Изолированному племени Амазонки провели интернет от Илона Маска

Изолированное племя марубо, живущее в джунглях Амазонки, осенью 2023 года получило доступ к спутниковому интернету Starlink. С тех пор местные подростки открыли для себя инстаграм и общение в сети с незнакомцами, а мужчины — футбол. Некоторые же пристрастились к порно, стали ленивыми и более агрессивными. «Холод» рассказывает, как интернет повлиял на изолированное племя.

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«Не забирайте наш интернет»

Журналисты The New York Times побывали в местах, где живет племя марубо. Сейчас оно насчитывает около двух тысяч человек и живет в деревнях вдоль реки Итуи в глубине тропических лесов в Бразилии. На протяжении сотен лет люди этого племени вели изолированный образ жизни: говорили на собственном языке, пили галлюциногенный напиток аяуаска для связи с лесными духами и ловили обезьян-коат, из которых готовили суп или держали их в качестве домашних животных.

В сентябре 2023 года местных жителей подключили к высокоскоростному интернету.

«Когда он появился, все были счастливы. Но сейчас ситуация ухудшилась», — сказала 73-летняя местная жительница Цайнама Марубо (эту фамилию носят все люди племени). Она пожаловалась, что молодежь стала меньше интересоваться изготовлением украшений и обленилась из-за интернета, где «узнают, как живут белые». «Но, пожалуйста, не забирайте наш интернет», — тут же добавила она.

За девять месяцев использования интернета племя марубо столкнулось с теми же проблемами, что и люди по всему миру: подростки залипают в телефоны, групповые чаты полны сплетен, а несовершеннолетним стала доступна порнография и «жестокие» видеоигры.

Теперь лидеры племени озабочены тем, как доступ к интернету повлияет на идентичность и культуру.

Бойтесь данайцев, дары приносящих

Один из лидеров племени марубо, 40-летний Эноке сразу оценил потенциал Starlink. Он живет и в городе, где одно время работал графическим дизайнером в компании Coca-Cola, и в лесах Амазонки. Его отец Себастьян тоже жил за пределами леса, а вернувшись, принес с собой еще одну новую технологию — лодочный мотор, который позволил ему сократить длительность поездки к соплеменникам.

В 2023 году Эноке Марубо и бразильская активистка Флора Дутра записали 50-секундное видео для потенциальных благотворителей с просьбой помочь им получить Starlink. На кадрах Эноке сидит в хижине в традиционном головном уборе племени, а рядом с ним — ребенок с ожерельем из зубов животных.

Спустя несколько дней они получили ответ от благотворительницы из Оклахомы Эллисон Рено. Эноке попросил 20 антен Starlink, стоимость которых составила бы около 15 тысяч долларов. Рено приобрела даже больше и вызвалась доставить оборудование в леса Амазонки.

«Один инструмент изменит все в их жизни: и здравоохранение, и образование, и связь, и охрану леса», — говорила тогда Рено.

Жители племени. Фото: iskoshapomarubo / Instagram

Starlink на столбе

В деревнях антенны прибили к столбам и подключили к солнечным батареям. По словам Эноке, появление интернета сразу же произвело фурор среди местных жителей. «Это изменило распорядок дня, что привело к пагубным последствиям. В нашей деревне, если ты не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, ты не ешь», — заметил Эноке.

В итоге лидеры племени решили ввести ограничения на пользование интернетом — теперь он работает только два часа утром, пять часов вечером и весь день в воскресенье.

Когда интернет включен, представители племени, уткнувшись в свои телефоны, располагаются в гамаках или на лавках. Простые жители проводят много времени в WhatsApp, а лидеры деревень посредством интернета уведомляют власти страны о проблемах со здоровьем местных жителей или окружающей среды. Учителя делятся уроками с местными студентами. И все общаются с членами семьи и друзьями, которые живут далеко от них.

Лидеров деревень беспокоят несколько вопросов, связанных с интернетом. В частности, они не хотят, чтобы дети играли в жестокие шутеры или смотрели порно.

Лидер всех деревень марубо Альфредо обеспокоен тем, что молодежь делится откровенными видео в групповых чатах, хотя культура племени не одобряет даже поцелуи на публике. По его словам, лидеры других деревень сообщили, что уже наблюдали агрессивное сексуальное поведение со стороны молодых людей.

Тем временем Эллисон Рено планирует провести интернет и в другие отдаленные деревни Амазонки. Она купила еще четыре антенны, две из которых установили в деревне маленького племени корубо, контакт с которым впервые установили только 1996 году. Некоторые члены племени до сих пор живут в полной изоляции.