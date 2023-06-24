Брошенный пес войны

За время активного участия в войне в Украине и публичной активности Евгений Пригожин успел заполучить немало сторонников среди медийных лиц — от политиков до «военкоров». Депутаты, губернаторы и даже селебрити нахваливали основателя ЧВК Вагнера за решимость и патриотизм, но после начала военного мятежа многие «друзья» Пригожина поспешили от него отвернуться. Теперь они стремятся показать свою лояльность Владимиру Путину, сохранить действующий статус и заклеймить «предателя-Пригожина». «Холод» собрал «переобувшихся» за сутки «патриотов», которые радикально изменили свое мнение о Герое России.

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Писатель Захар Прилепин

До мятежа

Пригожин навещал Прилепина в больнице после того, как на писателя было совершено покушение, там они обменивались подарками: глава «Вагнера» подарил Прилепину запасной череп, а Прилепин в ответ — собственноручно вышитый футляр для кувалды. Оба отзывались тепло в адрес друг друга, вот, как 1 июня 2023 года писатель поздравлял Пригожина с днем рождения:

«Его имя стало символом возможности не только независимой политики, но и независимой политической риторики. В мире чиновничества, где выверено все и люди обмениваются словам, утратившими вес и тривиальными мыслями, использованными тысячи раз до — Пригожин вернул в политику русский язык».

После

Однако решение Евгения Пригожина пойти вооруженными колоннами на Москву изменило отношение Прилепина к Пригожину. В одной из последних записей он подтвердил свою лояльность Кремлю:

«Чему суждено свершиться — того не миновать, ибо есть слово «долг» и есть слово “приказ”. Приказ должен быть исполнен и он будет исполнен. Господь учит Россию без пощады: из происходящего должны, наконец, сделать выводы все стороны уже не конфликта, а трагедии. Но как и все мыслящие люди, я все еще уповаю: да не прольется русская кровь», — написал Прилепин, называющий себя майором Росгвардии, заместителем командира батальона «Оплот».

Военкор Александр Коц

До мятежа

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц (654 тысячи подписчиков в Telegram) публично жаловался, что «вагнерам» не дают снаряды, поддерживал набор Пригожиным зеков на войну и одобрял комментарии Пригожина о несправедливостях со стороны Минобороны.

«Пригожин агитирует на зоне. Кстати, знаю случаи, когда из колонии в ЧВК Вагнера идут люди, которым остается сидеть месяц-два. Их спрашивают:



— Зачем тебе это? На войну — на полгода, а тебе сидеть осталось всего ничего?

— А я хочу домой человеком вернуться, отвечают.

— Чтоб перед мамой с папой стыдно не было».

После

Решение Пригожина вступить в открытую конфронтацию с российской властью поменяло отношение Коца, который занял пропутинскую позицию: «Повторюсь, сейчас нет стороны Шойгу или стороны Пригожина. Сейчас есть сторона противника и сторона России во главе с Верховным Главнокомандующим. И я — на стороне России и президента»

Коц отказался верить, что причиной для открытого и полномасштабного конфликта стал ракетный обстрел ЧВК Вагнера со стороны Минобороны, по его словам видео было постановочным, а никаких последствий удара на нем не было видно. «Я не верю, что детонатором ситуации с «пригожинцами» (вагнерами и музыкантами их называть больше язык не поворачивается) стал ракетный обстрел их тыловых расположений», — написал военкор.

Депутат Сергей Миронов

До мятежа

Главу «Вагнера» активно поддерживал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов — фотографировался с кувалдой, нападал на Беглова и писал посты о том, какой Пригожин замечательный человек и военачальник. Из-за сближения Миронова с Пригожиным с поста зампреда ЗакСа Петербурга в апреле 2023 года ушла депутат партии Марина Шишкина.

«Я с Женей часто перезваниваюсь, мы переписываемся. Он большой профессионал, и у него нет никаких политических амбиций. Пишут уже: «Все, Пригожин сменит Миронова, примет всех из ЧВК «Вагнер». Если кто-то захочет к нам вступать, мы рассматриваем все вопросы персонально, к нам может вступить любой гражданин. Никаких договоренностей, совместных политических проектов — ничего нет. Женя делом занимается, за это ему огромное спасибо»

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Смена риторики со стороны Пригожина вынудила лидера Справедливой России подтвердить свою лояльность Владимиру Путина. В своем сообщении депутат призвал к единству, так как от этого зависит будущее России.

«Наша страна ведет войну на выживание. За свое будущее! Мы не имеем ни малейшего права доставлять радости врагу конфликтом внутри страны. И, как сказал Верховный главнокомандующий, любые внутренние распри – это смертельная угроза для существования нашей страны. И те, кто осуществляет это, отдаляет нашу победу. Сегодня личные обиды недопустимы! И те, кто по каким-то причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте!», — написал Миронов.

Тем не менее, депутат, как и некоторые другие Z-сообщества, попытался сгладить углы, апеллируя к президенту России: Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с Президентом».

«Военкор» Семен Пегов, проект WarGonzo

До мятежа

Основатель проекта WarGonzo (1,2 млн подписчиков в Telegram), военкор Семен Пегов регулярно показывал, как воюет «Вагнер». Он даже снимал спецрепортаж о взятии Бахмута, а в апреле брал интервью у самого Пригожина, которое набрало почти миллион просмотров на платформе Яндекс.Дзен. В феврале Пегов брал у главы «Вагнера» еще одно большое интервью, оно оказалось менее успешным — более 300 тысяч просмотров.

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Решение Пригожина о противостоянии с российской властью, по его мнению, может повлечь за собой опасные последствия, поэтому единственный, кто по его мнению, заслуживает доверия сейчас — Владимир Путин.

«Вооруженный мятеж в любом случае может повлечь за собой неконтролируемые и куда более драматичные события чем СВО. Сейчас, конечно же, по-настоящему легитимным может быть только Верховный Главнокомандующий. Его оценки будут основополагающими и только он в состоянии разрешить конфликт справедливо», — написал Пегов.

«Военкор» Юрий Котенок

До мятежа

Военкор Юрий Котенок (421 тысяча подписчиков в Telegram) регулярно публиковал сводки персонально от Пригожина о ситуации в Бахмуте, поддерживал его в конфликте с Минобороны и даже защищал ЧВК после появления видео с кувалдой.

«Другое дело, что можно говорить и о других видах жестокости на войне: недавно были видео о том, что украинцы снова показательно расстреливают в упор пленных. Ведь это нарушение всех кодексов чести войны, это показывает, кто наш противник. Не случайно основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что обязательно будет месть. Но это месть не зеркальная. Мы, русские, никогда не расправляемся с пленными подобным образом. Это будет месть на поле боя», — писал военкор.

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Военный мятеж Пригожина вынудил искать в этом действии связи с оппозиционной общественностью, украинскими властями и, конечно, с врагами России.

«Есть несколько моментов, которые настораживают. Во-первых, это поддержка, заявленная Ходорковским. Эта поддержка загонит любого в могилу, как и поддержка покойного Березовского, который пытался поддержать того или иного оппозиционного лидера в России, и для последнего это заканчивалось крестом на политической карьере или физическим устранением. Конечно, в глазах общества эта "черная метка" может сыграть для основателя ЧВК "Вагнер" медвежью услугу», — считает Котенок.

Комментарии бывшего сотрудника офиса президента Украины Алексея Арестовича в отношении Пригожина вынудило рассуждать Котенка о том, что Пригожин «невольно выступил на стороне Украины, которой выгодна любая внутренняя смута». Объясняет смуту военкор, конечно, же давлением со стороны врагов России из-за рубежа, именно они, по его мнению, являются заказчиками мятежа Пригожина.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов

До мятежа

Обращение в поддержку Пригожина в разгар скандала с боеприпасами записывал губернатор Крыма Сергей Аксенов, который призывал «ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности».

«Выражаю поддержку Евгению Викторовичу Пригожину, ЧВК «Вагнер», военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и всем, кто выполняет на сегодняшний день боевые задачи в зоне СВО. Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности».

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«Крым с Президентом!», — лаконично написал Аксенов в своем канале, не уточнив, правда, с каким именно он президентом.Однако в ряды тех, кто оперативно высказался в поддержку власти, вступили сразу несколько глав регионов: Дагестана, Чечни, Калмыкии, Татарстана, Приморья, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Ярославской, Калужской, Архангельской областей.

Пропагандист Антон Красовский

До мятежа

Хотя сам Пригожин заявлял, что никакого Красовского не знает, и называл его плохим человеком из-за высказываний экс-пропагандиста RT об убийстве украинских детей, сам Красовский отзывался о главе «Вагнера» довольно восторженно: «А про самого Пригожина могу сказать одно. Мы лично не знакомы. Но я восхищен и его прямотой, и героизмом, и желанием лезть в пекло. Если б меня спросили: на кого ты хочешь быть похожим? Я б ответил: на Пригожина. На Евгения Викторовича».

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Антон Красовский моментально обозначил лояльность Владимиру Путину: «У меня лично есть один Президент. И один Верховный. Владимир Владимирович Путин. Дай ему Бог все это перебороть».

Глава RT Маргарита Симоньян

До мятежа

Пропагандистка не раз высказывалась одобрительно в адрес Евгения Пригожина в своем Telegram-канале: «То, что Пригожин отпустил на Пасху пленных, лично для меня — один из самых духоподъемных и светлых моментов всей СВО».

Поражалась воспитанием и хвалила главаря наемников: «Самое удивительное в Пригожине — это то, что в личном общении он поразительно вежлив. Прямо исключительно вежливый человек. А кто принес нам русскую весну? Правильно, вежливые люди».

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На 19:00 по Москве Маргарита Симоньян все еще не публиковала никаких заявлений о мятеже Пригожина и ее отношении к его действиям.

Певица Вика Цыганова

До мятежа

Певица в октябре 2022 года опубликовала клип на песню «Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай!». Неофициальный гимн ЧВК играл даже в Кремле — Цыганова выступала там вместе с другими прокремлевскими исполнителями.

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Позднее YouTube удалил ее видео с хостинга, а сама Цыганова 24 июня 2023 дала такой комментарий: «Мое отношение ко всему этому: я считаю, что люди должны садиться за стол переговоров. Нам кровь не нужна. Нужно находить и наказывать тех, кто это заводит и подстрекает. Герои есть везде, как и предатели тоже».

Музыкант Аким Апачев

До мятежа

Музыкант Аким Апачев еще в 2021 году записал песню, посвященную ЧВК «Вагнер» с текстом «Лето и арбалеты, сейчас вагнера подъедут». Композиция стала особенно популярна с началом активного участия вагнеровцев в войне в Украине и часто использовалась самими наемниками в их пабликах.

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Апачев один из немногих, кто попробовал призвать к ответу недавних сторонников Пригожина и призвал резко сменивших риторику лидеров Z-сообщества самостоятельно пойти против лидера ЧВК: «С интересом наблюдаю, как люди, которые еще вчера побаивались Пригожина, сегодня грозят ему кровавой расправой. Может вы, громозеки, пойдете и попробуете взять его? Надеюсь все понимают, что Вагнера включили режим Берсерка и пойдут до конца?».

Однако от собственных оценок музыкант устранился, назвав происходящее трагедией, и прикрывшись позицией президента России: «Я сейчас не оправдываю действия Пригожина, наш Главнокомандующий дал верную оценку, назвав происходящее Отступничеством. Я хочу сказать о том, что сегодня происходит трагедия. Русские рубят русских. А те, кто сидел в кустах и потявкивал, сейчас почувствовали себя псами войны. Где же вы раньше были? Почему такой риторики раньше не было? Страшно же было, правда».