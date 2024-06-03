Самое крупное политическое дело со времен СССР

В январе в Башкортостане прошли самые массовые протесты России последних лет. Поводом для них стал суд над местным активистом Фаилем Алсыновым. Несогласные с его преследованием жители несколько раз выходили на акции в городе Баймак, где проходил суд, а затем — в Уфе, столице республики. За жестким разгоном народных сходов последовали уголовные дела. В «Баймакском деле» уже более 80 обвиняемых, двое задержанных мертвы: один покончил жизнь самоубийством из-за прессинга, второй умер при загадочных обстоятельствах вскоре после задержания. «Холод» рассказывает о самом массовом политическом деле воюющей России.

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В апреле 2023 года известный башкирский активист Фаиль Алсынов выступал на народном сходе против добычи золота перед жителями села Ишмурзино. В конце речи, которую он произносил на башкирском языке, Алсынов сказал фразу «кара халык». Из-за этой фразы глава Башкортостана Радий Хабиров обратился в прокуратуру с просьбой привлечь Алсынова к ответственности за разжигание межнациональной розни, призывы к экстремизму и «дискредитацию» армии РФ.

По версии обвинения, фраза «кара халык» переводится на русский как «черный народ» или «черный люд» и выражает негативное отношение к жителям Кавказа и Центральной Азии. Алсынов и сторона защиты утверждали, что это неправильный перевод и фразу нужно понимать как «простой народ».

Первый многотысячный народный сход в защиту Алсынова прошел 15 января около здания Баймакского суда, где в тот день проходили прения сторон. Люди, которые пришли поддержать Алсынова в суде, кричали «Беҙ — ҡара халыҡ!» («Мы — простой народ!») — ту самую фразу, которую обвинение сочло «разжиганием ненависти».

Фаиль Алсынов в суде 17 января 2024 года. Фото: SOTA / AFP / Scanpix

17 января, в день приговора, на улицу вновь вышли тысячи людей. Почти сразу после того, как Алсынова осудили на четыре года колонии, а толпа скандировала лозунги, спецназ начал избивать и задерживать протестующих. В ответ на задержания и применение слезоточивого газа и светошумовых гранат люди стали кидать в силовиков снег и куски льда. Уже через несколько часов после начала митинга Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Противостояние длилось около здания суда весь день. Несмотря на силовой разгон, протестующие только долго не расходились.

Всего в городе Баймак, где шел суд над Алсыновым, живет около 18 тысяч человек, в то время как в протестах, по оценкам местных жителей, участвовало от трех до 10 тысяч. Многие приезжали из других городов.

Несмотря на жесткий разгон и уголовное дело о массовых беспорядках, тысячи людей вышли на протест еще раз 19 января — на этот раз в столице республики Уфе. Эта акция тоже закончилась задержаниями. Сначала на людей составляли административные протоколы, но вскоре начали арестовывать уже и по уголовной статье и отправлять в СИЗО.

Самое массовое преследование протестующих

Правозащитники называют «Баймакское дело» самым массовым уголовным процессом за участие в акциях протеста в современной России. «Раньше мы объединяли уголовные дела в сущности — например, “Санитарное”, “Дворцовое дело” или “Антивоенное дело”, — потому что так о преследованиях было проще рассказывать. Но с правовой точки зрения это были отдельные уголовные дела по разным поводам», — говорит «Холоду» пресс-секретарь «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов.

«Здесь же мы говорим об одном гигантском уголовном деле против почти сотни человек. Это беспрецедентная ситуация для современной России», — говорит Анисимов.

Издание «Медиазона» при этом выяснило, что, помимо уголовного дела, которое было возбуждено 17 января (за массовые беспорядки и насилие в отношении силовика), было еще одно, возбужденное 20 января. В нем говорилось, что участники протеста «напали на заместителя командира взвода отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД по городу Октябрьский и полицейского этой же роты». Травмы тогда якобы получили не менее шести сотрудников полиции и Росгвардии, в которых «метали куски замерзшего снега». 20 января эти уголовные дела объединили.

Юрист «ОВД-Инфо» Ева Левенберг говорит, что к концу мая стало известно о 82 фигурантах Баймкаского дела: среди них только три женщины, остальные — мужчины. Всех фигурантов обвиняют по статье о массовых беспорядках (статья 212 УК), но некоторым участникам дополнительно вменяют еще и применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). 71 человек, по словам Левенберг, сейчас находится в СИЗО, пятеро в розыске, один — под домашним арестом, где находятся еще трое — неизвестно, двое — мертвы.

По информации адвокатов, которые работают с «ОВД-Инфо», задержания людей в Башкортостане продолжаются до сих пор, а реальное число фигурантов Баймакского дела уже около 100.

«Власть демонстрирует небывалую скорость в расследовании такого дела: обвиняемых и их защитников уже, спустя всего четыре месяца, уведомляют об окончании следствия и возможности знакомиться с материалами. При этом адвокатам говорят, что судебный процесс будет вестись последовательно: всех обвиняемых разделят на небольшие группы и будут передавать в суд одну группу за другой. Пока не будет вынесено окончательное решение по одной группе, не будет начато рассмотрение по другой», — говорит Ева Левенберг.

Над «Баймакским делом» работает группа из 33 следователей из Башкортостана, Алтайского края, Нижнего Новгорода и Москвы. Возглавляет группу полковник юстиции Игорь Хованский.

Жесткие задержания, смерти и кома

Задержанные по «Баймакскому делу» неоднократно рассказывали об избиениях и жестоком обращении со стороны силовиков.

26 января появились новости о смерти одного из участников митингов Рифата Даутова. Его сестра говорит, что Даутов не участвовал в акциях, но в один из дней стоял рядом с площадью, на которой проходил народный сход и ушел оттуда еще до начала протестов. Даутова задержали 25 января, когда он прогуливался по городу, усадили в автозак и увезли. После этого появились сообщения о том, что он умер.

Сестра Даутова Залия рассказала «Холоду», что семье до сих пор не сообщили о причине смерти Рифата. Адвокат семьи Даутова говорит, что дело по факту смерти «ходит по кругу» между двумя силовыми ведомствами.

«СК отказывает в возбуждении уголовного дела, прокуратура возвращает дело обратно в СК — так это дело по кругу ходит между этими инстанциями. Недавно мы отправили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Если официальной информации о причинах смерти и возбуждения уголовного дела так и не будет, обратимся к Бастрыкину еще раз», — говорит «Холоду» адвокат Павел Васильев.

Сестра Даутова Залия в разговоре с «Холодом» сказала, что неофициально причиной смерти мужчины называли «несчастный случай», а в региональных СМИ и телеграм-каналах распространялась версия о том, что Даутов якобы умер в результате алкогольного отравления. При этом родственники и знакомые Рифата Даутова утверждали, что он никогда не употреблял алкоголь.

Почти одновременно с новостью о внезапной смерти Рифата Даутова появились сообщения о том, что другой задержанный — Дим Давлеткильдин — госпитализирован из-за перелома позвоночника. Родственники Давлеткильдина заявляли, что его избили силовики, пытаясь выбить «нужные» показания.

15 февраля, спустя месяц после протестов, появилось известие о том, что еще один из фигурантов Баймакского дела — Миннияр Байгускаров — покончил с собой. Участники группы поддержки арестованных в Башкортостане сообщали, что Байгускарова «избили настолько сильно, что у него остались ссадины и начались проблемы с почками и мочеиспусканием». По их словам, от Байгускарова требовали написать донос, но тот отказался.

5 мая стало известно, что Заки Ильясов, еще один фигурант Баймакского дела, на сутки впадал в кому после того, как был задержан силовиками. Как писали СМИ, его задержали в 06:40 утра 24 апреля, а уже в 07:48 привезли в больницу с «правосторонним пневмотораксом, левосторонним гемотораксом, инфильтративными изменениями легкого, ушибом грудной клетки, отеком и гиперемией на месте перелома ребер и резаной раной нижней трети левого предплечья».

Дочь Ильясова сообщала, что врачи подключали ее отца к искусственной вентиляции легких. Он пришел в сознание 26 апреля. Спустя всего лишь два дня его отправили в СИЗО.

Противостояние с силовиками на народном сходе в городе Баймак, 17 января 2024 года. Фото: Аня Марченкова / AFP / Scanpix



Уголовные дела за бросание снежков

В материалах дела, деталями которых с «Холодом» поделился «ОВД-Инфо», говорится, что трое обвиняемых «приискали» среди жителей республики несогласных с делом против Фаиля Алсынова и предложили поучаствовать в «организации массовых беспорядков возле здания суда», «проинструктировав их о методах и способах провоцирования на применение насилия». Юрист «ОВД-Инфо» Ева Левенберг говорит, что термин «приискали» чаще всего используется силовиками для указания на то, что орудия преступления были заготовлены заранее, но в материалах Баймакского дела фразу использовали в том числе и для обозначения случайно найденной дубинки.

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Позднее, согласно материалам дела, протестующие «приискали средства связи радиостанции, которые планировалось использовать для руководства и координации действий участников массовых беспорядков, средства индивидуальной маскировки — головные уборы и высокие шарфы, скрывающие лица и затрудняющие опознание, аэрозольные баллоны со слезоточивым газом».

Из материалов «Баймакского дела»: «Применяя и бросая в сотрудников полиции камни, металлические пруты и деревянные палки, принял участие в массовых беспорядках. Нанес приисканной резиновой палкой удары в область правого предплечья и правой височной области». «Не менее пяти раз бросил крупные куски снега в боевое построение сотрудников полиции». «Толкнул руками сотрудника полиции и кинул в него предметом, схожим со шлемом сотрудника правоохранительных органов, нанес не менее одного удара руками в область плеча сотрудника полиции и удар ногой по ноге полицейского». «Два раза кинул снежком, осуществлял общее руководство участниками».

При этом участники народных сходов в защиту Фаиля Алсынова утверждали, что они видели на акциях провокаторов, которые первыми начали бросать снежки в силовиков, спровоцировав их столкновения с протестующими. Региональный телеграм-канал «Правда Башкирии» сообщил, что идентифицировал одного из провокаторов по фото — это Сергей Сапожников, который участвовал в военных действиях на территории Украины. В Украине его обвиняют в убийстве и разбое, он объявлен в международный розыск.

Ева Левенберг говорит, что обвиняемые по «Баймакскому делу» также сообщали своим защитникам, что видели сотрудников правоохранительных органов в гражданской одежде, которые первыми начали кидать снег из-за спин силовиков.

Обвиняемым по «Баймакскому делу» грозит до 20 лет лишения свободы: наибольший срок могут получить те, кому вменяют организацию массовых беспорядков в совокупности со статьей о применении насилия в отношении силовиков. Некоторым фигурантам предъявляют только участие в массовых беспорядках — им грозит до восьми лет лишения свободы.