба молодых человека погибли в 2022 году. За несколько месяцев до смерти Гаманина воронежское «Братство» собирало ему деньги на спальный мешок и медикаменты. После его гибели «Братство» обещало организовать ежегодную премию его имени. По соцсетям сообщества можно сказать, что как минимум в 2023 году о премии забыли.

Практически каждое из «Братств» собирает гуманитарную помощь и аптечки российским военным, а Никита Изюмов призывал собирать средства и на военные дроны. Петербургские и омские «Академисты» отправляли «парамилитарный груз» для «народной милиции ЛНР».

Нынешний пресс-секретарь «Братства» и глава его петербургского отделения Владислав Евпятьев объясняет: «Академисты — строители Империи. Для нас принципиально быть как можно ближе к фронту ее становления на деле, а не на словах».

«Поскольку идет война, все для фронта, все для победы в любом случае. Было большое количество добровольцев от наших участников, которые участвуют непосредственно в боевых действиях. Кто-то до сих пор участвует, кто-то, к сожалению, погиб. Параллельно у нас есть волонтерская миссия в Мариуполе. Раз в две недели очередная вахта отправляется в Мариуполь. Для разбора завалов, на ремонт — понятные волонтерские истории», — говорит Евпатьев.

Передача «парамилитарного груза» главой петербургских «Академистов» Владиславом Евпятьевым и главой омского «Братства» Артемом Лоскутовым «народной Милиции ЛНР» в городе Балаклея. Владислав Евпатьев — второй слева, Артем Лоскутов — четвертый слева на фото. Фото: сайт «Братства Академистов»

Никита Изюмов также рассказал «Грозе» о существовании добровольческого батальона, который организует «Царьград» для своих сотрудников и друзей. В него можно попасть по просьбе руководства «Академистов»: «Всех, кто хочет пойти [воевать против Украины] и кому приходили повестки, сказали направлять туда. Совсем молодых ребят, которые еще зеленые, мы стараемся не отправлять, отговаривать хотя бы. Отправить сначала на подготовку — нужно получить [сначала] какие-то навыки».

Зачем «Братство» Константину Малофееву?

В 2010-х создатель «Братства Академистов» Константин Малофеев планировал попасть в Совет Федерации, но не получилось — в 2012 году его подозревали в подкупе избирателей во время выборов депутатов в селе Знаменское Смоленской области. Тогда Малофеева сняли с выборов.

В 2014 году олигарх спонсировал сепаратистов на территории самопровозглашенных ЛДНР (сам Малофеев опровергал это), а также, по данным «Новой газеты», мог быть замешан в создании утекшего в сеть плана вмешательства РФ во внутреннюю политику Украины. Видимых политических должностей в РФ Малофеев по итогам первых восьми лет войны в Донбассе не получил, разве что в 2015 году был награжден орденом «Республики Крым» «За верность долгу».

В 2019 году произошел один из самых важных эпизодов и в итоге провалов политической карьеры Константина Малофеева — сначала он планировал создать новую монархическую партию (не удалось), позже он безуспешно пытался получить контроль над «Справедливой Россией». «Двуглавый орел» тогда воспринимался именно как плацдарм для новой консервативной партии.

Встреча Константина Малофеева с «Братством Академистов» на тему религиозно-философских основ российской истории, 3 февраля 2023 года. Фото: Константин Малофеев / Telegram

«Академистов» часто знакомят с местными элитами — представителями администраций городов и регионов. Например, в Ивановской области «Академисты» встретились с главой региона Станиславом Воскресенским, московские члены «Братства» встречались с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а кубанских «Академистов» пригласили заслушать доклад Общественной палаты Кубани о состоянии гражданского общества.

«Считаем, что подобные мероприятия крайне важны, поскольку они помогают определить стратегию развития Кубани на будущее и объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения общей цели», — пишут «Академисты».

О «Братстве» также говорил председатель Санкт-Петербургского Заксобрания Александр Бельский: «Мы видим, что ребята такие, достаточно серьезные. Мы провели недавно с ними совместную встречу — достаточно открытый и понятный диалог [был]. Мы видим ребят, которые не ангажированы тем, что они должны быть вовлечены во власть или у них есть какие-то вопросы, связанные с финансированием. Ничего этого нету. То есть это такие хорошие, правильные ребята, воспитанные. Где-то можно сказать, что они идейные».

Те кадры, которые готовит государство, Малофеева, видимо, не устраивают. Вот что отвечает Изюмов на вопрос, зачем нужны «Академисты» и почему не было бы более логичным использовать структуры Росмолодежи: «Росмолодежь — неорганическая история. Тут нужен в целом иной подход работы. Я человек, относящийся спорно к действиям нашей нынешней власти и к системе в целом. Я понимаю, что единственный эффективный метод хоть какого-то воздействия для изменения в лучшую сторону — это активный эволюционный путь. Для этого нужно, чтобы у нас было много-много людей, которые способны на что-то, кроме постов в интернете. Нужны люди, которые будут обладать навыками госуправления и будут интеллектуальными».

«Что касается окологосударственных, с которыми по воле службы приходится общаться, “Молодая Гвардия”, “Единая Россия” — это абсолютно мертвое и существует только за счет бюджета, и это только Москва и Петербург — регионы очень сильно прозябают».

О «Академистах» Изюмов говорит как о «государственном резерве»: «Мы подготавливаем идейные кадры в нашей парадигме, которые мы можем продвигать. Если кадры соответствуют — они не просто хорошие русские люди, которые любят черно-желто-белый флаг, а которые способны написать документ, поработать в программах и так далее, — тогда мы их продвигаем. У нас есть успешные кейсы — ребята — помощники депутатов, устроенные в администрациях городов, в молодежных парламентах. Потихоньку идет работа, но государство не спешит делиться своим ресурсом».