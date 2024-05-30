Втерся в доверие и сдал ФСБ

Жительнице Тольятти Полине Евтушенко 25 лет, у нее есть шестилетняя дочь. Евтушенко обвиняют в подготовке к госизмене и призывах к терроризму. По мнению следствия, она склоняла жителя Самары вступить в легион «Свобода России», воюющий на стороне Украины, и публиковала подобные призывы в соцсетях. Свидетелем обвинения стал новый знакомый, который притворялся, что разделяет ее взгляды, провоцировал на разговоры о «легионе» и записывал все на диктофон. Его свидетельства и стали основой обвинения против Евтушенко. «Холоду» удалось установить личность провокатора и выяснить, что он не в первый раз работает под прикрытием.

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Полина Евтушенко всю жизнь прожила в Тольятти. В 19 лет родила дочь, а когда та пошла в детский сад — начала работать: сперва игроведом в тайм-кафе, затем менеджером по продажам в компании мобильного оператора Yota. В 24 года она уволилась и решила открыть свое дело — онлайн-магазин женской спортивной одежды на Wildberries. Ради бизнеса Евтушенко окончила программу для молодых предпринимателей и выиграла грант от региональных властей.

Грант ей должны были выдать летом прошлого года, но вместо этого — арестовали. Утром 12 июля 2023 года Евтушенко проводила дочку в детский сад, а когда вышла за калитку, оказалась на земле — ее повалили, напав со спины.

«Обернувшись, я увидела, что надо мной стоит больше десяти мужчин в гражданской одежде. Мне надели пластиковую стяжку на руки и бросили в машину так, словно я мешок с картошкой. Следом эти мужчины сели в машину и поставили на меня ноги. Они ничего не объясняли. Я думала, что это бандиты и меня везут убивать. Я кричала и звала на помощь», — так свое задержание описывает Евтушенко в письме «Холоду». После задержания ее повезли на обыск домой, а на следующий день суд отправил ее в СИЗО, где она находится уже почти год.

Чем еще Евтушенко занималась до ареста? Друзья Евтушенко, с которыми пообщался «Холод», рассказывают, что до задержания она была очень активна, занималась бегом, боксом, йогой, пением, игрой на барабанах, рисованием, танцами. Кроме спорта и творчества, Евтушенко любила изучать иностранные языки: латынь, французский, украинский, польский, немецкий — все сама, по учебникам. Молодой человек, познакомившийся с Евтушенко примерно за три месяца до ее ареста, рассказал «Холоду», что она помогла ему выйти из депрессивного эпизода. «Мы общались каждый день, Полина всегда меня выслушивала и очень поддерживала, звала на прогулки или на утренние пробежки», — говорит он. «Полина очень хотела открыть свой магазин, она много времени потратила на составление бизнес-плана, который был нужен для заявки на грант. А когда выиграла его, была очень рада и планировала поскорее открыть магазин. Но ее задержали», — говорит другой знакомый Матвей Егоров (имя и фамилия изменены). «Жизнь у Полины не была простой и до ареста: она растила дочь, работала и успевала находить время на хобби. Она человек со стержнем, но при этом не жесткий и очень позитивный», — добавляет он.

С начала полномасштабной войны Евтушенко занимала антивоенную позицию, о чем неоднократно писала в своих соцсетях — инстаграме и во «Вконтакте»: делилась ссылкой на петицию с требованием импичмента Владимиру Путину, публиковала фотографии денежных купюр с антивоенными надписями, инструкцию с правилами сдачи в плен и посты о легионе «Свобода России».

Изначально Евтушенко обвинили в склонении к госизмене — якобы она уговаривала некого жителя Самары вступить легион «Свобода России» «для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины».

Традиционно дела, связанные с госизменой, засекречены, поэтому ни имя, ни возраст мужчины ранее не раскрывались. Однако «Холоду» удалось установить его личность — это 36-летний самарец Николай Комаров, с которым она познакомилась примерно за полгода до задержания. Это подтвердила «Холоду» и сама Евтушенко (по его имени, фамилии и фотографии).

В итоге следствие приобщило к делу скриншоты антивоенных постов Евтушенко и записи разговоров с новым знакомым — Николаем Комаровым, ставшим ключевым свидетелем обвинения. В окончательном обвинении заявлено, что Евтушенко подозревают в совершении 12 преступлений по шести уголовным статьям:

приготовление к госизмене (ч.1 ст. 30 ст. 275) и содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1) — за то, что якобы склоняла мужчину вступить в легион «Свобода России»;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2), призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280), распространение «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3), а также реабилитация нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1) — за публикации во «Вконтакте» и в инстаграме.

По совокупности обвинений Полине Евтушенко грозит до 22,5 лет заключения. Следствие по ее делу уже завершено. С апреля она регулярно ездит на судебные заседания. С момента задержания Евтушенко лишь несколько раз говорила с дочерью, а увидеться лично они смогли только через девять месяцев после ареста.

Сомнительный актер

Друг Полины Евтушенко, Матвей Егоров (имя и фамилия изменены), знал о ее приятельских отношениях с Комаровым. Как выяснил «Холод», мужчина из Самары сам стал инициатором знакомства: написал ей во «Вконтакте». Сперва они общались по переписке, а позже — встречались вживую. Между Самарой, где жил новый знакомый, и Тольятти, где жила Евтушенко, — час езды на автобусе. Егоров рассказывает, что сперва Евтушенко было интересно общаться с Комаровым, она думала, что у них много общего. «Полина очень открытая, дружелюбная и верящая в людей. Думаю, поэтому она не поняла, что что-то не так», — говорит Егоров.

Николай Комаров на митинге. Фото: страница Николая Комарова в VK

Но «в какой-то момент Полина сказала, что не понимает его мотивов и намерений», добавляет он: «Она начала от него отдаляться, а потом ее задержали».

«Из того, что пишет Полина, я могу сделать вывод, что она ничего не подозревала и считала его симпатию и общение искренним. А когда узнала, что это он донес на нее, была очень удивлена», — рассказывает Елена Скворцова, которая познакомилась с Полиной после ареста, уже почти год они обмениваются письмами.

Евтушенко написала Егорову, что на этапе следственных действий у них была очная ставка с Комаровым — одновременный допрос. После этого она стала называть его в письмах «актером». В письме «Холоду» Евтушенко обвинения в свой адрес отрицает:

«Меня обвиняют в склонении к вступлению в легион “Свобода России”, но я никого не склоняла. Это фальсификация. Я ходила на дружеские свидания, а потом оказалось, что этот человек записывал наши разговоры на диктофон с самой первой встречи. Он задавал мне кучу вопросов про них [легион “Свобода России”], а я ему отвечала. Записи (Евтушенко смогла их прослушать на этапе следственных действий. — Прим. “Холода”) обрезанные. Моменты, которые могли бы оправдать меня — исключены, и это слышно, так как разговоры просто обрываются», — написала она «Холоду».

Евтушенко надеется, что суд позволит прослушать полные, необрезанные записи разговоров с Комаровым. По ее мнению, они просто развалят обвинение в склонении к госизмене. «Там слышно, что я не склоняю, а, напротив, отговариваю его от участия в войне», — пишет она.

Дело против Евтушенко — не первый и не единственный случай, в котором фигурирует провокатор, выводящий на нужные следствию разговоры или призывающий к определенным действиям. Например, в 2023 году к шести годам колонии приговорили 19-летнюю жительницу Ярославля Валерию Зотову. Ее обвинили в попытке поджога пункта сбора для мобилизованных. За несколько месяцев до задержания Валерии с ней познакомился и вступил в переписку мужчина, которого ее семья и правозащитники считают связанным с ФСБ. Именно он предложил молодой женщине за деньги взорвать пункт сбора мобилизованных.

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Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов говорит, что с 2022 года провокаторы активно стали первыми вступать в переписку с людьми, которые как-либо высказываются в соцсетях против войны: сперва втираются в доверие, обсуждая, как ужасно происходящее в Украине, а затем — задают вопросы, ответы на которые важны для уголовного дела.

«Например, спрашивают, хочет ли человек помочь Украине в борьбе с Россией, поддерживает ли взрывы и диверсии. После этого провокатор переходит к склонению к активным действиям: например, просит сделать какие-то фотографии, расклеивать листовки, рассказать в соцсетях о том, как российским военным сдаваться в плен или подготовить взрыв. Когда человек соглашается, его задерживают», — рассказывает Смирнов.

Дел, основанных на общении с провокаторами, по оценке Смирнова, уже, как минимум, несколько десятков: людей по ним обвиняют в госизмене, конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или по террористическим статьям (а часто — вменяют несколько преступлений одновременно, как это произошло с Полиной).

Мнимый оппозиционер

В 2017 году Николай Комаров уже участвовал в «разоблачении» оппозиционеров: сначала внедрился в работу самарского штаба Навального, а через полгода поделился «откровениями» в 17-минутном видео.

В ролике он рассказывал, как он разочарован, что сотрудники штаба обманули его, уверив, что участие в акции протеста 26 марта 2017 года легально, а также якобы отказали ему в оплате штрафа за участие в митинге. Комаров рассказывал, что сотрудники штаба якобы ориентировались только на привлечение к работе несовершеннолетних, «потому что их проще убедить», не освещали многие проблемы, например обманутых дольщиков, и «даже сами не распечатывали листовки», а просили делать это волонтеров. В конце ролика он утверждал, что сотрудники самарского штаба якобы вовсе не думают про выборы в 2018 году.

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Сразу после публикации того ролика самарский штаб Навального опроверг обвинения Комарова. «Коля был единственным, кто в Самаре тогда получил штраф за участие в митинге, — рассказал “Холоду” работавший в 2017 году в штабе Навального Егор Алашеев. — Все остальные задержанные, а их, насколько я помню, было больше 20 человек, отбились от штрафа. Коля же не следовал ни одному нашему совету, не воспользовался помощью адвоката и пришел к нам с требованием, чтобы мы оплатили его штраф. Когда мы сказали ему, что нужно подать апелляцию, отказался, и после этого мы увидели “разоблачающий” ролик».

После этого случая, по словам Алашеева, местный штаб Навального пристально изучил биографию Комарова и заподозрил его в связях с сотрудниками полиции.

«Мы узнали, что ранее он был судим за кражу. Тогда мы подумали, что его специально отправили к нам. После видео Коля в штабе больше не появлялся, но мы неоднократно встречали его на оппозиционных митингах, куда он приходил уже с группой самарских НОДовцев (национально-освободительного движения. — Прим. “Холода”) и провоцировал нас на потасовки», — говорит Алашеев.

Как выяснил «Холод», Николай Комаров действительно имеет судимости. В 2009 году его приговорили к двум годам условного срока за кражу мобильного телефона Sony Ericsson. Когда условный срок еще не истек, Комаров снова попался: его обвинили в 17 эпизодах кражи кабеля и интернет-оборудования. В мае 2011 года его осудили и отправили в колонию на два года и один месяц, однако уже через 11 месяцев заключения, в апреле 2012 года, его выпустили по УДО.

Денис Шепельский, «начальник штаба НОД» в Самаре (слева) и Николай Комаров (справа).

Фото: страница Николая Комарова в VK

Также «Холод» установил, что Николай Комаров действительно был причастен к движению НОД в Самаре. На страничке Комарова во «Вконтакте» в октябре и декабре 2017 года были опубликованы четыре фотографии с «начальником штаба НОД» Самары Денисом Шепельским: на снимках они стоят в обнимку или жмут друг другу руки. Комаров до сих пор подписан на группы «Россия НОД,Самарская область», «​​Национально-Освободительное Движение России», «НОД г.о. Самара :: Официальная группа». В разговоре с «Холодом» Шепельский сказал, что после 2017 года Комаров более не принимал участия в акциях НОДа.

По словам Егора Алашеева, через несколько лет после «разоблачающего» видео у сотрудников самарского штаба Навального появилось еще одно свидетельство о связях Комарова с полицией. В 2022 году благодаря расследованию проекта «Протокол.Самара» стало известно, что человек, с которым Комаров подружился во время волонтерства — внедренный в работу штаба подполковник полиции Александр Мелихов. Мелихову ради той операции даже сменили фамилию и паспорт.

Поведение Комарова похоже на то, что делал под прикрытием полицейский Мелихов: помимо волонтерства в штабе Навального, он выстраивал дружеские связи с оппозиционерами и ходил на митинги. «Холод» обнаружил твиттер-аккаунт Комарова, в котором до января 2022 года тот публиковал обращения к властям Самары с требованиями решить коммунальные проблемы (например, залатать яму в асфальте или решить проблему открытого канализационного люка).

«Волонтерство» в самарском штабе Навального — не единственное участие Николая Комарова в оппозиционной деятельности. «Холод» выяснил, что в 2020 году тот участвовал в митинге против поправок в Конституцию. Тогда его называли «активистом левого фронта» в Самаре. До ноября 2023 года Комаров ставил лайки под публикациями группы «Левый Фронт в Самарской области».

Человек, приближенный к левому движению Самары и знающий Николая Комарова лично, говоривший с «Холодом» на условиях анонимности, уверен в том, что Комаров участвовал в оппозиционной активности ради личной выгоды. «Николай рассматривал участие в левом движении как трамплин: он хотел попасть во власть, чтобы получить привилегии и статус. Он хотел стать депутатом районного совета в Самаре от КПРФ, но его не стали выдвигать, — говорит активист. — Также он был замечен в незаконных манипуляциях: пытался затягивать наших ребят в какие-то схемы по обналичке денег. Типичный мошенник».

По словам источника «Холода», с 2022 года Комаров больше не является активистом «Левого Фронта». Примечательно, что до 2017 года, когда он сперва пришел в штаб Навального, а затем изображал левого активиста, в его публикациях не было и намека на оппозиционные взгляды. Напротив, в «Одноклассниках» он репостил и ставил «классы» группе «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ - МЫ ЗА ПУТИНА !», публиковал «Кодекс чести русского офицера», мемы с Путиным или военными и медведем, писал: «Если ты русский, гордись этим!».

«Холод» обнаружил несколько аккаунтов во «Вконтакте», которые привязаны к симкарте Комарова: «Николай Акимов», «Николай Жемчугов» и «Николай Царев». В одном из профилей он репостил публикации из групп о буддизме и новости Самары. Во втором, помимо нескольких фотографий, ничего нет. Третий аккаунт закрыт.

Программа, позволяющая увидеть, как профиль «Вконтакте» выглядел несколько лет назад, показала что Комаров публиковал на своей страничке фашистские высказывания. Например, в сентябре 2016 года в графе «Занятия» тот отметил следующее: «Работа — Чистая кровь 卐 Белая Раса 卐», а в разделе «Любимые книги» отмечал книгу Адольфа Гитлера «Mein Kampf».

Как выяснил «Холод», у Комарова были регулярные финансовые трудности. Он был клиентом нескольких микрофинансовых организаций, а по данным Федеральной службы судебных приставов с 2018 по 2022 годы, с Комарова пытались взыскать более 600 тысяч рублей. Причиной взысканий от ФССП могли стать неоплаченные вовремя кредиты, ипотека, налоги, штрафы ГИБДД или другие невыполненные долговые обязательства.

«Холод» также обнаружил на сайте самарского суда уголовное дело против полного тезки Николая Комарова и еще троих людей по статье 173.1 УК — за создание юридического лица через подставных лиц.

По информации анонимного источника «Холода», сейчас Комаров находится под подпиской о невыезде.

«Холод» позвонил Комарову. Тот несколько раз переспросил имя и фамилию корреспондента и название издания, а затем сказал, что не знаком с Полиной Евтушенко и бросил трубку. Во время повторного звонка он сообщил, что перезвонит сам через два часа, но не сделал этого и вовсе выключил телефон.

«Даже видно небо и солнце»

Несмотря на то, что обвинение против Евтушенко в госизмене появилось из-за провокации, она все равно пишет в письмах из СИЗО, что верит в людей: «Я просто знаю, что рано или поздно добро победит. Надеюсь, что война не будет длиться долго».

Изоляцию в СИЗО Евтушенко переживает стойко. «Жизнь ухудшилась, каждый день похож на другой. Но даже будучи в застенках, можно находить много радости, а я в этом мастер. Моя жизнь и на воле была не из самых приятных, еще там я выработала навык радоваться, несмотря ни на что», — пишет она. В СИЗО Евтушенко учит языки, рисует, поет шепотом, пишет стихи.

Фото: аккаунт Полины Евтушенко в инстаграме

«Я надеюсь на адекватность судьи и прокурора, ведь доказательства по некоторым статьям настолько сомнительны, что их вообще не должны были принимать. Но надеюсь не очень сильно, — пишет Евтушенко. — К сроку 10–15 лет мысленно я готова (более или менее)».

В начале мая Евтушенко восемь суток провела в карцере — маленькой одиночной штрафной камере. Наказание это она получила за то, что на 10 минут позже положенного выключила телевизор. После недели в одиночке она написала в письме, что «в целом там нормально». «Окно смотрит на березки и снег, даже видно небо и солнце. В первые два часа я замерла возле окна, наслаждаясь видом на вечернее солнце и березки, и на глазах от счастья от прекрасного вида возникли слезки», — написала Евтушенко. Раньше она упоминала в переписке, что из окна ее обычной камеры в СИЗО не видно неба, солнца и деревьев.

Разлука с дочерью — самое тяжелое испытание для Полины. «Человек я очень адаптивный, непривередливый и неконфликтный, поэтому мне не сложно привыкнуть к подобного рода условиям. Больше всего расстраиваюсь из-за того, что не вижу дочь. Я безумно скучаю по ней и часто в мыслях представляю, как мы с ней дома занимаемся всякой рутиной: гуляем, рисуем, танцуем, поем», — пишет она в письме из СИЗО.

Дочь Полины теперь живет с ее мамой в Тольятти. За все время ареста Евтушенко смогла позвонить дочке всего несколько раз. Увидеться лично они смогли лишь однажды — в начале апреля, через девять месяцев после задержания. Как рассказала Евтушенко в письме, встреча длилась около часа, они видели друг друга через стекло и разговаривали по телефону, возможности обняться у них не было. «Надеюсь, дочка любит меня и будет любить, когда я смогу выйти», — пишет Полина.