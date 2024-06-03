Российское наступление под Харьковом захлебнулось

Наступление, которое Россия начала 10 мая в Харьковской области, зашло в тупик. Военные эксперты считали, что российская армия ставила перед собой цель отвлечь украинские войска с Донецкого направления и сформировать буферную зону у границы. России удалось захватить лишь небольшие села, общая численность которых еще до войны составляла менее пяти тысяч человек. Спустя три недели наступление остановилось у чуть более крупных населенных пунктов: села Липцы и города Волчанск. Украина использовала российские атаки в переговорах с западными союзниками, чтобы получить разрешение для ударов по российской территории. «Холод» подводит итоги майского наступления России в Харьковской области.

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Основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев говорит, что атака на Харьковскую область «захлебнулась»: «Все так же идут бои на окраинах Волчанска и в районе поселка Липцы. У России есть силы только на то, чтобы удерживать уже захваченную землю. Это приграничная территория глубиной примерно в пять-семь километров».

Военный эксперт Юрий Федоров согласен с оценкой Левиева. Он говорит, что продвижение российских войск длилось лишь первые 10 дней, но было остановлено 19 или 20 мая. Первые успехи Федоров связывает с тем, что на территории Харьковской области, где началось российское наступление, в этот момент была всего лишь одна бригада ВСУ неполного состава, которая, тем не менее, смогла задержать россиян. Позже Украина перебросила к линии фронта дополнительные резервы. С тех пор ситуация в Харьковской области особо не меняется.

Левиев отмечает, что у российской группировки нет ресурсов для того, чтобы расширить масштаб наступления. CIT уже не первый месяц фиксирует у России большие проблемы с военной техникой.

По оценке Левиева, никаких фактических результатов атака в Харьковской области не принесла: России не удалось ни отвлечь украинские ресурсы с других направлений, ни создать буферную зону. «В итоге они сами же себя и отвлекли, а теперь пытаются сидеть на двух стульях. Им приходится [в условиях дефицита ресурсов] что-то делать и на Донецком направлении, и пытаться продолжать атаку в Харьковской области. Но не получается ни там, ни там», — говорит эксперт.

Не воплотились и прогнозы президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что с 1 июня в России начнется новая волна мобилизации. Тогда он уверял, что власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек.

Украина получила разрешение атаковать объекты в России

Украина смогла извлечь пользу из атаки России на Харьковскую область: власти страны активизировали переговоры о поставках вооружения и разрешении использовать его для атак по российской территории. В течение мая им удалось добиться существенных успехов. Как говорит Руслан Левиев, первые разрешения были получены уже 13 мая, однако потребовалось еще несколько раундов переговоров. Финально США разрешили Украине использовать ствольную артиллерию и установки «Хаймарс» для ударов по российским силам и военным объектам 30 мая.

«Я уверен, что если не было бы атаки на Харьковскую область, то не было бы и разрешения использовать западное оружие для атаки на объекты на территории России», — говорит Левиев.

Он также говорит, что дальность применения снарядов «Хаймарс», которые есть в распоряжении ВСУ, составляет чуть более 80 километров: в эту зону поражения попадает в том числе аэропорт Белгорода. Однако американцы запретили украинской армии атаковать аэродромы и стоящую на земле летную технику. Левиев также отмечает, что Украине пока запретили использовать для атак по военным объектам на территории России ракеты ATACMS, дальность полета которых может достигать 300 километров. Ранее их разрешили использовать по территории Крыма.

Разрешение на использование западного оружия для атак по территории России Левиев называет заметным сдвигом в политике союзников Украины. Вслед за США аналогичное разрешение дали правительства Германии и Нидерландов. До США Украина получила подобные разрешения от Великобритании и Франции.

«Теперь, когда уже пошли первые удары “Хаймарсами” по объектами Белгородской области, вопрос о буферной зоне может действительно назреть, — говорит Левиев. — Дело даже не в целях безопасности Белгородской области, а в том, чтобы уберечь множество военных объектов, находящихся в приграничных районах».

Однако создать ее Россия может, только если пожертвует одним из направлений, где ведутся активные боевые действия, уверен эксперт. Иначе для такой операции у российских военных недостаточно ресурсов.