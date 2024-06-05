Тех, кто прочитал этот материал, не проведешь

За 2023 год россияне и бизнес, по данным Центробанка, отдали телефонным и кибермошенникам 15,8 миллиарда рублей. Вернуть пострадавшим удалось всего 1,4 миллиарда. Согласно опросу ВЦИОМ февраля 2024 года с аферистами столкнулись 63% опрошенных. Чаще всего злоумышленники звонят под видом полиции или сотрудников банков, а также рассылают фишинговые ссылки. «Холод» рассказывает про самые распространенные схемы обмана, как от них защититься и что делать, если вы все же перевели деньги преступникам.

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Этот материал разделен на три части. В первой — мы подробно рассказываем об актуальных схемах, которыми сегодня пользуются мошенники. Во второй — даем короткую памятку, о том, как распознать мошенника. А в третьей — объясняем, что делать, если вы все же поверили злоумышленникам и перевели им деньги. Читать можно в любом порядке.

Как вас могут обмануть

«Безопасный счет»

Суть популярных сейчас схем мошенничества по телефону довольна проста: потенциальную жертву любыми путями убеждают снять деньги со своих счетов и положить их на «безопасный счет», к которому есть доступ у преступников.

Как это работает: мошенник по телефону представляется полицейским и говорит, что произошла массовая утечка данных из банка и теперь с вашего счета пытаются снять деньги.

Как правило, мошенники звонят потенциальным жертвам в мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram), но не всегда: иногда они с помощью специальных сервисов используют «подмену номера», чтобы убедить человека, что ему действительно звонят из полиции. И даже сами во время разговора предлагают удостовериться в этом и поискать номер дежурной части, где якобы работает фейковый полицейский.

Часто мошенники говорят, что деньги пытаются вывести с «основного счета в Центробанке», который якобы есть у всех, кто заводил счета в любых российских банках. При этом таких счетов на самом деле не существует, а ЦБ не работает с физическими лицами. Но жертве не дают возможности в этом разобраться и посоветоваться с близкими, ведь деньги якобы под угрозой и нужно срочно принять меры — снять деньги в банкомате и отправить их на новый «безопасный» счет.

На что обратить внимание: мошенники просят жертву не класть трубку, а также настраивают ее против настоящих сотрудников банка. Например, рассказывают, что именно по вине банка произошла утечка, а значит, не стоит сообщать ему о том, что вы делаете.

Аферисты регулярно придумывают все новые схемы. Например, в мае ЦБ предупредил, что преступники целенаправленно звонят участникам войны в Украине и их родным. Собеседникам сообщают, что за «нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции» у них собираются забрать единовременную выплату в 195 тысяч рублей. А чтобы этого не произошло, предлагают перевести все деньги на другой счет, пока ситуация не разрешится.

«Подставной начальник»

Мошенники пишут (а иногда даже звонят) жертвам от имени их руководителя.

Как это работает: для этого метода мошенники прицельно вычисляют руководителей компаний и организаций, иногда с помощью утечек узнают их соцсети и подробную информацию об организации, чтобы быть более убедительными в разговоре с потенциальными жертвами.

После этого мошенники создают фейковый аккаунт в мессенджерах или взламывают настоящий аккаунт руководителя и пишут подчиненным.

А иногда и звонят Преступники научились имитировать голос с помощью технологий deepfake. Для этого они либо проводят предварительный звонок, чтобы получить образец голоса нужного человека, либо используют голосовые сообщения во взломанном аккаунте.

Фейковый руководитель предупреждает, что после него позвонят сотрудники важного ведомства или службы безопасности, и просит неукоснительно следовать инструкциям, иначе у компании будут серьезные проблемы, а собеседник может потерять работу.

На следующем этапе жертву, если она может проводить транзакции от лица компании, просят перевести деньги на другой счет. Сотрудников убеждают перевести и личные накопления — например, чтобы покрыть кассовый разрыв компании на время проверки. Иногда «руководители» обходятся без посредников и напрямую просят деньги.

На что обратить внимание: иногда мошенники звонят под видом будущего работодателя. Они размещают вакансию и предлагают кандидатам пообщаться по видеосвязи. Во время разговора злоумышленники просят заполнить анкету, в том числе указать данные банковских картах и включают запись экрана, чтобы сохранить эту информацию.

Голосовое сообщение «от друга»

Обновленный вариант популярного способа мошенничества, когда акаунт человека в соцсетях и мессенджерах взламывают и рассылают контактам сообщения с просьбой помочь деньгами.

Как это работает: теперь знакомым, друзьям и родственникам отправляют не только текстовые, но и голосовые сообщения от лица владельца аккаунта. Для этого мошенники тоже используют нарезки ранее отправленных голосовых. Чтобы не вызвать подозрений, они изучают переписку с потенциальной жертвой. Они могут имитировать стиль письма и упомянуть что-то, что уже обсуждалось в переписке.

На что обратить внимание: если ваш телефон сходит с ума от спам сообщений, проверьте свои мессенджеры. Жительница Волгограда, чей аккаунт взломали, чтобы выманить у ее знакомых деньги, рассказала, что ее атаковали спамом и звонками через смс-бомбер, чтобы она не смогла быстро вернуть доступ к своему аккаунту.

Угрозы штрафами и уголовными делами

Мошенники убеждают человека в том, что он соучастник преступления и активно его запугивают.

Как это работает: злоумышленник представляется сотрудником полиции или ФСБ и говорит о том, что счета собеседника взломали и с них перевели деньги ВСУ. Потенциальную жертву запугивают огромными сроками за госизмену и просят перевести все деньги на другой счет, откуда их не смогут перевести военным.

Вдобавок собеседника просят взять кредит, якобы чтобы «помочь вычислить» сотрудника банка, укравшего персональные данные. Одна из жертв, которую не удалось обмануть, рассказала журналистам, что после того, как она отказалась переводить деньги, «полицейский» пытался эмоционально давить на нее: угрожал, что сейчас за ней приедет наряд и ее посадят в колонию.

Иногда мошенники звонят под видом полицейских и пугают жертву, что уголовное дело грозит ее родственнику. Например, рассказывают, что член семьи стал виновником ДТП и, чтобы его не задержали, нужно перечислить деньги.

На что обратить внимание: преступники не ограничиваются только звонками в мессенджерах и могут предложить пообщаться и по видеосвязи. В правоохранительных органах предупреждают, что с помощью искусственного интеллекта аферисты могут создать видимость того, что одеты в обмундирование или воссоздать обстановку рабочего кабинета. Так, в марте этого года жительница города Зуевка отдала мошеннику 300 тысяч рублей: она была уверена, что по видеосвязи с ней общается настоящий сотрудник ФСБ, потому что увидела в его кабинете «символы государственной власти и висящее на стене портреты».

Фейковые приложения и QR-коды

Мошенники предлагают установить поддельное приложение техподдержки банка

Как это работает: сценарий все тот же — злоумышленники снова звонят потенциальной жертве и говорят, что кто-то пытается снять деньги или взять кредит. Но на этот раз просят установить приложение техподдержки банка, которое поможет решить проблему и присылают ссылку. Конечно, к техподдержке это приложение никакого отношения не имеет: на самом деле это инструмент удаленного доступа, с помощью которого преступники смогут управлять смартфоном жертвы. В том числе получить доступ к банковской информации и получать коды подтверждения банковских операций.

В некоторых случаях «сотрудники банков» предлагают созвониться по видеосвязи, просит зайти в банковское приложение и под каким-то предлогом включить функцию демонстрации экрана. Таким образом мошенники сразу видят и номера карт, и баланс счета, и защитный код CVC. Или просят прислать QR-код из мобильного приложения пользователя, с помощью которого можно снять деньги в банкомате.

Не только пользователи банков Фейковыми приложениями обманывают не только клиентов банков, но еще и желающих инвестировать или получить выплаты от государства. Например, в 2022 году Google Play появлялись приложения «Газпром инвестиции» и «Газинвест», сулящие внушительный пассивный доход всем инвесторам, но вскоре их удалили. Периодически появляются приложения по выплатам и пособиям россиянам: пользователям обещают компенсации в сотни тысяч рублей, просят только заплатить за стандартную консультацию юриста. Еще об одной схеме, связанной с фальшивыми приложениями, стало известно в апреле. Сейчас мошенники звонят россиянам и под предлогом того, что у них истек срок действия полиса ОМС и просят скачать «приложение Минздрава». В некоторых случаях злоумышленники просто спрашивают код из смс, якобы для записи к врачу. На самом деле код нужен для подтверждения транзакции со счета жертвы или для входа на аккаунт в «Госуслугах». Благодаря доступу в профиль, можно будет оформить на человека микрокредиты или узнать личную информацию, которую можно будет продать другим мошенникам.

На что обратить внимание: для фейковых приложений делают иконку с логотипом нужного банка и используют похожее название и описание. В апреле этого года мошенники разместили в AppStore и Google Play приложения банков «Тинькофф» и ВТБ, воспользовавшись тем, что официальные приложения были удалены из-за санкций.

Звонок от «мобильного оператора»

Преступники представляются провайдером, чтобы получить доступ к «Госуслугам».

Как это работает: мошенники представляются сотрудниками мобильных операторов, говорят, что у собеседника заканчивается договор (на самом деле он бессрочный) и предлагаю его продлить, чтобы номер не передали другому человеку. «Продлить» якобы можно прямо по телефону, нужно всего лишь назвать код из смс, а затем перейти по ссылке, которую пришлет «оператор». Таким образом человек передает мошенникам доступ к аккаунту на «Госуслугах».

На что обратить внимание: иногда преступники пытаются получить доступ не к «Госуслугам», а к аккаунту пользователя на сайте оператора, чтобы настроить переадресацию сообщений и звонков с его номера на их номера. Это позволит мошенникам подтверждать вывод денег с карты или одобрять кредит без ведома жертвы.

Внезапное соучастие

За последний год стал одним из главных трендов в мошенничестве стал «дроппинг» — схема при которой мошенники не обворовывают человека, а выводят деньги с его помощью.

Как это работает: например, преступники звонят и предлагают легкий заработок в «инвестиционном проекте» — нужно всего лишь оформить на себя банковскую карту и передать ее другому человеку через курьера. А затем доплачивают за каждого привлеченного пользователя, который поступит так же. Иногда дропперов под разными предлогами и за вознаграждение просят забрать наличные и положить их на указанный счет или, наоборот, снять наличные со счета и передать другому человеку.

Еще мошенники размещают вакансии с поиском «администратора лотереи»: требуется рассылать с карты «выигрыши победителям», оставляя себе небольшую комиссию в качестве зарплаты.

На что обратить внимание: дроппером можно стать и незаметно для себя. Есть случаи, когда преступники вынуждают людей стать дропперами: переводят человеку определенную сумму, звонят, говорят, что ошиблись с переводом, и просят перевести деньги на другой счет. В таком случае, если схема вскроется, жертву-дроппера могут посчитать сообщником.

Помощь на подходе В ЦБ рассказали, что с июля начнет работать федеральный закон, который поможет бороться с дроппингом. Регулятор ведет свою базу подозрительных счетов, которые раньше фигурировали в незаконных операциях. С июля банки будут обязаны на двое суток приостановить транзакцию, если клиент переводит деньги на счет из списка ЦБ, и предупредить об этом клиента. Если же банк не возьмет паузу и сразу же одобрит транзакцию, то в случае необходимости должен будет компенсировать пользователю убытки.

Как не попасться мошенникам

Преступники часто настаивают на том, чтобы потенциальная жертва не клала трубку и быстрее приняла решение о переводе денег. Поэтому если собеседник просит не прерывать разговор, то это повод насторожиться.

Сотрудники полиции, ФСБ, Центробанка, а также государственных ведомств и банков никогда не звонят в мессенджерах. Не верьте злоумышленникам, которые общаются с вами в WhatsApp, Viber или Telegram, даже если они присылают «удостоверения» или «ведомственные документы».

Помните, что настоящие сотрудники полиции и следователи никогда не будут проводить опрос или допрос по телефону или видеосвязи — вместо этого вас должны вызвать в отделение, вручив повестку. Они совершенно точно не будут просить перевести деньги на «безопасные счета», помочь в задержании преступников, установить мобильное приложение или назвать данные паспорта и банковских карт.

Сотрудники банка не попросят вас делиться данными о вашем счете: балансе или, тем более, защитном коде (CVC-код). Центробанк не обслуживает физических лиц, если вас пытаются убедить в обратном — кладите трубку.

Если по телефону говорят, что с вашим счетом возникли проблемы, то лучше прекратить разговор, а затем самостоятельно перезвонить в банк и уточнить информацию. Не доверяйте по умолчанию номеру, с которого звонят неизвестные: помните, что преступники научились подменять номера.

Никогда не называйте коды из смс или пуш-уведомлений. С помощью них преступники смогут вывести деньги с вашего счета или получить доступ к вашему личному кабинету на «Госуслугах».

Если вам сказали, что по ошибке перечислили вам деньги, убедитесь в том, что вам действительно отправили средства. Для этого сверьтесь с мобильным приложением или позвоните в банк. Если вас просят вернуть деньги на счет, не надо этого делать, равно как и тратить деньги. За это могут заблокировать счет или предъявить уголовное обвинение. Позвоните в банк, расскажите, что вам поступили деньги от неизвестных и оформите заявление на их возврат отправителю.

Не скачивайте приложения по просьбе незнакомцев.

Не переходите по ссылкам, отправленным от банков или государственных сервисов, если вам предлагают ввести данные банковской карты или другую платежную информацию.

Если вам звонит знакомый или работодатель и просит прислать денег, торопит вас и просит никому не рассказывать о просьбе, наоборот, посоветуйтесь со знакомыми и коллегами, чтобы обсудить ситуацию. Обратите внимание, если вам написали с нового аккаунта или если вы обычно переписывались с человеком в мессенджере, а вам пишут в соцсети или по электронной почте, это повод насторожиться.

Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах — так злоумышленникам будет труднее взломать ваш аккаунт.

Что делать, если вас обманули мошенники

Подайте заявление в банк об отмене операции и блокировке карты. Это нужно сделать как можно скорее.

Можно попробовать подать в банк заявление об ошибочном переводе средств. «Если мы говорим о межбанковском переводе, то он может осуществляться достаточно долго, чтобы успеть отменить операцию, — рассказывает “Холоду” юрист проекта “Роскомсвобода”. — Внутри банка, как правило, переводы осуществляются моментально. Тем не менее все равно стоит подавать заявление о блокировке перевода».

Как можно скорее подайте заявление в полицию.

Сотрудники могут помочь установить данные владельца счета, на который вы отправили средства. Как правило, счет, на который мошенники получают денежные средства, оформлен на подставное лицо, но можно предъявить иск о неосновательном обогащении.

Если на ваше имя взяли кредит, то можно обратиться с иском в суд, чтобы признать кредитный договор недействительным.

Как правило, дело о телефонных мошенничествах не доходят до суда. Но в декабре 2022 года Верховный суд вынес решение в пользу клиента «Тинькофф», на имя которого взяли кредит на 480 тысяч рублей. Суд постановил, что банки должны принимать повышенные меры безопасности, если пользователь заключает договор дистанционно. Вскоре кредитный договор признали недействительным.

По мнению юристов, эта судебная практика обязывает банки с большей тщательностью проверять транзакции и верифицировать личность потребителя, а значит, в перспективе может спасти тысячи клиентов от мошенников.

Иногда удается привлечь к ответственности и самих мошенников и они даже возвращают деньги. Так, в 2021 году Ивановский районный суд Ивановской области приговорил мошенника к штрафу в 500 тысяч рублей. Он размещал объявления о продаже породистых щенков и игровых приставок, а потом присылал покупателям фишинговые ссылки якобы для вызова «Яндекс.Доставки». Его удалось вычислить через сервис, где он покупал номера, с которых писал жертвам. Мошенник вернул похищенные деньги до оглашения приговора.