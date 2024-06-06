Украинка провела в российском плену два года

В мае 2022 года после эвакуации с «Азовстали» на подконтрольные России территории двух сестер, 15-летнюю Алину и 22-летнюю Марьяну Чечелюк, отправили на «фильтрацию». Младшую сестру отпустили, и ей удалось вернуться к родным в Украину, а старшую нет — из-за того, что она раньше работала следователем в украинской полиции. Российские военные заподозрили Марьяну в связях с ВСУ и взяли ее в плен. В письмах, которые ей удавалось передать родным, Чечелюк писала, что ее избивали, пытали голодом и холодом. Она сильно похудела и боялась, что ее уже никогда не освободят. Все это время родственники боролись за то, чтобы Чечелюк включили в список на обмен пленными. 31 мая она наконец оказалась в Украине. «Холод» рассказывает историю Марьяны Чечелюк.

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31 мая прошел четвертый с начала года обмен пленными между Украиной и Россией. По его итогам в Украину вернулся 71 военнослужащий и четверых гражданских. Видео со встречи родственников и пленных широко разошлось в украинских СМИ и соцсетях. На нем можно было увидеть невысокую блондинку, завернутую в украинский флаг и с сине-желтыми цветами в руках, — этой блондинкой и была 24-летняя Марьяна Чечелюк.

На видео она звонит по телефону и говорит: «Мама, привет. Мамочка, я дома», — и начинает плакать. Она выглядит истощенной, а на теле остались синяки. Марьяна Чечелюк провела в российском плену 25 месяцев.

Война

Марьяна Чечелюк окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, а потом устроилась на работу следователем в Мариуполе.

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Чечелюк оказывала первую медицинскую помощь раненым и отказывалась от эвакуации из города, говоря, что должна выполнять свой долг. Вскоре возможность выезда из Мариуполя пропала: город взяли в кольцо российские войска.

25 марта 2022 года из-за авиаобстрелов Марьяна Чечелюк вместе с 15-летней сестрой Алиной оказались отрезанными от родителей: они забежали в укрытия «Азовстали», чтобы спрятаться от бомб. Родители в тот день уехали из Мариуполя. Сестры Чечелюк еще чуть больше месяца оставались в подвалах «Азоставли», скрываясь от авианалетов и бомбежек.

1 мая 2022 года началась эвакуация с «Азовстали». Как рассказывала младшая сестра Чечелюк, выходящих из укрытий встречали журналисты и представители ООН и Красного Креста. Отец Марьяны Виталий Чечелюк настаивает, что ООН и Красный Крест обещали вывезти эвакуированных на территорию, подконтрольную Украине, однако вместо этого эвакуационные автобусы оказались в селе Безыменное Донецкой области, которое контролировали российские военные. Там всех вывезенных из Мариуполя отправили на «фильтрацию» — проверку документов и дополнительные допросы. Российские военные искали, нет ли среди эвакуированных людей, связанных с ВСУ или полком «Азов». Сестер Чечелюк на «фильтрацию» повели вместе.

«[Они спрашивали,] кто мы, откуда, как оказались на “Азовстали”, как относимся к России. Но когда узнали о работе Марьяны, начался настоящий допрос и психологическое давление. Они светили лампой в лицо, угрожали мне детским домом и расправой над родителями, если не расскажу о связях сестры с ВСУ», — рассказывала сестра Марьяны Алина.

Служба старшей сестры в полиции Украины вызывала у российских военных много вопросов. По воспоминаниям Алины, «фильтрация» длилась около шести часов. После нее обеим сестрам выдали документы на выезд, однако вскоре за старшей Чечелюк пришли «россияне с белыми повязками», забрали ее из автобуса и увели обратно в помещение для допросов. Так для Марьяны Чечелюк начался российский плен.

Алину из Безымянного, где проводилась «фильтрация», через несколько дней забрали родители, которые все это время ждали дочерей в Запорожье. С того момента Марьяну, по словам ее отца, перекидывали с места на место: она успела побывать в заключении в донецком СИЗО, в колониях в Еленовке, Таганроге, в Камышине Волгоградской области и наконец снова оказалась в Мариуполе.

Плен

Информации о том, в каких именно условиях украинцев содержат в российском плену, мало. Российская сторона не публикует списки удерживаемых военных и гражданских лиц, не раскрывает места их содержания и не дает практически никаких комментариев по этому поводу. Украинские политики и общественные деятели неоднократно заявляли, что Россия отказывается от переговоров по обмену пленными. Российская сторона винит во всем Украину. За 27 месяцев с начала полномасштабного вторжения стороны провели 52 обмена, при этом в 2024 году их было всего четыре. По информации украинской стороны, за все время войны им удалось вернуть на родину 3210 человек.

Что именно происходило с Марьяной Чечелюк за те 25 месяцев, что она провела в плену, пока достоверно неизвестно, так как сама она еще не давала больших интервью СМИ.

Марьяна после освобождения из плена с матерью. Фото: tvoya.yaa / Instagram

Родители Чечелюк рассказали, что они ничего не знали про пленение дочери весь первый год. Однако когда в 2023 году ее перевезли в колонию в Мариуполе, благодаря неким «неравнодушным людям» Марьяна смогла отправлять письма семье. По словам ее родителей, официально вести переписку было невозможно: российские власти не предусматривают такой возможности для тех, кто содержится в плену. Однако некоторые письма доходили до родственников — те, кто помогал Марьяне, фотографировали их и пересылали ее родственникам в телеграм.

Как рассказывает отец Марьяны, она писала, что болеет, рассказывала, как ей тяжело в плену, как ее пытали, морили голодом и холодом. За два года в плену Чечелюк похудела на 15 килограмм.

«Силы меня уже совсем покидают, даже здоровье уже кричит об этом. Порой хочется заснуть и не проснуться», — писала Марьяна в январе 2024 года родным.

«Из-за заболевания дыхательных путей и ангины у нее возникли осложнения, которые перешли в хроническую форму гастрита. Дочь очень похудела, у нее ослаб иммунитет, стали выпадать волосы и исчезли месячные», — рассказала мать Марьяны.

Родственники Чечелюк рассказывали, что обращались и к украинским властям, и в международные организации, пытаясь добиться ее освобождения из плена. Они неоднократно выходили на митинги с плакатами и требованием освободить Марьяну, писали запросы даже папе римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене.

Свобода

Семья Марьяны Чечелюк с середины 2022 года живет в Швейцарии, но чтобы встретиться в дочерью, Наталья Чечелюк поехала в Украину (Марьяна опубликовала видео встречи с матерью в соцсетях).

Наталья Чечелюк говорит, что дочь рассказала ей о пытках, которые пережила в плену. «Это очень жестоко. Это на всю оставшуюся жизнь, это не забудется никогда, несмотря ни на какие реабилитации», — говорит Наталья.

Марьяна опубликовала в своих соцсетях фотографии с синяками на ногах и комментариями: «Для тех, кто говорит, что женщин не бьют» и «Спасибо, русские братики, пусть земля вам будет адом. Слава Украине!»

Отец Марьяны говорит, что теперь, после освобождения дочери, они вместе будут стараться привлечь внимание к действиям ООН и Красного Креста. «У меня впечатление, что они [международные организации] стоят на стороне зла, а не на стороне добра. По истории нашей семьи видно, что во время эвакуации ООН и Красный Крест просто передали моих дочерей в плен России», — говорит он.

В российском плену все еще находится партнер Марьяны Владислав Андрианов, бывший военный «Азова», который до мая 2022 года также находился в подвалах «Азоставли». По словам Марьяны, в России Андрианова приговорили к 25 годам заключения.

Марьяна и Владислав Андрианов до начала полномасштабного вторжения. Фото: tvoya.yaa / Instagram

В телеграм-канале «Мариуполь 24» 23 ноября 2023 года был опубликован пост, где говорилось, что командир третьего отделения первого батальона отдельного отряда специального назначения «Азов» Владислав Андрианов 28 февраля 2022 года убил мужчину, который подошел к украинской военной технике. За это «суд ДНР» приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

«Два года я верила в то, что ты уже дома. Это большой удар по моему сердцу, когда я узнала, что тебя нет. Держись, любимый, скоро мы вернем тебя, и твои страдания закончатся. Мы вернемся к счастливой жизни, которая так резко оборвалась войной», — рассказала Чечелюк после освобождения.

По подсчетам украинской стороны, в российском плену до сих пор находится около восьми тысяч украинцев. Еще до 20 тысяч граждан Украины (и военные, и гражданские лица) числятся пропавшими без вести — часть из них может быть в плену. Россия со своей стороны заявляет, что российских солдат, которые попали в украинский плен, в 10 раз меньше. При этом в мае 2024 года Украина была вынуждена открыть уже третий лагерь для пленных. О новых обменах между сторонами пока ничего неизвестно.